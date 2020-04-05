2020-04-04T23:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 5 апреля 2020 года: арест за нарушение самоизоляции и закрытие села на карантин

Рассказываем самые важные последние новости про карантин в Оренбурге на 5 апреля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число заразившихся коронавирусом в Оренбургской области на 5 апреля 2020 года не вырослоЧисло заразившихся коронавирусом в Оренбургской области на 5 апреля 2020 года не вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил срок действия режима полной самоизоляции в регионе. Он будет действовать до 12 апреля. Вместе с тем глава региона расширил список предприятий, которым можно будет работать в этот период, но при условии строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. В их числе организации, работающие в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, производства продуктов, напитков, текстиля, одежды, машин, электрооборудования; в сферах металлургии, строительства зданий и сооружений, финансовой и страховой деятельности и других. Произошли в Оренбуржье и другие изменения. Рассказываем о самых важных, последних новостях в Оренбурге про коронавирус на 5 апреля 2020 года.

На данный момент в 56 регионе официально подтверждены 13 случаев заражения новой инфекцией. Еще 6 случаев — предварительные. На данный момент в стационаре находятся 17 пациентов. Трое — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Один пациент выздоровел — это ребенок. Еще четверо сейчас готовятся к выписке в ближайшие дни.

За последнее время предварительно положительный результат на коронавирусную инфекцию был получен у двух женщин, которые прибыли в Оренбургскую область из Москвы. Одна приехала в Соль-Илецк и контактировала только с одним человеком. Вторая — в село Новоникитино в Октябрьском районе региона. За один день женщина успела пообщаться со множеством людей. В связи с этим оперативный штаб Оренбургской области принял решение закрыть все село на карантин. Он продлится 14 дней. Выезжать из населенного пункта жителям запрещено. Подобную меру в регионе ввели впервые.

Также впервые в Оренбурге отправили под арест мужчину, который повторно нарушил режим самоизоляции. Мужчина два дня подряд гулял по городу вдали от дома без весомой причины. Сначала полицейские ограничились предупреждением, но, когда это не помогло, составили на оренбуржца протокол. Суд принял решение отправить мужчину за решетку на семь суток.

Есть в Оренбурге и другие нарушители. К примеру, на улице Дружба до недавнего времени трудился обувщик — молодой человек чинил перчатки за 250 рублей. Делал он это вопреки установленным запретам. В итоге Дзержинский районный суд Оренбурга назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Есть и более позитивные новости. К примеру, предприниматели Оренбурга решили поддержать медицинских работников. Они начали выдавать медикам специальные флаеры, благодаря которым стоящие на страже здоровья оренбуржцев люди получают бесплатные обеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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