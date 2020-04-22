Коронавирус в Тольятти, последние новости на 22 апреля 2020 года: из больницы сбежал пациент, самоизоляция стала жестче

41 человек уже заражен коронавирусом в Тольятти, а число заболевших в Самарской области уже достигло 103 человек. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти: все, что важно знать и нужно помнить.

21 апреля в Тольятти выявили двух новых зараженных коронавирусом. Один из них - из ранее контактных, еще один - приехавший из Смоленска.

В регионе за прошлые сутки провели 915 исследований, 621 человек остаются под наблюдением медиков.

21 апреля стало известно о ЧП в больнице №5 в Тольятти, где лежат больные коронавирусом. Выяснилось, что отсюда на Пасху без спроса ушел пациент. Эту информацию подтвердили в полиции. Мужчину достаточно быстро нашли и вернули на место. Был ли он заражен коронавирусом пока не известно.

В регионе и в Тольятти продолжают действовать режим самоизоляции и ограничительные меры. Не все работодатели соблюдают правила: 11293 раза позвонили граждане на горячую линию минтруда, 540 человек жаловались на нарушения. 118 предостережений выдала госинспекция труда.

В Самарской области 133 протокола составили в отношении нарушителей режима самоизоляции, 2 протокола составила транспортная полиция.

В Тольятти работают все крупнейшие предприятия. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров обсудил с президентом АВТОВАЗа защиту сотрудников на предприятии. А на Тольяттиазоте рассказали, как заботятся о работе сотрудников.

Более тысячи жителей Самарской области остаются за границей из-за коронавирусных ограничений. Им помогут вернуться домой, однако сначала оставят в обсерваторе.