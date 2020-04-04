2020-04-04T18:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Дважды нарушил самоизоляцию: в Оренбурге любителя прогулок отправили под арест на 7 суток

Предупреждение полицейских в первый раз на мужчину не подействовало. Повторная встреча со стражами порядка закончилась в суде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Оренбуржец проведет 7 суток за решеткой за повторное нарушение режима самоизоляцииОренбуржец проведет 7 суток за решеткой за повторное нарушение режима самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Оренбургской области стало известно об одном из первых случаев ареста за нарушение режима полной самоизоляции, который ввели в регионе 1 апреля. За желание гулять без причины в период сложной эпидемобстановки привлекли к ответственности жителя Оренбурга.

1 апреля мужчина получил от сотрудника полиции предупреждение о недопущении нарушения установленных запретов. Однако на следующий день полицейские вновь встретили на улице этого оренбуржца. Он находился далеко от дома на улице 10 Линия. Вескую причину для нарушения режима самоизоляции мужчина назвать не смог. В итоге стражи порядка составили на него протокол, а в дальнейшем он предстал перед судом.

- На судебном заседании мужчина свою вину полностью признал, просил назначить ему штраф за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Однако суд, изучив материалы дела, назначил ему административный арест на 7 суток, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, отметив, что пока решение в силу не вступило. Мужчина еще может его обжаловать.

Как рассказали в УМВД по Оренбургской области, этот мужчина далеко не первый любитель подышать свежим воздухом в период действия карантина. Только за минувшие сутки в регионе привлекли к ответственности 17 человек, которые нарушили правила нахождения на улицах.

К примеру, вечером 3 апреля, на улице Гагарина в Оренбурге полицейские остановили 63-летнего мужчину, который прогуливался по улице. Горожанин сообщил полицейским, что прекрасно знает о режиме полной самоизоляции, но соблюдать его ему трудно. Мужчина объяснил, что привык гулять перед сном. Стражей порядка эта причина нахождения на улице не убедила и они составили на оренбуржца протокол. Материал уже направили в суд.

Между тем, пока одни жители Оренбургской области позволяют себе нарушать режим самоизоляции, другие вообще боятся выйти из своих домов. Так, в Октябрьском районе региона на карантин закрыли целое село - Новоникитино. И все из-за женщины, которая приехала из Москвы. У нее выявили коронавирус. Перед этим она успела пообщаться как минимум с 30 жителями села.

Напомним, в Оренбургской области известно о 17 случаях заболевания коронавирусом. 12 пациентов сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, три человека в состоянии средней тяжести. Два случая - предварительно положительные. Все заболевшие получают помощь медиков в стационаре. 3 апреля в Оренбурге выписали первого ребенка, который попал в инфекционный бокс с коронавирусом. Еще четверо пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни. Также известно, что 28 марта в Оренбургской области скончался 57-летний мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция. У него были также хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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