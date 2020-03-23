«Считаю пульс своей малышки и надеюсь на чудо»: в Самаре родилась девочка без перегородки в сердце

Здорова до первого ЧП

5 декабря прошлого года в перинатальном центре больницы имени Середавина появилась на свет маленькая Вика. Беременность и роды у ее мамы проходили спокойно, и уже 8 декабря ее и ребенка выписали домой.

- Нам сказали, что девочка здорова, во всех документах это написано, - рассказывает мама малышки Любовь Федоринова. - В 2 месяца мы пришли на прием к участковому терапевту, и оказалось, что Вика потеряла в весе: в месяц она весила 3600, а теперь – 3300. Нас отправили к неонатологу в Клиники СамГМУ, врач посмотрела ее и говорит: «У ребенка порок сердца». Сделали УЗИ, диагноз подтвердился. Вику сразу забрали в реанимацию, на тот момент она уже синела, мне сказали, что у нее кровь в легких.

Операцию нужно было проводить, как можно быстрее, но девочка заболела. Высокая температура держалась 2 недели, врачи не знали, что делать, собрали консилиум, на котором решили рискнуть. 27 февраля малышке провели операцию по сужению легочной артерии – после этого ей стало легче дышать. 10 дней после этого она провела в реанимации, борясь за жизнь.

13 марта девочку выписали домой – ей назначили курс лекарств, особое питание и… сказали родителям готовиться ко второй операции.

Любовь и Евгений Федориновы борются за жизнь своей малышкиФото: Предоставлено героем публикации

Кредит на младенца

Как только девочка окрепнет и наберет достаточную массу тела, ей проведут новую операцию, на сей раз на сердце.

Сейчас Вика дома, мама регулярно считает ей пульс и замеряет специальным прибором уровень кислорода в крови. Делая это каждый день, женщина надеется на то, что все показания будут в норме, и ей не придется вызывать реанимацию.

- Хорошо, что мы не переехали в деревню в апреле, как собирались, - говорит папа малышки Евгений Федоринов. – Мы хотели уехать, потому что в Самаре вынуждены снимать квартиру, а зарплата у меня маленькая, и денег стало ощутимо не хватать.

Дорогое питание для малышки (400-грамовая баночка, которой хватает на 4-5 дней, стоит 1000 рублей), специальные аппараты для наблюдения за ее здоровьем, плюс лекарства пробили ощутимую брешь в семейном бюджете. В семье растет еще сын Кирилл, ему 13.

- Моя мама взяла кредит, чтобы помочь нам, сам я не справляюсь, - признает Евгений Федоринов. – Найти более высокооплачиваемую работу не могу: у меня проблемы с позвоночником, дополнительные нагрузки отправят меня на операционный стол и «запишут» в инвалиды. Кто тогда моей семье поможет?

Как же так?

Каких результатов ждать от второй операции, которую должна провести Вике, врачи пока не говорят: все дети переносят ее по-разному, так что спрогнозировать что-либо сложно. Федориновы тем временем пытаются разобраться в ситуации: как же так получилось, что здоровому при выписке младенцу теперь грозит инвалидность?

- У нее нет перегородки на сердце, представляете? Жена рожала в одной из лучших больниц, там отличное оборудование, высококлассные специалисты, как они могли такое не заметить? – недоумевает отец девочки, Евгений Федоринов. – Врачи нам потом сказали, что новорожденных они выборочно смотрят, Вика выглядела здоровенькой, вот ее и не обследовали.

Так это или нет, пока до конца не ясно, «Комсомолка» отправила запрос в минздрав с просьбой разъяснить ситуацию. А родители ребенка тем временем готовятся писать жалобы во все инстанции, чтобы не допустить гибели другого ребенка со скрытыми патологиями, который врачам покажется здоровым.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

адвокат Дмитрий Спиридонова, представляет интересы семьи Федориновых

- Мы намерены добиваться привлечения к ответственности соответствующих лиц, а также выплаты денежной компенсации от лечебного учреждения. Как можно, имея целый штат врачей-специалистов и все необходимое диагностическое оборудование, не заметить у ребенка порок сердца, влекущий инвалидность? Законом предусмотрена экспертиза качества медицинской помощи для выявления нарушений в действиях медицинских работников, ее мы и будем добиваться.

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