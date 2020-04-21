«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса

На часах 20.00, и здание станции скорой помощи в Самаре заполняется людьми в медицинской спецодежде с увесистыми ярко-рыжими чемоданчиками. У одних на лицах откровенная усталость – они только что отпахали дневную смену. Другие бодры, но сосредоточены – им нужно принять смену, проверить укладку препаратов в чемоданчике, доложить недостающие лекарства и заступить на долгое 12-часовое ночное дежурство. В числе прочих на передовую сражения за здоровье и жизнь пациентов заступают старшекурсники Самарского государственного медицинского университета.

«Никогда не знаешь, с чем придется столкнуться»

Шестикурсники Ирина и Алексей Голубевы вместе учились в тольяттинской школе, вместе поступили в медицинский университет, сыграли свадьбу и вместе пришли работать фельдшерами на самарскую станцию скорой помощи.

Алексей и Ирина Голубевы вместе пришли работать на скорую помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Работаем уже третий год, пришли сюда на четвертом курсе, перед чемпионатом мира по футболу,- рассказывает Ирина. – Тогда была повышенная потребность в медиках и на скорой, и в больницах. Вуз пошел нам навстречу, мы раньше обычного сдали специальные экзамены и получили допуск для работы в качестве среднего медперсонала. Ездим с мужем в одну смену, но в разных бригадах, из-за учебы берем или ночные дежурства, или в выходные. Скорая помощь – это шанс набраться бесценного опыта. Это как искусство – никогда не знаешь, с чем придется столкнуться в следующий момент, что именно поможет пациенту в экстренной ситуации. Мы ведь ездим не только на температуру и давление, бывают и действительно сложные случаи, приходится бороться за жизнь пациента. И это очень хорошая практика.

Перед выездом на дежурство нужно поверить, все ли лекарства на местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестикурсник Сергей Данилов признается – на скорую помощь пришел по зову души год назад. И до сих пор видит интересное в каждом вызове, даже если речь идет об обычной гипертонии – главное копнуть поглубже да расспросить получше. А муж Ирины Алексей Голубев рассказал, что после работы на скорой помощи решил связать дальнейшую жизнь в медицине с анестезиологией и реаниматологией.

- Любая должность медика – это работа в режиме нон-стоп, выматывающая, но важная,- рассказывает он. – Во время пандемии нам даже немного полегче – не надо после работы ехать на учебу, можно все сделать онлайн.

Чаще всего приходится применять лекарства от давления и жаропонижающие препаратыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Страха заражения нет»

Коронавируса ребята не боятся. Сергей Данилов в ответ на вопрос – мол, не боишься ли подцепить «корону» только философски пожимает плечами. Дескать – ну заболею, так вылечат, кто-то же должен работать. Тем более, что без защиты на такие вызовы никто не ездит.

Медики готовы сорваться на вызов в любой моментФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если есть все оборудование и защита, то почему бы не поработать с коронавирусом? – спокойно говорит Ирина Голубева. – Нам приходилось выезжать и на контактных больных, и на подтвержденную пневмонию – везде в специальных противочумных костюмах, мы умеем ими пользоваться. COVID-19 – не самое страшное, что можно тут встретить. Если ты едешь на коронавирус, то ты знаешь, как себя защитить, как с ним бороться. А вот если у человека какие-то острые состояния, например, тромбоэмболия легочной артерии, какие-то коронарные синдромы – это всегда внезапно и маской от этого не спастись. К детям мы выезжаем, а у них бывают самые разные инфекции. Та же корь страшнее, а ведь в этом случае ты не знаешь, куда едешь. Родственники, конечно, волнуются, чтобы мы не заразились, но мы знали на что шли, когда выбирали профессию.

Коронавирусные будни: в первую очередь нужно обработать руки антисептикомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это такая же работа, нас научили биологической защите как раньше учили работать с дефибриллятором. Я бывал на вызовах с подозрением на COVID-19. Страха заражения нет – только понимание, что ты едешь спасать чью-то жизнь. А коронавирус там или нет – не важно, - уверен Алексей Голубев.

Алексей и Ирина днем учатся, а ночью помогают спасать жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Константинов, заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней, декан лечебного факультета СамГМУ

- 55% студентов медицинского университета работают в лечебных учреждениях – и на скорой помощи, и в отделениях больниц. После 4 курса они получают допуск заниматься сестринской деятельностью. На скорой помощи у нас работает 160 пятикурсников и шестикурсников. Многих из них привлекли еще перед чемпионатом мира по футболу, но их эстафету подхватили и другие. Это плановая работа, вне зависимости от пандемии. Мы никого не заставляем трудоустраиваться, просто говорим об имеющихся вакансиях. Но ребята сами прекрасно понимают, что для них это хороший шанс не только подработать, но и получить бесценный опыт, приобрести нужные для дальнейшей работы навыки, увидеть «вживую» многие патологии и посмотреть, как с ними работают старшие коллеги. Наши студенты и до коронавируса работали в штатном режиме и на скорой, и в отделениях. И во время эпидемии мы тоже в строю

Декан лечебного факультета Дмитрий Константинов (справа) уверен, что работа на скорой - полезная практикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тех, кто очень боится, отвозим в инфекционку»: как работает скорая помощь в Самаре во время пандемии коронавируса

Горожане обрывают трубки диспетчерам, а врачей в инфекционных костюмах принимают за пришельцев-инопланетян (подробности)

«Через неделю он умер»: коронавирус у больного, который мог заразить бригаду скорой в Самаре, не подтвердился

Руководство скорой уверяет, что пациент скончался от пневмонии. Но врача, фельдшера и водителя на всякий случай с 1 апреля отправили на карантин (подробности)