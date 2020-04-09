Как полиция проверяет в Самаре соблюдение режима самоизоляции и кто заплатит штраф

Работаем строго по закону

Отовсюду только и слышно: «Сидите дома, никуда не выходите, на улице злой и страшный коронавирус!» В связи с распространением COVID-19 в стране введено много запретов, а за порядком следят правоохранители. «Комсомолка» узнала, как полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции на улицах Самары, какие инструкции для этого у них есть.

— Сотрудники полиции в своей деятельности строго руководствуются требованиями действующего законодательства. Учитываются и Федеральный закон «О полиции», и изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также постановления губернатора о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, — рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Многие люди переживают: а как себя вести, если к ним вдруг подойдет человек в форме? Что он имеет право спрашивать? А не опасен ли он сам? А что, если подойдет ближе, чем на полтора метра?

Особое внимание пенсионерам

Правоохранители сообщают, что улицы патрулирует достаточно большое количество сотрудников. При несении службы все полицейские оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты — одноразовыми масками и перчатками. Они также проинструктированы о необходимости соблюдать социальную дистанцию — полтора метра.

— В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу о необходимости самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста. Сотрудники ОВД информируют граждан о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, просят не покидать свой дом и максимально сократить все контакты, — говорят стражи порядка.

В парках и других общественных местах сегодня гулять нельзяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патрульные в ходе беседы могут указать на то, что недопустимо и опасно пренебрежительно относиться к режиму самоизоляции. Его нельзя нарушать. У вас также могут попросить справку с работы, согласно которой можно находиться на улице, и документ, удостоверяющий личность.

В случае, если будет установлено, что гуляка нарушает действующие законы и ограничения, полицейские могут составить протокол. В МВД отмечают, действуют они строго в рамках своей компетенции. Большинство же из нас волнует, а могут ли силовики выписать штраф за нарушение режима самоизоляции?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

А могут ли оштрафовать?

— На месте вас никто не может оштрафовать, но такие санкции есть. Недавно были внесены изменения в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за нарушение санитарных правил и режима самоизоляции, — объясняет samara.kp.ru адвокат Сергей Хальченко.

По словам юриста, ответственность есть за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности. Она прописана в статье 20.6.1. кодекса:

— Указанное касается как раз тех, кто нарушает режим самоизоляции без обоснованных причин. Такое нарушение влечет для граждан предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

Еще одно нововведение — ответственность за нарушение правил при режиме ЧС (он у нас не введен) и угрозе распространения заболевания:

— Это касается тех, кто находится на карантине либо в связи с заболеванием, либо в связи с возвращением из стран с высоким риском заражения. Штрафы для граждан тут от 15 до 40 тысяч, для руководителей и ИП — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Сергей Хальченко добавляет, что протоколы могут составлять не все. Только сотрудники полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры. На месте денег с вас брать не имеют права — материалы должны рассматривать в суде.

Как делятся наблюдениями самарцы, наряды полиции уже активно выполняют свою работу. Так, за составлением протоколов людей в форме сегодня видели на Волжском проспекте и аллее Юных Пионеров. «Комсомольская правда» призывает читателей соблюдать все правила и быть внимательнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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