«Она была для нас светом в окошке, моя пушистая девочка»: в Якутии выбросилась из окна самарская дзюдоистка

Марьям Есеркеевой 21 год, с 6 лет она занималась дзюдо. Про таких, как она говорят «упертая». Страсть к победам заставила девушку в 2015 году переехать из родной Якутии в Самару, где она под руководством тренера Сергея Герасимова начала покорять одну вершину за другой. Прошлый год был для нее крайне удачным – первое место в юниорском первенстве России, второе – в Кубке Азии, третье – в Кубке Европы.

Спортивная карьера оборвалась неожиданно – 11 декабря 2019 года она выпрыгнула из окна гостиницы в Якутске. Выжила, но теперь, вероятно, останется инвалидом. Отец девочки в шоке: уезжал здоровый, полный жизни ребенок, вернулась измученная и покалеченная девчонка. В этом, по мнению Кэлиса Есеркеева, виноват тренер Сергей Герасимов.

Что случилось с талантливой спортсменкой, попытались разобраться корреспонденты «Комсомолки».

Кошмар семьи Есеркеевых

- Я дочку очень люблю, все ради нее делал. И даже когда она целыми днями занималась этим чертовым спортом, я и тогда был рад, что она увлечена чем-то, - прерывающимся голосом говорит отец Марьям - Кэлис Есеркеев. – За что нам это все? Я же ее тренерам отдавал нормальную, пушистенькую, хорошенькую. Что они с ней сделали?

Такой была спортсменка незадолго до отъезда в Самару после окончания школыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что у девушки какие-то проблемы, ее родители узнали лишь в сентябре прошлого года. До этого она звонила почти каждый день, присылала фотографии, раз в год приезжала в гости в родной городок Алдан, и каждый раз рассказывала, как у нее все хорошо.

- А тут вдруг в 12 или 13 сентября звонит нам ее тренер и говорит: «Приезжайте, заберите вашу дочь из милиции пьяную», - вспоминает Кэлис Есеркеев. – Моя дочь никогда ничего не употребляла, этого человека я в жизни не видел и не слышал, он нам ни разу не звонил А тут такое. Мы сильно переполошились, конечно.

Родители позвонили Марьям, она включила видеосвязь, сказала, что ее «слегка попинали», показала синяки и начала их успокаивать: ерунда, все в порядке, не берите в голову. Отец до сих пор не может простить себе, что тогда поверил дочке. Потому что через 4 дня сын сказал, что Марьям снова избили, ее подобрал какой-то парень, и она живет у него. Тут глава семьи быстро собрал вещи, вылетел в Самару и застал свою в очень странном состоянии: она то и дело теряла сознание.

- Они выпили с этим парнем немного пива вечером и вдруг смотрю: она «поплыла». Я не знаю, в чем дело, растерялся, - признается мужчина. - А парень тот говорит: я ее как нашел, у нее постоянно эти обмороки, а еще она из окна выброситься хотела, я не дал. Я, конечно, подумал, что тут в деле замешаны наркотики, все еще вещи обыскал, но не нашел ничего.

Девушка - очень упертая и привыкла добиваться успехаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кэлис Есеркеев переполошился, начал уговаривать дочь уехать с ним домой, она отказывалась, потом заявила, что ей надо в Москву за формой, после – в Сочи на сборы, в итоге в Алдан она приехала сама уже к концу года, все это время с ней был тот самый парень, который ее нашел – Павел (имя изменено. Прим.автора).

Сумасшедшая любовь

Паше на тот момент было 27 лет, в Москве его ждала девушка, они собирались пожениться. И вдруг в сентябре 2019 года за несколько дней до отъезда из Самары Паша увидел Марьям.

- Он мне рассказывал, что она лежала в луже на улице, на часах бала половина 11 вечера, и он не смог ее там оставить, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» мама Паши – Марина Олеговна. - Когда я ее увидела, на чемпионку она мало походила: маленькая, худенькая, избитая вся. И рядом с ней – папа из Якутии. Я, конечно, в шоке была, хотела их выставить, да сын не дал.

Потом Марина Олеговна прочитает все про Марьям, познакомится с ней поближе, но попытки понять, что к чему, не увенчаются успехом:

С 6 лет девушка занималась дзюдо. Фото: Федерация дзюдо России

- Про тренера своего она всякое рассказывала, говорила, что они пили каждый вечер, стресс так снимали, - вспоминает женщина. - По ее словам, когда ей исполнилось 18 лет, он купил ей права, да и много чего себе за рулем позволял, пьяным якобы тоже ездил, потому что все полицейские в Куйбышевском районе были его знакомые и он девочек-спортсменок поставлял, кому надо.

При этом, как говорит Марина Олеговна, девушка то и дело теряла сознание - от громкого звука, от неожиданного испуга, от алкоголя, , а однажды призналась, что каждую ночь к ней приходят черти, и зовут зовут меня к окну. Паша сказал матери что Марьям несколько раз пыталась выброситься с 15 этажа, он ее ловил. Тут женщина решила, что со всем этим надо заканчивать, попыталась серьезно поговорить с сыном, они поругались, и он уехал вместе со спортсменкой.

Однако связь с сыном женщина не потеряла – знала о его передвижениях, о том, что они приехали с Марьям в Якутию, у них там были какие-то проблемы.

- Однажды он мне звонит и честно говорит: «Мама, мы здесь спиваемся, и я решил привезти ее обратно в Самару». Они купили билеты, 11 декабря должны были вылететь. Как мне рассказывал Паша, он проснулся ночью в отеле, попросил ее закрыть окно, потому что было холодно. Она не отзывалась, он подошел к окну и увидел Марьям внизу, - пересказывает слова сына Марина Олеговна.

Далее, по словам женщины, девушку отвезли в больницу, а ее сына – в отдел полиции. Парня заподозрили в том, что он просто выбросил спортсменку из окна. Спасло его только то, что брат Марьям подтвердил, что она уже пыталась покончить с собой.

"Не ищите меня" - последний статус, который ставила у себя на страничке Марьям ЕсеркееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого Пашу выпустили, он вернулся в Самару, мать пролечила его у психолога, убедила сменить номер и отправила в Москву – подальше от воспоминаний и от Марьям.

Истина где-то рядом?

2 месяца Марьям пролежала в коме, от переживаний ее мать слегла с инсультом, 67-летний отец разрывался между двумя больными. Пока ухаживал за ними, много думал и вспоминал – все мелочи, обрывки разговоров между матерью и дочерью, которые он, мужчина, слышать был не должен. И в итоге пришел к выводу, что ее довели до суицида, и виноват в этом тренер Сергей Герасимов.

- Когда она приехала в Самару, ей дали общежитие, но от него было далеко ездить на тренировки, и в 2016 или 2017 году она обмолвилась, что живет у тренера. Вроде как у него была свободная квартира, где он разрешил ей и другим спортсменкам жить, так всем было удобнее, - вспоминает Кэлис Есеркеев. – А еще жена мне рассказала, что тренер начал домогаться до нашей дочки, как только ей 18 лет исполнилось. Вроде как она ему отказала, и между ними начались конфликты.

Почему же Марьям оставалась с Сергеем Герасимовым? Объяснить это родители не могут. Возможно, дочь хотела кому-то что-то доказать. Может быть, ее устраивал тот спортивный результат, который они достигали вместе.

Со своим тренеромФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночь с 7 на 8 февраля девушка пришла в себя, у нее плохо функционируют левая рука и нога, но она может разговаривать и вроде бы помнит, что с ней произошло. Вот только, по словам отца, никто из следователей не озаботился ее опросить – семья не знает, проводит ли кто-то проверку по факту суицида, а также удалось ли самарской полиции найти людей, которые избили Марьям в сентябре прошлого года.

«Комсомолка» направила запросы в различные ведомства, но пока получила лишь официальный ответ от министерства спорта Самарской области, который гласит: тренер ни в чем не виноват, а у Марьям Есеркеевой были большие проблемы с алкоголем:

- Она неоднократно пила, вела себя при этом неадекватно, это подтверждают другие тренеры и спортсмены, которые с ней работали, - рассказали «Комсомолке» в министерстве. – Ей пытались помочь, даже обсуждался вопрос ее медицинского лечения, но в сентябре 2019 года после возвращения с чемпионата России, спортсменка снова сорвалась, Сергей Герасимов, смог по телефону связаться с ее отцом, который в итоге увез ее из города.

В минспорта также говорят. что не нашли никаких подтверждений ни угроз, ни фактов насилия, ни домогательств со стороны Герасимова по отношению Есеркеевой, ссылаются сотрудники ведомства при этом на показания других тренеров и спортсменов. Власти обещают «всестороннее содействие», если правоохранительные органы сочтут нужным «копать» в этом направлении.

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