Коронавирус в Самаре, последние новости на 30 марта 2020 года: в храмы разрешили не ходить, новых больных нет

В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом и делать все, чтобы число заболевших не росло и жизнь граждан становилась безопаснее. Эта работа не останавливалась даже на выходных. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и борьбу с ним, новых ограничениях, пожеланиях губернатора и не всегда ответственных гражданах.

https://www.samara.kp.ru/online/news/3814634/ Новых заболевших коронавирусом в Самаре за выходные не прибавилось. Тем временем число пациентов с этой инфекцией в Москве перевалило за тысячу. Всего в России - 1534 больных. 8 человек погибли. В Самарской области заразились 14 человек. 1 человек уже выписан. Среди заболевших есть один ребенок.

Бабушка заболевшей девочки рассказала "КП-Самара" об обстоятельствах заражения. По ее словам семья внучки не общалась ни с кем, кто приехал из-за рубежа. Таким образом, контакт мог произойти неосознанно, с кем-то из тех, кто нарушил режим самоизоляции.

В Самаре погибших от коронавируса нет, зато жертвой инфекции стал мужчина из Бузулука, представитель компании из нефтяной отрасли. По данным медиков, у него были разнообразные проблемы со здоровьем, коронавирус мог просто стать для ни спусковым крючком. Брат погибшего живет в Камышлинском районе, сам же мужчина возвращался домой из Испании через самарский аэропорт. Там он сел на автомобиль и поехал домой, в Оренбургскую область.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769334" frameborder="0"></iframe> Доктор Рошаль о распространении пандемии коронавируса в стране.

А еще в регионе обсуждают мужчину - врача из Тольятти, которого проверяли на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но судя по появившемуся в социальных сетях видео, тот не соблюдал самоизоляцию после возвращения и госпитализировать его пришлось принудительно. Так больше быть не должно: жителям региона пообещали наказание влоть до уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции после зарубежных поездок.

Кстати, 29 марта в регион прилетели два самолета из Тайланда. В них было около 600 человек. Всех встречали в аэропорту врачи,мерили температуру, раздавали специальные бланки для регистрации. Жители жалуются, что для этого их всех заперли в одной тесной комнатке на несколько часов. Если среди них и был один больной, то теперь шансы есть у многих.

Уже с 28 марта в Самаре начались вынужденные выходные. 30 марта на работу пошли не все. Уже не работают торговые центры, кафе, рестораны, закрылись все развлекательные заведения. Открыты только торговые точки, где продают продукты, лекарства, товары первой необходимости. По-прежнему открыты строительные магазины. В выходные в Леруа Мерлен выстроились очереди: в зал запускали лишь по 300 человек. Что еще работает и не работает в Самаре - в нашей подборке.

В выходные самарцы не поспешили остаться дома. Они не только выстраивались в очереди за стройматериалами, люди воспользовались тепой погодой и пошли на набережную и в парки, несмотря на то, чтоони были закрыты. В парках появились объявления, сообщающие о том, что не стоит сейчас наслаждаться прогулками и собираться группками. Но на свежем воздухе было много пожилых людей, подростки собирались группками и вовсе не спешили надеть маску. Как провалилось начало коронавирусных выходных в Самаре - в нашем репортаже.

В Москве же из-за того, что в выходные все рванули на шашлыки, ввели режим самоизоляции для всех. Теперь на улицу можно выходить только по неотложным делам, следить за людьми будут камеры.

При этом минздрав, другие ведомства и сам губернатор Дмитрий Азаров каждый день просят горожан остаться дома. Глава региона вчера в своем инстаграме выложил видео, на котором отжимается 50 раз. И предложил всем делиться своими способами проводить время дома в кругу близких. Многие откликнулись на этот призыв и стали размещать фотографии и отмечать Дмитрия Азарова в них.

Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с коронавирусом.

А в группе ВКонтакте Самарской области стали выкладывать видео-ролики зарядки с чемпионами. С них самарцы могут начинать каждое свое утро.

В Самаре священники рассказали о послаблениях на службах в храме, которые уже действуют. А патриарх Кирилл обратился к верующим и разрешил не посещать храмы, молясь из дома. Тем временем в Самаре прошел автомобильный крестный ход, призванный защитить город от болезней.

Самарский дизайнер нарисовал логотип для коронавируса. Зачем он это сделал - в нашей статье. А художница создала противовирусный оберег - кота Антошку. Горожане уже придумали ритуал, который помогает с его помощью изгнать инфекцию.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

Напоминаем телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из поездки в опасные страны:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.