2020-04-16T18:23:48+03:00
Общество

Отмена Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: почему отменяют и на какое число перенесут

В Самаре сообщили об отмене Парада Победы 9 мая 2020 года в Самаре, сейчас губернатор решает, на какое число его перенесут
Поделиться:
Парад будет, но позжеПарад будет, но позжеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Парад Победы 9 мая 2020 года в Самаре перенесут. Возможно он пройдет 24 июня или же в сентябре.

Об отмене Парада Победы 9 мая 2020 года в Самаре сообщил 16 апреля лидер государства Владимир Путин. Еще накануне стало известно, что в администрацию президента обратились с просьбой ветераны. Они попросили отложить Парад до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. И решение было принято.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Сейчас решение должны принять в каждом регионе отдельно. На какое число будет перенесен Парад Победы в Самаре в 2020 году пока неизвестно. Среди вариантов рассматривались 24 июня. С таким предложением вышел Герой России Громов. Именно в этот день парадным маршем по площади прошли советские воины-победители.

Также есть дата 3 сентября, которая теперь объявлена датой окончания Второй Мировой войны.

Напомним, что в Самаре уже начинали готовиться ку Параду Победы 9 мая 2020 года. На окраины города уже привезли военную технику.

КП-Самара будет держать вас в курсе всех изменений и обновлений. Как только появится информация от министерства обороны, мы ее опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
До мая не выйдем: Башкортостан может остаться в самоизоляции до конца мая
Россия осталась без Парада Победы на 9 мая
Самарская область стала лидером по росту цен на ноутбуки
Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму
Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим
В Тольятти скончался один из рабочих, получивших ожоги на предприятии
В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем
Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры в числе лидеров по росту продаж в интернете в Самарской области
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 происшествий в регионе