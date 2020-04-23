«Он гнал так, что у нее не было шансов»: экс-полицейский из Самары лишил девушку жизни и попался на постановочных ДТП

У нее были большие планы на жизнь

Трагедия, произошедшая на Волжском шоссе в Самаре в ночь с 6 на 7 декабря 2019 года, шокировала многих. «Тойота Камри» на огромной скорости — говорят, она превысила 200 километров в час — слетела в кювет, протаранила столб и дерево. Жертв избежать было невозможно, от иномарки практически ничего не осталось.

В аварии погибла 24-летняя Юлия Мартышина, находившаяся на одном из пассажирских мест. По свидетельствам очевидцев, она осталась без головы.

— Красивая девушка, всегда следила за собой, много друзей у нее было. Юля окончила Политех, строила большие планы. Семьи у нее еще не было, жила с родителями, — рассказывает «КП-Самара» знакомый потерпевшей Валерий. — Она любила весело провести время. Вот и в ту ночь они ехали с какой-то тусовки. Водитель гнал так, что у нее не было шансов.

Люди боялись, что виновника отмажут

Девушка строила большие планы на жизньФото: соцсети

Работавшие на месте полицейские сразу установили: за рулем иномарки находился пьяный человек. Как оказалось, их коллега — 29-летний участковый из ОП-8. В авто был и еще один сотрудник МВД — 24-летний парень. Молодым людям повезло больше, чем Юлии — они выжили.

Местные жители, друзья Юли стали переживать — виновника отмажут, он воспользуется своим положением! Но вскоре к ситуации подключились следователи.

— Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении участкового отдела полиции № 8, подозреваемого в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека, — заявили в начале 2020 года в СУ СК РФ по Самарской области.

ОПГ страховых мошенников

Материалы по ДТП сейчас у следователей

Лихача с позором уволили из органов внутренних дел. Изменился и его статус — теперь он уже обвиняемый, причем сразу по двум статьям УК РФ. Как считают правоохранители, злоумышленник входил в преступное сообщество, среди которых были несколько сотрудников ДПС и представители оценочных компаний. Они занимались постановочными ДТП, составляли фиктивные документы и получали страховые выплаты. Преступлений накопилось много, ущерб от них превышает 10 миллионов рублей.

— Сейчас расследование этих уголовных дел закончено. Стороны знакомятся с материалами уголовного дела. После этого будет утверждено обвинительное заключение и дело передадут в суд, — объяснила журналистам «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Елена Шкаева.

Отметим, что экс-полицейский, погубивший Юлию Мартышину, находится в СИЗО. Другой выживший в том страшном ДТП пассажир продолжает службу. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.