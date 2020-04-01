Полицейские рассказали, как следят за соблюдением самоизоляции в Самаре и ловят нарушителей

«Идем на вы!»

Азат (имя изменено) 20 марта приехал в Самару из Азербайджана, молодой человек честно соблюдал режим самоизоляции. Вплоть до 30 марта – вечером сотрудники полиции приехали проверить, как он соблюдает режим, а его не оказалось дома. Поэтому сегодня к нему приехал участковый.

– Скажите, пожалуйста, где вы были? – интересуется полиция.

– Я работаю продавцом в табачном магазине, директор вызвал меня на работу, мы несколько часов там разбирались – часов с 5 и до 10, я не мог не выйти, – признался молодой человек.

Полицейские записали название торговой точки, чтобы уточнить, почему ее владельцы заставляют сотрудников нарушать правила.

За нарушение 14-дневной изоляции составляется протокол, можно получить штрафФото: Александра БУДАЕВА

Но избежать наказания молодому человеку не удалось – участковый составил на него протокол по ст.19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Санкции статьи предусматривают 2 вида наказания: предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей для граждан и от 2000 до 4000 рублей для должностных лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/770272" frameborder="0"></iframe> В Самаре провели рейды на дорогах города во время карантина по коронавирусу.Александра БУДАЕВА

«Не страшно вам работать-то?»

Патруль также проверяет и торговые точки, которые должны быть закрыты. Вот мы проезжаем баню, кофейню, магазин тканей. Везде висят таблички с извинениями и просьбой приходить, когда станет безопасно.

Вот детская школа – сотрудники ГИБДД выходят, проверяют, что замки закрыты, окна заперты, людей внутри нет.

Силовики проверяют, работают ли учреждения, которые должны быть закрытыФото: Александра БУДАЕВА

А цветочный ларек неподалеку открыт.

– Что же вы так, опасно же, вирусы гуляют, – полицейские осматривают тесное помещение. Продавщица без маски и даже без перчаток.

– Товар пропадает, кто мне потом потери возместит? – не сдается продавщица. – Я на себя работаю, цветы нынче дороги. И нет, мне не страшно. Разориться – вот настоящая беда.

Полиция остается оформлять нарушение, а мы едем дальше.

Предъявите справку!

На дорогах Самары стоят инспекторы ГИБДД – они останавливают машины и спрашивают у водителей, что заставило их выйти из дома.

Большинство утверждает, что едут в больницу или из больницы, надеясь, что после этого дальнейшие вопросы и желание общаться у полицейских отпадут. Но те все равно напоминают о необходимости обеспечить безопасность для себя и своей семьи и не выходить из дома.

За необоснованное передвижение по городу на машине пока не штрафуютФото: Александра БУДАЕВА

Всем водителям, а особенно водителям грузовиков теперь нужно иметь при себе специальную справку – ее образец есть на нашем сайте, в документе должно быть написано, какая организация, по какой причине и куда отправляет машину. Утром почти все водители ехали без таких документов, к обеду у многих они уже появились.

К инспекторам на наших глазах подходит таксист. Жалуется: им сказали, что за справкой нужно идти в департамент транспорта, причем на служебной машине приехать нельзя.

– Я бы рад не работать и дома самоизолироваться, но кто семью кормить будет? – признается он. – Машину по несколько раз на дню химраствором обрабатываю, сам все время в маске. Клиентов меньше стало. Плюс в том, что никто не ездит теперь большими компаниями, в основном поодиночке – сядет такой человек на заднее сиденье и таращится на тебя всю дорогу, как будто гадает: заразный ты или нет.

Инспекторы ГИБДД проверяют, есть ли у водителей справки от работодателя, которые объяснили бы их передвижение по городуФото: Александра БУДАЕВА

Сегодня самарцы много писали в соцсетях про то, что въезд в город перекрыли инспекторы ГИБДД. В полиции пояснили: о тотальном карантине и закрытии границ речи не идет.

– На въезде в Самару работают экипажи ГИБДД, которые проводят профилактические беседы с водителями въезжающего автотранспорта, выясняют причины посещения Самары и предупреждают о необходимости соблюдения санитарно- эпидемиологических и карантинных мер, – сообщил корреспондентам «КП-Самара» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. – Сейчас в отношении лиц, допустивших нарушение санитарно- эпидемиологических правил, предусмотрена административная ответственность. Решается вопрос об ужесточении наказания за данные виды нарушений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7000 человек, по данным областной полиции, должны соблюдать режим самоизоляции в регионе;

2000 человек в сутки проверяют патрули, навещая их по месту проживания;

45 нарушителей выявлено полицией к вечеру 31 марта;

29 материалов собрано по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», все данные переданы в Роспотребнадзор;

10 протоколов составлено по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)».

В сутки полиция проверят примерно 2000 человек по областиФото: Александра БУДАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Зангионов, начальник регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области:

– Мы ежедневно получаем от миграционной службы списки лиц, которые прибыли на территорию области из-за границы. Эти граждане в соответствии с постановлением правительства РФ должны находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней. По специализированным учетам инспекторы ГИБДД проверяют, зарегистрированы ли на них транспортные средства. Их передвижение отслеживается в том числе при помощи камер фото- и видеофиксации нарушений. Если становится известно, что человек нарушает режим самоизоляции и ездит по городу, сотрудники ДПС собирают соответствующий материал и направляют его в Роспотребнадзор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/770273" frameborder="0"></iframe> В Самаре полиция проверила, как граждане соблюдают противоэпидемический режим.Александра БУДАЕВА

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