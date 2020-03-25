"Домашнюю одежду снимаем, детям составляем расписание": самарцы рассказали, как им работается на удаленке

Из-за высокого эпидемпорога по ОРВИ и гриппу, а также из-за опасности распространения коронавируса, некоторые самарские компании отпустили сотрудников работать "на удаленку". Правда, сделали это далеко не все. По данным сервиса Работа.ру, в офис продолжают ходить 90% работников. И только 2% признались, что в их компании освободили от присутствия на рабочем месте всех. Журналист "КП-Самара" пообщалась с горожанами, которые уже познали прелести удаленной работы, и выяснила, что у них получается, что дается с трудом и какие советы они уже могут дать другим горожанам.

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Работать дома не так весело, но продуктивно

"Задачи теперь приходят в почту, и ТЗ стали более четкими"

Ольга Афанасьева, заместитель редактора КП-Самара:

Мы перешли на удаленку на прошлой неделе, это была рекомендация руководства, сотрудники сами могли оценить свои возможности. Для редакции это оказалось удобным решением: единственный рабочий инструмент журналиста - компьютер. Ну и мозги. А на мероприятия можно легко доехать из дома.

Несколько лет назад я год работала "из дома", воспоминания о том времени остались самые дурацкие. Но в этот раз все получилось. В первый день я не могла собраться, поэтому постоянно косячила со сроками, но на второй день этому пришел конец. Я поняла пару главных моментов для себя: во-первых, даже в моей однушке надо разделить рабочую и домашнюю зоны. Вот это кровать, с нее мы поднимаемся, застилаем и больше к ней не подходим. А вот это компьютер. В 8 утра мы за него садимся и мы на работе.

Еще в первый день я совершила ошибку, усевшись за работу в домашней одежде. Ощущения вообще не те. На следующий день я встала, попила кофе и позавтракала на кухне, переоделась и даже накрасила губы. В час сделала перерыв на обед и опять до вечера. еще одна ошибка первого дня - я не прекратила работать вечером, вроде как домой ехать не нужно и я продолжила решать какие-то задачи на автомате. Тут тоже нужно ставить себе четкий дедлайн: вот все, рабочий день кончился, хватит.

Еще у меня есть привычка, которой меня научила моя подруга: в конце рабочего дня рассказывать себе, что ты успела сделать сегодня и по возможности хвалить за это. Когда подводишь такой итог дня - не важно где ты, в офисе или на удаленке, сразу понимаешь, нормально у тебя день прошел или нет.

У меня дома нет животных и детей, поэтому от работы никто не отвлекает. Кроме еды. Но кухня - запретная зона, туда хожу только позавтракать и на обед, ну и за чаем уже во второй половине дня. А вот качество работы точно не пострадало: у нас вся деятельность и планирование уже давно идет в интернете, все знают, что в 9.30 нужно отчитаться по темам, поставить срок и соблюдать их. А еще стало меньше разговоров, теперь в основном задачи приходят в почту, в письменном виде, а это заставляет четче формулировать ТЗ.

Я уверена, что это очень классный воспитательный момент: самодисциплина это важное качество для современных работников, и я думаю, что те, кто сегодня это понял для себя, будут более востребованными на рынке труда в дальнейшем.

Антону приходится отвлекаться на то, чтобы объяснить детям, как делать домашку

«Могу сидеть, могу лежать, могу есть доширак»

Антон, руководитель подразделения в ИТ-компании и отец четырех детей

- Сбылась мечта идиота. Я всегда мечтал работать из дома. Это кайфово, потому что я могу сидеть как мне удобно, лежать как мне удобно и даже работать стоя, когда устаю сидеть и лежать. Я могу пить чай, я могу пить сок и даже могу есть доширак, и никто не скажет, что ему воняет. Я могу работать под музыку или под фильм. Я могу открыть окно, и никто не скажет, что ему дует. Могу закрыть окно, и никто не будет жаловаться, что душно. Я, черт возьми, наконец-то могу работать в идеально комфортных условиях! И какая экономия! Ни на проезд не тратить, ни за бизнес-ланч не платить. А времени сколько экономится без пробок и парковок? Ууххх!

Ну и конечно дети рядом. И это тоже кайф. Потому что я могу сделать перерыв, пообщаться с ними, проверить домашку, помочь с изучением новой темы и т.д. Они конечно иногда отвлекают, подходят с домашкой, с ссорами своими, но не вот прям критично. Если прямо сейчас не могу, прошу отложить решение вопроса с домашкой на попозже, на что они с удовольствием говорят "Ну тогда я отдохну пока". Домашнее задание учителя присылают в АСУ РСО, поэтому я просто перекидываю его им в вотсап и они его делают. Иногда еще дают ссылки на онлайн уроки на сторонних ресурсах. Под это выделяю детям ноут.

«Рабочую оргтехнику раздали по домам»

Ксении выдали рабочую оргтехнику домой

Ксения, юрист частной компании

- У нас рабочую оргтехнику раздали сотрудникам по домам – мне, например, выдали ноутбук и МФУ, подключили удаленный «рабочий стол», так что разницы я практически не заметила. Я работаю с документами, у меня есть полномочия их подписывать, суды тоже принимают все документы дистанционно – никаких проблем нет. Зато теперь здорово экономлю время на дороге!

Я живу одна, поэтому от работы никто не отвлекает. Наоборот, могу сесть с ноутбуком на кухне и параллельно делать какие-то бытовые дела – поставить чайник, помыть посуду. А еще практически не трачу время на то, чтобы одеться и накраситься – никаких совещаний по скайпу у нас нет, и можно сидеть работать в уютной домашней пижаме! Красота! Главное, не забывать, что ты все-таки на работе и соблюдать рабочий график.

Сергей Богданов с коллегами запустил свой челлендж

"Делимся опытом и показываем, что это не страшно"

Сергей Богданов, основатель и руководитель компании YellowRockets:

Самоизолироваться сейчас важно и для общества в целом и для себя и своих близких. YellowRockets вторую неделю работает на удаленке. Нам не привыкать, большая часть команды у нас постоянно в разъездах - проводят акселераторы и работают со стартапами по всей России и за рубежом. Поэтому совещания, документооборот, планирование - все давно перенесено в онлайн. На самом деле работать из дома. совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Я бы советовал четко контролировать время, если есть возможность, то выделить под работу отдельную зону. Еда, сон, личное время - это должно быть отделено от работы, иначе все сольется в одно и работа не будет эффективной и личного пространства у вас не останется. В таких условиях довольно легко устать и перегореть.

У меня у самого четверо детей и организовать работу дома - это отдельное приключение. Тем не менее, в рабочее время ухожу в свой кабинет и работаю в обычном режиме.

Чтобы призвать всех работать из дома, мы запустили #SeeYouLaterChallenge - делимся фотографиями своих рабочих мест, показываем что это не страшно.

Если девушку Алексея тоже переведут на удаленку, ему придется покупать второй ноутбук

«Не дергаюсь, что задержусь на работе и не смогу добраться до дома»

Алексей, менеджер по продажам подшипников:

- Моя задача – искать клиентов и продавать им подшипники. Это можно делать откуда угодно. Я живу на 116-м км, и на дорогу до работы обычно уходит часа полтора. А если вечером задерживаешься на работе, то все время переживаешь, как доберешься домой. Сейчас этот вопрос ушел с повестки – можно проснуться за полчаса до начала рабочего дня, включить компьютер, почистить зубы, налить кофе – и ты готов. В четырех стенах не обязательно сидеть – можно выйти покурить на балкон, а в обеденный перерыв прогуляться до магазина. Можно не тратиться на обед и на проезд, можно звонить клиенту и варить макароны – результативность только повысилась.

Единственный минус – недостаток общения. Иногда надо что-то оперативно уточнить у начальства, посоветоваться с коллегами. Дистанционно это сделать сложнее, но мы создали общий чат в мессенджере, общаемся там. Ну и еще одна трудность – когда нужно подписать документы, приходится все же ехать в офис к начальнику. Зато это можно делать не каждый день, а, например, раз в неделю.

Но на удаленку у нас в компании перешли не все. Некоторые отказались, так как дома нет технической возможности работать – или мешают домашние, или «не тянет» старенький компьютер. Я живу с девушкой, и если ее тоже переведут на "удаленку", мне придется ездить на работу или покупать домой второй ноутбук.

Марина Языкова ведет лекции в режиме видеоконференции

«Прогульщиков стало меньше»

Профессор Самарского университета, д.б.н. Марина Языкова:

- Все проходило централизованно, нам разослали инструкции по работе с системой электронного обучения и ссылку на специальный сайт вузадля проведения видеоконференций. Тем не менее полный переход на «удалёнку» потребовал значительных усилий. Ведь и структура подачи материала, и контроль за его усвоением меняются, пришлось тестировать разные системы и выбирать оптимальную. Но студенты – молодцы, не ожидала от них такой активности и мобилизации. Практически никто, даже те, кто уехал по домам, не проигнорировали дистанционные занятия. На потоковой лекции в 50 человек у меня отсутствовало всего человека три, обычно прогульщиков бывает больше. Я поняла, что важен интерактив, контакт с каждым студентом в этой непростой ситуации, необходимо не просто давать студентам информацию, но и говорить с каждым студентом, вызывать ребят на обратную связь. И никогда мне еще не задавали столько вопросов по предмету и самым разным темам – даже через час после окончания лекции продолжаю на них отвечать! Конечно, перед лекцией обязательно тестируем связь, определяем количество участников конференции, на что тоже уходит время- говорит Марина Юрьевна. – Единственный минус в дистанционной работе – уже три дня не выходила из дома. Кроме того, беспокоюсь, как студенты сделают дипломные работы – нам нужно проводить экспериментальные работы в лабораториях, эти работы невозможно проводить онлайн, поэтому их решили перенести на более поздний срок. От нашей дисциплины и собранности зависит развитие дальнейших событий. Надеюсь все вместе мы справимся.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Фрилансер со стажем Татьяна Пуш рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы организовать эффективную работу из дома

- Понимать, что это работа, а не отпуск, не выходной, четко соблюдать рабочий график.

- Разделить день на блоки, четко выделить время для работы и домашних дел, общения с детьми и т.д. И четко проговорить это с домочадцами, потому что у них может создаваться ощущение, что раз мама/папа дома, то значит они не работают.

- Не пытаться соединять домашние дела с работой, не бегать от компьютера к плите и обратно – ничего не успеете, только устанете.

- Выйти из соцсетей, закрыть лишние вкладки, чтобы не отвлекаться. Иначе работа будет накапливаться как снежный ком и ее придется разгребать в авральном порядке.

- Не стоит сразу, проснувшись утром, бежать к компьютеру. Вместо дороги в офис соблюдайте утренний ритуал, который позволит разграничить работу и дом.

- Переоденьтесь, не сидите в пижаме, это настроит на рабочий лад.

- Для родителей с детьми – не пытаться быть одновременно хорошим родителем и хорошим сотрудником. Откладывать работу на ночь, чтобы днем уделить время ребенку – плохая идея.

Мария Елуферьева считает, что такой период - это настоящий вызов

"Как работать на удаленке или начать свое дело прямо сейчас"

Мария Елуферьева, бизнес-тренер для юристов

1. Не бояться. Главное - идти вперед, и найдутся люди, которые вас поддержат. Если вы занялись чем-то самостоятельно, лучше посоветоватсья с бывалыми людьми. Нужно не винить себя, не ругать, а найти тех людей, которые будут тебя подбадривать.

2. Все мои взлеты происходили на фоне кризиса. Я открыла свою компанию, когда меня сократили с предыдущего места работы. Так что если начинаете что-то свое, то говорите всем знакомым, что вы начали свое дело и предлагайте помощь.

3. Не сидеть долго. Пока "отличники" готовятся, двоечники и троечники захватывают рынок.

4. Найти свою нишу. Делать то, что нравится, то, что получается лучше всего. В какой бы ситуации мы не оказались, на удаленке, в карантине, люди всегда будут помогать друг другу, через два - три месяца радость человеческого общения станет самой дорогой.

5. Помните, работать удаленно - это нормальная практика. Я делаю это из других городов, других стран, это нормальная практика. Мы переходим к ней революционным методом, но это будет полезно.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Многие компании уже дали понять, что позаботятся о комфорте тех, кто работает из дома. Например, "Ростелеком" объявил, что повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения. А заплатить за связь без комиссии можно будет онлайн, даже на условиях отложенного платежа.

Компания в случае необходимости предоставит отсрочку на весь период борьбы с коронавирусом для тех, у кого будут проблемы с оплатой наших услуг.

Среди тех, кто пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому компания не будет в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Услуги будут доступны людям в любой ситуации.

Также что касается телефонии: даже при наличии задолженности компания не будет блокировать домашние телефоны абонентов до 30 апреля, а также разблокирует тех абонентов, у которых в настоящее время телефон отключен за долги. Это даст людям возможность практически постоянно остаться на связи.

Телефон горячей линии 8-800-100-0800 доступен круглосуточно.

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