В Пенсионном фонде рассказали, как получить 5 тысяч рублей на детей в Самарской области из-за коронавируса, как заплатят, кому положены, что делать, чтобы получить выплаты. Напомним, о выплатах в пять тысяч рублей семьям, у которых есть право на материнский капитал, 25 марта заявил в обращении Президент России Владимир Путин.

Бланк заявления появится на Госуслугах

В Пенсионном фонде по Самарской области рассказали, что сейчас порядок этой выплаты, как получить 5 тысяч рублей на детей, разрабатывается.

- Для получения выплаты нужно будет подать заявление, - объяснили в Пенсионном фонде журналисту «Комсомольской правды-Самара». - Это можно будет сделать через личный кабинет на портале Госуслуг – там будет выложен бланк заявления и можно будет одновременно указать реквизиты счета для перечисления средств.

Правда, пока что на сайте госуслуг такая функция еще не добавлена. Это произойдет в ближайшее время, поэтому самарцев, имеющих сертификат на маткапитал, призывают следить за обновлениями в личном кабинете.

- Получить 5 тысяч на детей в Самарской области из-за коронавируса имеют право семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал. То есть если это первый ребенок и он родился в 2020 году, то у семьи такое право есть, если первый ребенок, который родился до 1 января 2020 года – то нет, - объяснили в Пенсионном фонде. - Выплаты будут проводиться по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, то есть если в семье их несколько, то выплата положена на каждого.

Соблюдаем дистанцию

Уже известно, что для того, чтобы получить 5 тысяч рублей на детей в Самарской области из-за коронавируса, не потребуется никуда ездить. Все можно сделать дистанционно, главное – иметь учетную запись на портале госуслуг. Если же ее нет, то зарегистрироваться также можно «по удаленке».

Для того, чтобы получить доступ ко всем услугам портала госуслуг, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив 3 простых шага:

1.Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете. 2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных. 3. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центр обслуживания или запросить подтверждение по почте. Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн при условии, что вы являетесь клиентом Сбербанка, Тинькофф-банка или «Почта Банка» через (интернет-банки).

Как заявили в Пенсионном фонде, очный прием здесь с 30 марта 2020 года возможен только по предварительной записи. Исключение составит только оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи.

Предварительно записаться можно через сайт pfrf.ru, через мобильное приложение ПФР.Электронные сервисы или через региональный контакт-центр 8 846 339 30 30. Также большинство вопросов по получению справк и пособий сейчас можно решить онлайн.

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