«Каждое движение грозит смертью»: самбиста со сломанным позвоночником из Тольятти коронавирус запер в столице без денег

Юный тольяттинский самбист Илья Рудольф со сломанной спиной оказался в ловушке из-за коронавируса. В конце прошлого года спортсмену, который уже успешно проходил реабилитацию, стало хуже. Оказалось, что поддерживающая конструкция внутри шеи у парня просто рассыпалась. Илье, который мечтал вернуться в спорт и уже начал тренировки, теперь запретили даже вставать. В начале года семья с трудом наскребла на четвертую операцию в столичной клинике. Она прошла успешно, юноша остался в столичном реабилитационном центре. Мама снова запустила сбор – нужно было более миллиона рублей. Но случился коронавирусный кризис, и судьба парня повисла на волоске.

– Илье сделали очень сложную, тройную операцию, – рассказала журналисту «КП-Самара» мать парня Наталья Рудольф. – Ему убрали старую сломанную систему, поставили новую удерживающую конструкцию, а также взяли кусочек собственной кости из бедра и вживили в шейный отдел позвоночника. Сейчас мы ждем, когда она приживется и прорастет. Двигаться Илье совсем нельзя – буквально каждое движение грозит смертью.

Сейчас каждый день пребывания Ильи в центре обходится в 21 тысячу рублей. Семья уже залезла в долги. Каждый день может стать последним, и спортсмен окажется на улице в Москве, где сейчас действует режим жестокой изоляции.

– Сбор на лечение Ильи в соцсетях практически встал. У простых людей, которые нам помогали, сейчас тяжело с финансами из-за этого коронавируса. Не до нас, самим бы выжить. Самарский минздрав обещал нам, что подключится, что область заключит контракт с реабилитационным центром на пребывание Ильи, – говорит мама спортсмена.

В минздраве региона от своих слов не отказываются, но и назвать точных сроков не могут – ситуация тяжелая везде.

– На основании предоставленных документов и выписок в январе 2020 года принято решение отправить Илью Рудольфа на медицинскую реабилитацию в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии». Главврач Ставропольской ЦРБ неоднократно говорил об этом во время телефонных разговоров с матерью Ильи, однако от предложенной госпитализации и прохождения реабилитации в государственных бюджетных медучреждениях она отказалась. Сейчас мы готовимся заключить госконтракт с частным реабилитационным центром, в котором находится Илья, – сообщили в ведомстве журналисту «КП-Самара».

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Впрочем, как рассказала мать юноши, от предложенной госпитализации она отказалась вынужденно - перевозить Илью никуда нельзя, тем более во время пандемии, к тому же предложенные минздравом изначально реабилитационные центры работают с пациентами, которые могут сами себя обслуживать, а Илье требуется постоянная сиделка. Пока что в помощь Илье Рудольфу 10 тысяч рублей выделила только администрация Ставропольского района, где юноша прописан. И маме спортсмена приходится решать сложнейший вопрос: что делать. В Москве свирепствует коронавирус, возвращаться домой некуда. У семьи Рудольф – жилой дом в Ставропольском районе, жить здесь инвалиду-колясочнику невозможно, это признали и все комиссии. Есть и еще одна квартира, в Тольятти, которую семья купила с помощью безвозмездной субсидии региональных властей. Однокомнатная, в черновой отделке. На доведение жилья до ума нужно немало средств, но их потратили на реабилитацию.

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– Одно из тольяттинских предприятий вроде как выделило нам двухкомнатную квартиру по договору соцнайма. Мы так обрадовались: наконец-то будет куда приехать с Ильей! Но практически сразу начались проблемы. Прописывать нас здесь не хотят, руководство у предприятия меняется, сейчас вообще его имущество под арестом. Конечно, я не рискну привезти туда Илью без хотя бы минимальных гарантий, что нас через неделю оттуда не выселят, – объясняет Наталья.

Впереди у Ильи Рудольфа еще долгая борьба. Парню нужна постоянная реабилитация, которую многодетная семья обеспечить просто не в состоянии. Конечно, здесь будут рады любой помощи. Родные организовали группу помощи в соцсетях «Илья Рудольф – все только начинается» – здесь все неравнодушные могут помочь семье материально и поддержать морально.

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