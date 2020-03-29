Плевать, гуляем: "коронавирусные" каникулы самарцы встретили на пляже, набережной и в очереди за стройматериалами

Первые дни коронавирусных каникул в Самаре совпали с самым настоящим потеплением. В начале рабочей недели валил снег, через сугробы было невозможно продираться. Потом - холодная, ветренная погода.

Никто не остается домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот долгожданные выходные, плюс 15 на термометрах... и пугающее распоряжение: сидите, мол, дома, коронавирус уже здесь. Почти карантин, но как будто не настоящий. Все закрыто, а санкций за непослушание никаких. В общем, самарцы "коронавирусные" каникулы встречали где угодно, только не дома.

Около строительного магазина очередьФото: Анна ИЛЮШИНА

Первое, что вчера удивило самарцев - рядом со всеми магазинами строительных материалов огромные очереди. Где-то уже пустые полки, а около "Леруа Мерлен" - люди стоят на на улице. Это связано с приказом пускать внутрь только по 300 человек. На улице все стараются держаться друг от друга подальше, но не уходят.

- Я ремонт делаю уже давно, сейчас появилась возможность закончить все. Да, онлайн можно оформить, но это когда привезут? Тут половина очереди те, кто и так пришел бы. Знаете, жизнь ведь не останавливается, - говорит один из стоящих в очереди, Сергей.

А вот рестораны закрытыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 марта по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова закрылись рестораны, кафе - все заведения общепита. В торговых центрах поступили по-хитрому. Там сложили все стулья и столы и оставили еду только на вынос. Причем вынести ее можно только за пределы торгового центра. То есть встать по-соседству с чашкой кофе не получится, охранники тут же подходят и выгоняют на улицу.

В "маке" тоже достаточно посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пренебречь приказом не получится ни у кого - Роспотребнадзор проверяет, проблемы таким заведениям точно не нужны. Макдональдс на Полевой тоже работает только на выход. Причем люди старательно соблюдают дистанцию в очереди, а специально обученная девочка протирает экран после каждого заказавшего.

В автобусах и трамваях просят надеть маску. Кондукторы работают без нихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но все-таки вокруг людей немного? Неужели самоизолировались? Сидят дома? Моют руки. Нет.

На набережной многолюдноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем ближе подходишь к набережной, тем больше народа. В теплый день горожане решили не отказывать себе в развлечениях. Кто-то катается на роликах, кто-то на велосипедах. Очень много детей. Людей в масках - гораздо меньше.

У доставщиков еды много работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пляже тоже много народа. Кто-то фотографируется у речки, кто-то разделся до трусов и ныряет в Волгу, дети просто играют в песке.

Люди открывают купальный сезонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По набережной прогуливаются и люди постарше. Много разговоров о коронавирусе - модная нынче тема.

В Загородном гуляют и с собаками, и с детьмиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Говорят, ничего работать не будет, слышали вы об этом, Вера Степановна, - вопрошает одна благообразная женщина в годах у спутницы.

- Да что вы, конечно. У меня зять два раза ездил в торговый центр, всем запаслись, можем не беспокоиться, - отвечает вторая.

Гуляющих много, погода-то шикарнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И они лениво щурятся на солнышко, оглядывая пробегающих мимо детишек. О необходимости посидеть дома и поберечься видимо в статьях, которые дамы читали, не было ни слова. Ну или же до этого просто не дочитали.

Наулицах попадаются люди в масках. Но их немногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мимо идут девчонки - обе в масках, но у одной тряпочка приспущена. "Наморднички" модные, для красоты.

- Давай заселфимся, - предлагает одна. Вторая натягивает маску на нос, щелкает затвор. Тряпочку снова приспускают. Зачем она на улице не очень понятно.

За пивом стоят, но на расстоянии друг от другаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около бара На дне граждане ответственные. За пивом в очереди все равно стоят, но народу немного. И дистанцию все соблюдают.

Почему-то никто не хочет изолироватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ленинградской, главной прогулочной улице города - просто не протолкнуться. Играют саксофонисты, что-то демонстрируют мимы. Толпа течет, люди задевают друг друга рукавами, много говорят о коронавирусных новостях, о том, как много смертей в Италии. Как скакнуло количество умерших в Испании. Осуждают Трампа, который отчего-то не хочет вводить карантин. Говорят, что на карантине бы посидели. Почему не сидят сейчас - неясно.

Ни о какой дистанции и речи не идетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском парке даже не висит запретных табличек, которые все-таки есть на набережной. Вот люди там тоже гуляют, а на скейт-площадке идет занятие для детей.

В Загородном та же картина. На входе - лента, табличка. Все на нее смотрят и спокойно обходят. На дорожках много народа, ближе к Волге начинает пахнуть дымком и шашлыками. Найти веселые компании не получается, да их и немного, пока мешает снег. Но очевидно: на самоизоляцию людей так просто не уговоришь.

Парки вроде бы закрыты, а вроде и нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не лучше и в других частях города. В парке металлургов гуляют толпы подростков, родители с маленькими детьми. В сторонке две женщины средних лет обсуждают методы лечения и профилактики коронавируса.

- Арбидол мы пьем всей семьей, как сказали по телеку, - громко говорит одна.

Вторая увещевает: мол, написали же, все это чушь.

- Ага, чушь, верь больше. У меня тетка в аптеке работает, сказала, мол велели говорить, что это глупости, чтобы весь арбидол не раскупили! - повышает голос вторая. Рядом на самокатах гоняют предоставленные сами себе мальчишки, хватаются руками за поручни, гоняются за голубями. Обычная такая весна.

В парке Металлургов много людейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На проспекте Юных Пионеров еще больше народу. Здесь на лавочках греются бабушки, велосипедисты показывают трюки. Пожилая женщина рассказывает своей спутнице: внучка, мол, воспалением легких переболела. Страшно было, но теперь зато иммунитет. Какой иммунитет - неясно. Переболевшая внучка радостно роется голыми руками в кучке грязного снега.

По проспекту Юных Пионеров гуляют с детьмиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Находиться на улице становится страшно.

Пожилым людям тоже дома не сидитсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Парк Молодежный тоже официально закрыт. На доске объявления - запрещающая всякие прогулки табличка. На дорожках - куча детей, люди с животными, просто стайки подростков. В масках нет ни одного человека. Все останавливаются, смотрят на объявление, согласно кивают. И идут дальше.

Парки сообщают о своем закрытииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Что будет завтра - пока непонятно. До ограничений люди хотя бы ходили на работу. Остается только верить, что здравый смысл возьмет верх и борьба с коронавирусом будет неноминальной. Тем временем в Самару "завезли" два самолета с туристами из Тайланда. Их, конечно, поместили на карантин. Но говорят, что коронавирус уже есть в России, есть и те, кто заражаются им прямо здесь. Так может все таки останемся дома?

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