«Поднялась температура и сдавило легкие»: создатель «самарского тетриса» рассказал, как лечился от коронавируса

В России уже более 1800 человек больны коронавирусом. В основном заболевшие находятся в Москве, большая часть привозит вирус из-за рубежа. Но практически с первых дней были и случаи заражения уже здесь, на российской земле. Самарский художник Андрей Сяйлев, который сейчас живет в Москве, стал одним из первых пациентов «Коммунарки». Сам он не ездил за границу, не общался с теми, кто вернулся оттуда. Но все же в один далеко не прекрасный момент понял: что-то пошло не так. Воспалением легких мужчина переболел пять лет назад, поэтому первые же симптомы: быстрое утомление, сдавленность в груди - заставили его обратиться к врачам. На своей странице в фейсбуке мужчина честно рассказал, как ему ставили диагноз, как лечили и что из себя представляет больница и новые боксы. И сделал он это для того, чтобы развеять неопределенность и опровергнуть странные мнения в социальных сетях от людей, которые пишут, что вируса не существует.

«Поднялась температура и появилось сжатие в легких»

Недомогание Андрей почувствовал в середине марта. Анализы взяли 17 марта - в тот момент заболевших в России было около ста человек. Сначала о коронавирусе даже не думалось: контактов с теми, кто вернулся из-за границы, не было, сама семья за рубеж не ездила.

Пугающими симптомами послужили температура в 38 градусов и ощущение сдавливания в легких. В скорой посоветовали поехать к врачу и сделать флюорографию.

- В два часа меня принял врач, измерил температуру, она оказалась 39.2. Тут же вызвали скорую, которая мне сделала жаропонижающий укол, сказали, что госпитализировать меня не могут, так как температура у меня держится меньше 5 дней. Дежурный врач мне выписала антибиотики, а скорая взяла анализ на COVID-19. Это было 17 марта в 14.00. Через день мне стало хорошо, к субботе 21 марта я чувствовал себя практически здоровым. В обед мне позвонили и сказали, что у меня положительный тест на коронавирус. Весь день я принимал звонки от разных инстанций, мне задавали одни и те же вопросы, с кем я общался в течение последних десяти дней, - рассказал Андрей.

Так художник оказался в «Коммунарке». Всех, с кем он общался в эти дни, взяли на карантин: таксиста, врачей.

- В приемном отделении я провел 5 часов, с девяти вечера до двух ночи. Таких, как я, было человек 10-12, среди них был пожилой англичанин, которого в буквальном смысле выворачивало от кашля. У всех прибывших брали тесты на вирус, кровь и делали КАТЭ. В эту ночь я остался в боксе приемного отделения, так как на 6-7 этажах, куда меня направил врач, не оставалось свободных мест, - рассказывает мужчина.

«Заболеть можно и в России»

В целом Андрею Сяйлову даже повезло: он оказался в новом боксе, где новым было абсолютно все, вплоть до лежащих на тумбочке градусников.

- На следующий день меня перевели на верхние этажи в отделение и поместили в двухместный бокс. Он был пустой и новый, я стал первым его обитателем. Это касается не только бокса, но и всей больницы в целом, все в ней абсолютно новое, начиная от градусников, аккуратно лежавших в упаковке на прикроватных тумбочках, и заканчивая запакованных в полиэтилен кнопок вызова дежурной медсестры. Все вокруг вызывает ощущение декораций к фильму.

Оказалось, что в больнице есть wi-fi, хорошая мобильная связь. Через какое-то время у мужчины появился сосед с сильным кашлем и температурой.

- КАТЭ показало, что у него двустороннее воспаление легких. История заражения похожа: никуда не выезжал, пошел в баню со знакомым, который, в свою очередь, общался с другим знакомым, который приехал из Германии. Через неделю его и еще нескольких человек, все они были вместе в бане, привезли в «Коммунарку».

Сейчас Андрей говорит, что у него и семьи все хорошо. Состояние стабильное, болезнь протекает легко. Выписывают пациентов после того, как приходят отрицательные анализы на вирус. Это может случиться в ближайшие дни.

- Выходить из бокса нельзя, и я не знаю, что происходит на этажах и в больнице. Ходят слухи, что позавчера сюда привезли Лещенко и Николаева. На днях приезжал Путин. От всего этого скалывается ощущение, что место, где я сейчас нахожусь, это передний край борьбы с вирусом, - вспоминал он о своем больничном опыте.

Ну, а всем россиянам самарский художник советует быть внимательнее к себе и близким, ответственно относиться к своему здоровью. А сейчас все же лучше остаться дома, чтобы позволить властям и медикам взять ситуацию с коронавирусом в России под контроль.

Андрей Сяйлев является автором нескольких интересных проектов в Самаре. Один из самых известных - самарский тетрис на брандмауэрной стене дома по улице Галактионовской, 91. О художнике и его работах подробно писали наши коллеги из издания «Другой город».