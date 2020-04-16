Отмена Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: почему отменяют и на какое число перенесут

Парад Победы 9 мая 2020 года в Самаре перенесут. Возможно он пройдет 24 июня или же в сентябре.

Об отмене Парада Победы 9 мая 2020 года в Самаре сообщил 16 апреля лидер государства Владимир Путин. Еще накануне стало известно, что в администрацию президента обратились с просьбой ветераны. Они попросили отложить Парад до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. И решение было принято.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Сейчас решение должны принять в каждом регионе отдельно. На какое число будет перенесен Парад Победы в Самаре в 2020 году пока неизвестно. Среди вариантов рассматривались 24 июня. С таким предложением вышел Герой России Громов. Именно в этот день парадным маршем по площади прошли советские воины-победители.

Также есть дата 3 сентября, которая теперь объявлена датой окончания Второй Мировой войны.

Напомним, что в Самаре уже начинали готовиться ку Параду Победы 9 мая 2020 года. На окраины города уже привезли военную технику.

КП-Самара будет держать вас в курсе всех изменений и обновлений. Как только появится информация от министерства обороны, мы ее опубликуем.