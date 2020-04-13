"Он уже работает": арт-директор "Поволжских сезонов Александра Васильева" рассказала о состоянии историка моды

Ведущий программы "Модный приговор", известный историк моды Александр Васильев идет на поправку. О состоянии мэтра корреспонденту "Комсомольской правды" рассказала арт-директор "Поволжских сезонов Александра Васильева"дизайнер-модельер Мария Казак.

- Мы с ним постоянно на связи. Переписывали все эти выходные. Он в отдельной палате. Уже даже взялся за ноутбук и начал работать, - рассказала Мария Казак.

Арт-директор "Поволжских сезонов Александра Васильева" рассказала о самочувствии мэтра и будущем самарского фестиваля моды 00:00 00:00

По ее словам, "Поволжские сезоны Александра Васильева" - фестиваль моды, который традиционно проводится в Самаре с 2001 при непременном личном участии создателя, пока не в списке основных дел известного дизайнера. Мероприятие проводится осенью и до него еще есть время.

- Мы его пока этой темой не беспокоим. Нужно смотреть, что будет дальше, какая будет обстановка в мире, как будет ситуация с перемещением между странами и регионами, у нас уже были предварительные договоренности с иностранными гостями. Многие коллеги, у кого мероприятия раньше, чему нас, уже их перенесли. Мы ждем. Хотя участники нам уже пишут, - отмечает арт-директор фестиваля моды. - В любом случае. сейчас главное - это здоровье Александра Александровича. Мы надеемся, что у него болезнь пройдет в легкой форме. У него крепкий организм, нет вредных привычек и, насколько я знаю, хронических заболеваний. Так что надеемся, он скоро поправится.

Напомним, Александр Васильев был госпитализирован на минувшей неделе с температурой и кашлем. Уже в это воскресенье в своем инстаграме, он сообщил поклонникам, что чувствует себя хорошо.

- Температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. Насыщение кислородом 98% из возможных 100.

Справка "КП":

Фестиваль моды "Поволжские сезоны Александра Васильева" проводится в Самаре с 2001 года. Продемонстрировать свое творчество на него съезжаются молодые дизайнеры со всей России. Тема фестиваля каждый гон новая. Так, в 2019 году ее обозначил объявленный в стране"Год театра". Дизайнеры соревновались в четырех номинациях : «Костюм – реальность», «Костюм — художественная идея», «Театральный костюм» и «Перфоманс».

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