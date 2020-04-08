«Учебники никто не отменял»: как проходит дистанционное обучение в школах Самары из-за коронавируса

6 апреля ученики в Самарской области после каникул отправились в школу. Правда, из-за коронавируса и самоизоляции, это получилось сделать только в онлайн-формате. Путь до парты оказался недлинным: встать, почистить зубы и умыться, позавтракать - и сесть за компьютер. Что делали те, у кого этих компьютеров дома нет и в помине, как справлялись учителя с летающим интернетом и какое будущее у дистанционного обучения в нашем регионе - в студии радио «КП-Самара» обо всем этом рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Делимся самым интересным.

Интернет не выдерживает. Но есть варианты

Нехватка компьютеров и интернета: Замминистра образования Самарской области рассказала о том, с какими проблемами столкнулись на дистанционном обучении и как их решают 00:00 00:00

6 апреля стало для многих родителей не самым простым днем. С утра за виртуальные парты одновременно сели более 300 тысяч школьников. И интернет такого просто не выдержал. Журналист «КП-Самара» Ольга Новикова в своем материале подробно рассказывала, как в этот день она, мать двоих подростков, чуть не поседела, сражаясь за их право на учебу.

- Это был первый день. Все расписания преимущественно составлены на занятия в первую смену. Был большой поток одновременных обращений, и подвисли многие ресурсы. Особенно это отмечали в крупных населенных пунктах - звонки продолжались до двух дня, - рассказала Елена Пинская.

Она призвала не паниковать:

- Родителям объясняем - двойки за это не ставим. Есть множество альтернативных вариантов выполнения работ, и не все они подразумевают онлайн-присутствие школьника в сети. Если все пошло не так, или же у вас один компьютер и несколько школьников, свяжитесь с учителем и спросите, как быть. Педагог примет решение и заменит школьнику задание: поручит посмотреть образовательное видео или сделать задание по учебнику.

ВАЖНО!

Какие ресурсы используют при дистанционном обучении?

- встроенное приложение АСУ РСО,

- Российская электронная школа,

- медиатеки издательств,

- Цифровая школа,

- Яндекс учебник, Sky Класс и многое другое.

Также педагоги могут общаться с учениками онлайн в соцсетях, мессенджерах и загружают уроки на YouTube, снимая их заранее.

Этим и объясняется вариативность: если не тянет интернет или плохо работает компьютер, школьнику выдадут задание «офлайн». Такой вариант должен быть прописан сразу в расписании на сайте школы.

«Учителям интересно, для детей уроки - как игра»

Дистанционное обучение в Самаре для школьников - это вызов не только родителям, но и учителям. Им сейчас приходится перестраиваться под новые форматы занятий, искать новые методы взаимодействия с ребятами. Во-первых, стали короче уроки - 30 минут длится общение онлайн. Удерживать интерес ребенка сложнее: долгий разговор он точно не вынесет. Значит, в процессе урока стало больше интересных заданий, задачек и примеров.

- С детьми нужно договориться сразу о каждой мелочи: когда включается и как отключается микрофон, когда и как можно писать в чат, как зарегистрироваться, как приветствовать учителя и других ребят. Если эти правила не проговаривает педагог, их придумывают сами дети, и тогда чат будет завален смайликами, управлять процессом будет сложнее.

Но для ребят это очень интересный опыт. Для них онлайн-пространство, компьютер - это пространство для игр. И сейчас им интересно наблюдать, как в этом привычно игровом месте появилось что-то еще. Их затягивает такое обучение. А еще шанс проявить себя получили те дети, которые в школе иногда чувствуют себя неуверенно. Здесь же они в привычной обстановке, дома, и им более комфортно. При этом есть и сложности: детей нервирует, когда урок затягивается, когда внимание переключается на других, - говорит Елена Пинская.

«Учебники никто не отменял»

Сам учебный план не меняется, но образовательный процесс учителю приходится перестраивать. Всю работу выполняют в дистанционном формате, не отменяются и уроки физкультуры, хореографии, ИЗО.

- Мы не рекомендуем злоупотреблять именно онлайн-уроками. Старый добрый учебник - это очень правильная работа с книгой, умение самому перерабатывать информацию. Учитель выстраивает четкий алгоритм, давая ребенку понять, когда и чем заняться. И мы благодарны за помощь родителям, которые очень глубоко включились в этот процесс, - благодарит Елена Пинская.

Семьям без компьютеров помогают

Около 10% семей, по данным министерства образования, не имеют дома компьютеров и других технических средств. Это 3386 семей, в них трое и более школьников. В 162 семьях вообще нет технических средств для работы. В остальных их не хватает на всех детей.

- Сейчас эти вопросы решаем индивидуально в каждой школе. Детям дают школьную технику на дом, под расписку родителей. В то же время с министерством финансов мы прорабатываем возможность покупки дополнительных устройств - не в каждую семью, но в те школы, где в этом есть необходимость, - рассказывает Елена Пинская.

По ее словам, школьные ноутбуки также забирают домой педагоги.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЕБЕНКА

- Поставьте рабочий стол недалеко от окна;

- уберите все лишнее. На столе должен быть только компьютер и периферийные устройства. Никаких пирожков, чая, перекусов;

- дистанцируйте школьника от маленьких детей, если они есть в семье, и домашних животных. Это все будет отвлекать от занятий и рассеивать внимание ребенка;

- оборудуйте специальную зону для творчества.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

336 тысяч школьников 6 апреля начали учиться дистанционно;

60 тысяч студентов среднего и профессионального образования.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

846 333-64-14 и 846 332-19-86 - телефоны горячей линии министерства образования Самарской области.

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