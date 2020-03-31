2020-04-03T12:15:09+03:00
Общество

«Ему вручили орден Красной Звезды»: история ветерана Петра Чернышева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Петра ЧернышеваИстория ветерана Петра Чернышева
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Рассказывает Александр Бурдаев, внук:

- В войне участвовал мой дед со стороны матери - Чернышев Петр Владимирович 1910 года рождения. По специальности он был геодезист. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, был артиллеристом. В 1934 году он вернулся в Куйбышев, а в 1941 году, в составе 21-ой армии, был призван. Он ушел на фронт сразу, в 41-ом году. Служил он в 387 гаубичном артиллерийском полку. Начинал войну в звании младшего лейтенанта.

Однополчане.

Однополчане.

Полк несколько раз переформировывали, он попадал в серьезные переделки. В 1941 году в Белоруссии, под Рогачевым, полк попал в окружение. Дед, будучи ответственным за разведку и связь, сыграл значительную роль в том, что полк сумел выйти из окружения почти в полном составе с личным оружием. А вот пушки пришлось утопить, так как тащить их за собой возможности не представлялось. В документах это не подтверждено, но дед рассказывал об этом. Так как было окружение, за это никакой награды ему не дали.

Чернышев Петр Владимирович

Чернышев Петр Владимирович

В 1942 году полк был переформирован, он ушел на Северо-Западный фронт. В январе 1944 года дед попал в 28-ой запасной артиллерийский полк, где был командиром взвода разведки до ноября 1944 года. Закончил он войну уже в Прибалтике.

Благодарность.

Благодарность.

В 1946 году после войны деду вручили орден Красной Звезды. В наградных документах не значится, что он там такого сделал, написано: «Подготовил более ста отличников кавалерийского огня». Фактически он был преподавателем, так что это у нас семейное. Дед умер в 1989 году. Мне было 14 лет. Каких-то серьезных вопросов я ему не задавал. Желание узнать о деде побольше появилось, когда стал разбирать старые документы, которые от него остались. Человек в каком-то возрасте созревает и начинает интересоваться тем, что было тогда. Жаль, что мы поняли это поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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