2020-04-10T06:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Сиди дома, читай «КП»! Где бесплатно получить самый полезный выпуск справочника СТОП, ВИРУС! в Самаре

Информация о льготных кредитах, центре волонтеров, специальных услугах самарских компаний – все это на 16 страницах «справочника самарца в самоизоляции»
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Самый полезный выпуск - уже во всех киоскахСамый полезный выпуск - уже во всех киосках
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «КП» - «Стоп, вирус!»

Для жителей Самарской области корреспонденты «КП» с помощью правительства региона и профильных министерств собрали ответы на самые актуальные сейчас вопросы:

- Как противостоят инфекции самарские медучреждения? Достаточно ли врачей, оборудования, мест в больницах?

- Как поддержат в это сложное время социально-уязвимых граждан – пенсионеров, многодетных, людей с ограниченными возможностями здоровья?

- Какие льготы и пособия получат жители Самарской области?

- Что предприняли самарские власти для поддержки бизнеса – малого, среднего, крупных промышленных предприятии?

- Как защитить права на безопасные условия труда и зарплату в условиях вынужденных выходных недель?

- Как платить за коммуналку, будут ли отсрочки?

- Как школьникам и студентам успешно закончить учебный год?

Откровенное интервью губернатора о борьбе с коронавирусом, информация о льготных кредитах, центре волонтеров, специальных услугах самарских компаний – все это на 16 страницах «справочника самарца в самоизоляции».

С 10 апреля спецвыпуск «КП» - «Стоп, Вирус!» БЕСПЛАТНО получат все подписчики «Комсомолки», покупатели газеты в киосках и магазинах, а также жители отдаленных районов Самары и Тольятти – с помощью доставки сотрудников «Почты России». Общий тираж выпуска 50 000 экземпляров.

Вся информация спецвыпуска доступна на сайте kp.ru, а также озвучивается круглосуточно на радио «КП»-Самара» 98, 2 fm.

Будь в курсе всего, что прямо сейчас происходит в твоем регионе. Знай, как губерния противостоит инфекции!

Мы работаем для вас, оставайтесь дома, будьте здоровы!

95 лет рядом с вами,

«Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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