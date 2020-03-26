2020-03-26T16:31:32+03:00
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Нерабочая неделя в Самаре: как будут работать магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 года

«КП-Самара» выяснила каким будет во время нерабочей недели режим работы магазинов в Самаре с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Ольга НОВИКОВА
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Супермаркеты в Самаре будут работать как обычноСупермаркеты в Самаре будут работать как обычноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже с субботы наступает объявленная Президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя в Самаре. Как будут работать магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 года, выяснили журналисты «Комсомолки».

Узнав о том, что глава государства объявил следующую неделю нерабочей, многие самарцы снова устремились в магазины: как будут работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года – неизвестно, а запас продуктов не помешает. Однако, как рассказали журналисту «КП-Самара» в торговых сетях, никакого повода для беспокойства нет. Все торговые сети в нерабочую неделю продолжат работать в прежнем режиме.

- Все супермаркеты продолжат работать в штатном режиме, поставки будут проходить по расписанию, - в один голос заявили и в Х5 Retail Group (магазины «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»), и в Ашане, и в компании «Неотрейд» (магазины «Миндаль» и «Белый пеликан»).

Не собираются закрываться во время нерабочей недели в Самаре и многие другие магазины – продолжат работать в обычном режиме пекарня «Хлебница», магазины товаров для ремонта и дома «Максидом» и «Леруа Мерлен» и другие.

А вот многие небольшие отделы с одеждой, обувью и другими товарами в торговых центрах, вполне возможно, закроются во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года. В части магазинов решение еще не принято и ситуация прояснится только к субботе.

Общее решение о работе на карантине еще не приняли во многих торговых центрах. Так, например, если в ТЦ «Вива Лэнд» журналисту «Комсомолки» заявили, что будут работать в обычном режиме, несмотря ни на что, то в ТРК «Московский», ТЦ «МЕГА» и «Аврора-молл» подчеркнули, что решение еще обсуждается и ситуация может измениться в любую минуту.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий

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ИСТОЧНИК KP.RU

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