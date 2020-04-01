В интернет слили личную информацию вернувшихся из Таиланда оренбуржцев

"Путешествовали? Теперь отвечайте"

В Оренбурге разгорелся скандал, связанный с личными данным людей, недавно вернувшихся из-за границы в период пандемии коронавируса в России. Всего в стране на 1 апреля уже заболели 2777 человека. Число растет с каждым днем и неудивительно, что жители впадают в панику. В России это тоже не редкость: например, жителей страны стали наказывать за фейки.

Однако в этот раз "сетевое преступление" перешагнуло все нормы приличия. Информация о пассажирах самолета, который прилетел из Таиланда, оказалась в интернете. В сеть слили имена и фамилии пассажиров, их телефоны, даты рождения и адреса. Все это сделали не просто так: пользователь Viber таким образом решил пристыдить горожан, которые поехали за границу и рисковали привезти коронавирус в Оренбургскую область и заразить местных жителей. Рейс сел в аэропорту столицы региона 30 марта, на борту были 270 человек. В социальных сетях это событие вызвало массу возмущений, горожане начали выискивать нарушителей режима самоизоляции. И кто-то, видимо, решил помочь "радетелям порядка".

- Это просто уму непостижимо. Честно говоря, в первые минуты у меня не было слов, кроме мата, - негодует в разговоре с корреспондентом «КП» родственник одного из пассажиров рейса из Таиланда, свое имя мужчина попросил не называть. – Мой брат тоже был в шоке. Вы же понимаете, к чему это может привести. В мире бушует коронавирус, а тут люди прилетают из другой страны. Их, конечно, обвинят в том, что они привезли заразу сюда. А если все, не дай бог, станет хуже? Кого обвинят? А в интернете оказались и адреса. А если какой сумасшедший решит устроить самосуд, случись вдруг что.

Мы всех проверим и без вас

Список пассажиров рейса с персональными данными появился в среду, 1 апреля, в одном из чатов в вайбере, как раз посвященном рассказам о коронавирусу. Однако в местном минздраве заявляют, что подобные списки не составляют. Кто и зачем выложил эту информацию – непонятно. Не исключено, что это было сделано случайно, так как вскоре из чата документ удалили.

При этом всех, кто прилетел из Таиланда в Оренбург, встречали в аэропорту медики. Они взяли у пассажиров анализы.

- Мы полностью отработали самолет, - заявила во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. – Из-за публикации персональных данных оренбуржцев, которые вернулись из Таиланда, был большой переполох. Но это вопрос правоохранительных органов. Полное безобразие, что данные появились в широком доступе.

В УМВД по региону уже начали проверку по этому факту. Сейчас тех, кто слил личные данные пассажиров самолета в сеть, ищут полицейские. Стоит отметить, что этот рейс уже успел нашуметь: двух человек с него поймали полицейские, когда те вышли из дома. Медики возьмут анализы у всех путешественников на 10 день. Сейчас все они обязаны соблюдать строгую самоизоляцию в течение двух недель.

По данным на 1 апреля в Оренбургской области 13 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. У четверых из них состояние средней тяжести, у всех остальных – удовлетворительное. В Оренбургской области ранее умер один мужчина, который заразился коронавирусом. Он возвращался домой из Европы через Самару, взял автомобиль, приехал в Бузулук. правда, медики уверены, что у мужчины было много сопутствующих заболеваний.

1 апреля губернатор Самарской области Денис Паслер объявил режим полной самоизоляции в Оренбургской области. Теперь жителям нельзя выходить на улицу без веской причины и необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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