"Копейке" - полтинник: за что в СССР так полюбили народную копию "Фиата"

19 апреля 1970 года, ровно 50 лет назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый "железный конь". ВАЗ-2101 недаром называли самым удачным российским автомобилем. "Народная "копейка была похожа на "Фиат", под капотом имела иностранные детали, но конструкторы доработали модель, она стала более прочной. И на улицах автомобиль можно видеть до сих пор!

Сегодня, в юбилей самой любимой, популярной и народной машины, предлагаем вспомнить самые интересные факты о "копейке".

"Копейка" могла быть похожей на "Рено"

Когда разрабатывали прототип первого народного автомобиля, рассматривали несколько моделей: Форд, Пежо. "Рено" побеждала по результатам испытаний, но члены ЦК КПСС порекомендовали разработчикам обратить взгляд на итальянских товарищей. Первые испытания вышли неудачными, но Леонид Брежнев потребовал довести копию итальянского авто до ума. В итоге все получилось: у автомобиля появился новый мотор, лучшая тормозная система и много изменений в деталях.

В 1972 году за эту модель завод получил премию "Золотой Меркурий". В 2000-х ее назвали лучшей машиной XX века. И у многих автолюбителей эта машина оставалась на ходу еще до начала XXI века!

Инфографика rian.ru.

Разобрали стену и увезли на грузовой платформе?

Корпус легендарной неубиваемой копейки хранился в музее им. Алабина в Самаре. Сюда он попал в 1973 году прямо с производства ВАЗа. Но в 80-х годах он загадочно исчез.

- Организаторы готовились заранее. После отключения сигнализации за дело взялись профессионалы, они вынули раму из окна и разобрали часть кирпичной кладки. К зданию музея подъехал автокран и подцепил экспонат крюком. Еще через несколько минут «операция» была завершена: грузовик увез музейную реликвию в неизвестном направлении, - рассказывает краевед Виталий Ерофеев.

А через некоторое время в музей пришла платежка на 949 рублей - как будто учреждению заплатили за экспонат. Вскоре директор музея уволилась по состоянию здоровья. А позже выяснилось, что операцию провернул ее муж: и получил машину без очередей, просто докупив недостающие детали.

Эх, "копеечка", "копейка"!: как из музея Алабина пропали черные "Жигули" ВАЗ-2101? 00:00 00:00

Вот такая "копеечка" ценнаяФото: Владимир ВОРСОБИН

"Копейка" стоит миллионы

Первые советские автомобили были роскошью. В середине 70-х гг "копейка" стоила 5500 рублей, в 80-х уже 6000 рублей. При этом зарплата была около 130-150 рублей. Даже если деньги были, то купить ее было непросто, нужно было встать в очередь. Ну или же стать передовиком производства и получить ее за заслуги.

Ну а сейчас "копейка" - это дорогой раритет. Модель с иностранными деталями, из первой партии в Самарской областипродают за 3,5 миллиона рублей. Это самая заоблачная цена. Эксперты-реставраторы объясняют, что стоимость зависит и от года выпуска, и от того, восстановленный ли автомобиль. или абсолютно оригинальный.

- Особенным шиком считается эмблема с надписью «Тольятти», красная с серебристым. Ее вешали на первые несколько тысяч машин, которые вышли в серию, - рассказал автомобильный эксперт Сергей Леонов.

"Копейка" из кругосветки

В 2018 году музей АВТОВАЗа получил в подарок 43-летний экспонат, автомобиль 1975 года выпуска на ходу. Эта машина побывала в кругосветке - ее владельцы путешественники из Чехии сначала просто заезжали в автоград в гости, а два года назад оставили "копейку" в дар музею".

Филип и Петр на "копейке" проехали 56 тыс.километров, изколесили 30 стран. Автомобьиль они купили перед путешествием за 600 евро. Теперь "дальнобойщицу" можно увидеть в техническом музее завода.

Легендарная "Копейка": что вы не знали об этом автомобиле?.Все мы помним ощущения от своего первого автомобиля. Они незабываемые! Кто из нас может представить что чувствовал автомобилист в те времена, когда машина была почти недосягаемым счастьем? Ведь так и было 50 лет назад, когда с конвейера Волжского автозавода сошли первые автомобили. Прикоснуться к истории помогут старые добрые фильмы и кадры хроники а еще - идеально отреставрированная LADA. В короткометражке, посвящённой 50-летию автомобилей LADA, за руль раритетного ВАЗ-2101 сел ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов. Ему слово! Официальный сайт LADA: https://www.lada.ru Вконтакте: https://www.vk.com/lada Instagram: https://www.instagram.com/allnewlada/ Facebook: https://www.facebook.com/lada/ Одноклассники: https://www.ok.ru/lada Twitter: https://www.twitter.com/lada_russia

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