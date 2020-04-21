2020-04-21T18:16:34+03:00
Общество

«Каждое движение грозит смертью»: самбиста со сломанным позвоночником из Тольятти коронавирус запер в столице без денег

Из-за сложной ситуации в стране сбор помощи Илье Рудольфу практически встал, лечиться пареньку не на что, а возвращаться домой — некуда
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
После сложной операции каждое движение грозит пареньку смертьюПосле сложной операции каждое движение грозит пареньку смертью
Изменить размер текста:

Юный тольяттинский самбист Илья Рудольф со сломанной спиной оказался в ловушке из-за коронавируса. В конце прошлого года спортсмену, который уже успешно проходил реабилитацию, стало хуже. Оказалось, что поддерживающая конструкция внутри шеи у парня просто рассыпалась. Илье, который мечтал вернуться в спорт и уже начал тренировки, теперь запретили даже вставать. В начале года семья с трудом наскребла на четвертую операцию в столичной клинике. Она прошла успешно, юноша остался в столичном реабилитационном центре. Мама снова запустила сбор – нужно было более миллиона рублей. Но случился коронавирусный кризис, и судьба парня повисла на волоске.

– Илье сделали очень сложную, тройную операцию, – рассказала журналисту «КП-Самара» мать парня Наталья Рудольф. – Ему убрали старую сломанную систему, поставили новую удерживающую конструкцию, а также взяли кусочек собственной кости из бедра и вживили в шейный отдел позвоночника. Сейчас мы ждем, когда она приживется и прорастет. Двигаться Илье совсем нельзя – буквально каждое движение грозит смертью.

Сейчас каждый день пребывания Ильи в центре обходится в 21 тысячу рублей. Семья уже залезла в долги. Каждый день может стать последним, и спортсмен окажется на улице в Москве, где сейчас действует режим жестокой изоляции.

– Сбор на лечение Ильи в соцсетях практически встал. У простых людей, которые нам помогали, сейчас тяжело с финансами из-за этого коронавируса. Не до нас, самим бы выжить. Самарский минздрав обещал нам, что подключится, что область заключит контракт с реабилитационным центром на пребывание Ильи, – говорит мама спортсмена.

В минздраве региона от своих слов не отказываются, но и назвать точных сроков не могут – ситуация тяжелая везде.

– На основании предоставленных документов и выписок в январе 2020 года принято решение отправить Илью Рудольфа на медицинскую реабилитацию в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии». Главврач Ставропольской ЦРБ неоднократно говорил об этом во время телефонных разговоров с матерью Ильи, однако от предложенной госпитализации и прохождения реабилитации в государственных бюджетных медучреждениях она отказалась. Сейчас мы готовимся заключить госконтракт с частным реабилитационным центром, в котором находится Илья, – сообщили в ведомстве журналисту «КП-Самара».

Илья Рудольф защищал честь Самарской области на соревнованиях и приносил сборной заслуженные награды

Илья Рудольф защищал честь Самарской области на соревнованиях и приносил сборной заслуженные награды

Впрочем, как рассказала мать юноши, от предложенной госпитализации она отказалась вынужденно - перевозить Илью никуда нельзя, тем более во время пандемии, к тому же предложенные минздравом изначально реабилитационные центры работают с пациентами, которые могут сами себя обслуживать, а Илье требуется постоянная сиделка. Пока что в помощь Илье Рудольфу 10 тысяч рублей выделила только администрация Ставропольского района, где юноша прописан. И маме спортсмена приходится решать сложнейший вопрос: что делать. В Москве свирепствует коронавирус, возвращаться домой некуда. У семьи Рудольф – жилой дом в Ставропольском районе, жить здесь инвалиду-колясочнику невозможно, это признали и все комиссии. Есть и еще одна квартира, в Тольятти, которую семья купила с помощью безвозмездной субсидии региональных властей. Однокомнатная, в черновой отделке. На доведение жилья до ума нужно немало средств, но их потратили на реабилитацию.

Илья перенес уже четыре сложные операции

Илья перенес уже четыре сложные операции

– Одно из тольяттинских предприятий вроде как выделило нам двухкомнатную квартиру по договору соцнайма. Мы так обрадовались: наконец-то будет куда приехать с Ильей! Но практически сразу начались проблемы. Прописывать нас здесь не хотят, руководство у предприятия меняется, сейчас вообще его имущество под арестом. Конечно, я не рискну привезти туда Илью без хотя бы минимальных гарантий, что нас через неделю оттуда не выселят, – объясняет Наталья.

Впереди у Ильи Рудольфа еще долгая борьба. Парню нужна постоянная реабилитация, которую многодетная семья обеспечить просто не в состоянии. Конечно, здесь будут рады любой помощи. Родные организовали группу помощи в соцсетях «Илья Рудольф – все только начинается» – здесь все неравнодушные могут помочь семье материально и поддержать морально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он жить не хотел!»: юный самбист из Тольятти со сломанным позвоночником борется за возвращение в спорт

Правда, многодетной семье Ильи Рудольфа нужно где-то брать деньги на реабилитацию парня. Пока же ему некуда даже вернуться домой (подробности)

"Эту боль уже терпеть невозможно!" Самбисту из Тольятти со сломанным позвоночником снова запретили вставать с кровати

Врачи говорили, что у него есть все шансы встать на ноги, но конструкция, на которой держался его позвоночник, начала ломаться и съезжать вниз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Скорая стариковская помощь: для одних – последняя надежда, другие – требуют разносолы
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
«Для меня это была вторая Швейцария»: как Владимир Ленин в молодости оказался в деревне в Самарской области
После казни старшего сына семья Ульяновых переехала в деревню Алакаевка, мать мечтала отвратить Володю от мыслей о революции, но сделать это не удалось [фотопрогулка по музею]
Новости 24
Около 2 тысяч обращений от предпринимателей приняли на "горячей линии" об антикризисных мерах поддержки бизнеса
На Самару наступает снежная буря
В Самаре коронавирус нашли у прибывшего из Норвегии
Свежий номер газеты «Комсомольская правда» будут доставлять социальные работники
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 26 новых подтвержденных человека в Самарской области
В Самарской области минздрав взыскал с врача-травматолога деньги, затраченные на ее обучение
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 апреля 2020 года: подтвердилось 26 случаев
Очень гостеприимно: в Самарской области мужчина обокрал своего знакомого
В Сызрани бывшему инспектору ГИБДД за взятку дали условный срок
«Калина» перевернулась: в Самарской области два подростка пострадали в результате ДТП
В Самаре уже несколько дней не могут найти несовершеннолетнюю девочку
Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Субботники в Самарской области будут проводиться без участия жителей
Деньги были, налоги не платили: в Самаре монтажная компания не спешила исполнять закон
Предприниматели воспользовались антикризисными мерами поддержки АО «Гарантийный фонд Самарской области»
В Тольятти студент-закладочник получил тюремное заключение