Из Самарской области в неизвестном направлении увезли второго осужденного за убийство бизнесмена Олега Дергилева

С вещами на выход

Из Самарской области в марте был этапирован Сергей Догадин, об этом корреспондентам «КП-Самара» сообщили его родственники.

Напомним, в 2016 году Догадина признали виновным в заказном убийстве владельца сети «Горилка» Олега Дергилева. Предполагалось, что преступление он совершил вместе с Сергеем Козаевым, Вячеславом Калистратовым, Максимом Колесниковым и Сергеем Минченко. Последний вероятный сообщник сбежал, остальные получили реальные сроки – от 16 до 23 лет колонии строгого режима. За все время следствия и судов имя заказчика убийства так и не было названо.

- Он говорил, что от него требовали назвать это имя, но откуда он его может знать, если Сергей самого начала говорил, что не совершал того, в чем его обвиняют? – недоумевает гражданская супруга Догадина Тамара. – Он признавался, что ему угрожали – ему и его семье.

По словам Тамары, в марте Сергей сказал, что его этапируют в Карелию – он посчитал это чуть ли не смертным приговором, потому что среди осужденных слухи про карельские колонии ходят самые ужасающие. Однако в апреле у кого-то планы поменялись:

Подсудимые говорили, что не причастны к гибели Олега ДергилеваФото: Архив "КП"

- В последний раз он связывался со мной из Нижнего Новгорода, сказал, что якобы его решено перевести в Архангельск, почему – он не знал, - вспоминает Тамара. – Это было 8 дней назад, с тех пор от него не было ни единой весточки, я очень боюсь за него.

Загадочная смерть

Близких Сергея Догадина можно понять – ведь 7 апреля при таинственных обстоятельствах во Владимирской области умер Сергей Козаев, который также был осужден за убийство Олега Дергилева.

Родственникам так и не удалось выяснить, почему Козаева перевели из Самарской области, где он до этого отбывал наказание, во Владимирскую. Семья погибшего предполагает, что от него также пытались добиться каких-то показаний по делу Дергилева - по их мнению, возможно, перед смертью к нему применялось даже физическое насилие.

Однако корреспондентам «КП-Самара» в УФСИН России по Владимирской области сообщили: предварительная причина смерти Козаева – острая сердечная недостаточность.

Местное подразделение Следственного комитета по сообщению о смерти осужденного организовало процессуальную проверку. Как долго она продлится, пока до конца не ясно.

Автомобиль Олега Дергилева оставили, когда бизнесмен ехал на работу. Дергилева убили, а его водителя пощадилиФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Кому выгодно?

Между тем, хотя ранее следствие и заявляло о том, что имя заказчика убийства Олега Дергилева им известно (якобы Сергей Козаев писал этому человеку SMSки), но озвучить его для СМИ так никто и не решился.

Ранее версии были разные: сама вдова Дергилева среди бумаг мужа находила расписки от депутата Госдумы Алексея Митрофанова и просила следствие проверить, не могли ли долги депутата стать мотивом для убийства самарского бизнесмена.

Позже в суде Анна Дергилева рассказывала, что ее муж активно расширял бизнес – магазины «Горилка» открывались в соседних регионах, а в Жигулевске предприниматель надеялся построить и запустить завод по производству пива, причем по европейским стандартам.

Но мог ли кто-то из конкурентов Дергилева настолько испугаться расширения сферы его влияния, чтобы нанять киллеров, так и остается тайной. Будет ли раскрыто это дело до конца, так и остается не известным.

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