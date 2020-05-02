В Тольятти на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад

В Тольятти, который держит пальму первенства по коронавирусу в Самарской области, на карантин закрыли еще одно учреждение. На этот раз опасную инфекцию нашли в детском саду.

- У одного из работников детского сада № 79 «Гусельки» на бульваре Туполева, 18 в середине апреля был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. Данный случай был выявлен в ходе обследования лиц из числа контактных с одним из ранее заболевших, - сообщила пресс-секретарь администрации Тольятти Юлия Романенко.

Чтобы не допустить распространения опасной инфекции, детский сад с 13 апреля закрыли на карантин. Всех воспитанников и персонал учреждения взяли под медицинское наблюдение. Как отмечают в мэрии Тольятти, на момент введения карантина детский сад посещали чуть более 20 малышей. Там работала только дежурная группа.

Сейчас в помещениях детского садика проводят санитарную обработку и дезинфекцию. Планируется, что он вновь приступит к работе с 6 мая 2020 года.

Напомним, что ранее в Тольятти также на карантин закрыли психоневрологический диспансер. Там заразились коронавирусом больше 20 пациентов и сотрудников. Как выяснилось, инфекцию в учреждение принесла медсестра. Она общалась с сыном, который недавно вернулся из-за границы, но на 14-дневную самоизоляцию не ушла.

Отметим, что по данным на 2 мая в Самарской области выявили уже 433 пациента с коронавирусом. 53 человека выздоровели, и их выписали из больницы домой. Пять пациентов, к сожалению, скончались. Больше всего заболевших в Тольятти — там COVID-19 нашли уже у 153 человек. Самара на втором месте — 133 человека.

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