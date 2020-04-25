«Если там COVID-19, пробы будут светиться»: в самарской лаборатории показали, как делают тесты на коронавирус

С недавних пор сдать тест на коронавирус в Самаре может любой желающий - кроме аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора этим занялись и частные медицинские центры. На этой неделе тесты стали делать и в Клиниках СамГМУ. Чтобы сдать анализы можно и не болеть, достаточно желания и небольшой суммы денег. Один тест стоит от 1800 рублей. Небольшая цена за собственное спокойствие, решила я. И отправилась в клиники.

Помещение лаборатории изолированоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всех, кто хочет проверить свой COVID-статус, ждут в инфекционном отделении. Сначала нужно позвонить по телефону и записаться на определенное время. Заранее просят не приходить, так что мне приходится тренировать свое чувство времени. Да и у самой нет никакого желания встречаться с другими пациентами. На каждого пациента - по 15 минут. Найти вход сложно: помещение отделено от остального инфекционного корпуса. Я прихожу строго ко времени и немного смущаясь вхожу в кабинет. Интересно, может я вообще первая?

Перед тем, как сделать тест, придется заполнить бланк эпиданамнезаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Да что вы, у нас уже много желающих. Приходят и сами люди, которые устали нервничать, нас вызывают крупные компании, которые хотят проверить сотрудников. К ним наша бригада отправляется сама ,в противочумных костюмах. 500 анализов в день - это те объемы, которые нам приходится делать сегодня, - рассказывает врач. Он похож на желтого космонавта , полностью защищен от возможно коронавирусной меня. О безопасности пациента тоже заботятся: мне предлагают надеть перчатки или обработать руки антисептиком. Потом врач устраивает мне допрос: была ли за границей, есть ли у меня симптомы ОРВИ? Кстати, с кашлем и температурой сразу - еще по телефону - отправляют в свою поликлинику.

Мазок возьмут из носа и изо ртаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как только все документы заполнены, наступает самый ответственный момент. Врач подступает ко мне наперевес с одноразовой палочкой-тестером. Вскоре я ощущаю щекотку - палочка оказывается сначала в одной ноздре, потом во второй. Врачи убеждают, что это нормально - тестеры представляют собой маленькие пластиковые ершики, такая форма позволяет собрать максимальное количество биологического материала, но, конечно, раздражает слизистую. Потом другой такой же палочкой берут мазок изо рта.

Транспортируют анализы при температуре 2-8 градусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тестеры с биологическим материалом сразу же упаковывают в пробирки, подписывают, потом запечатывают в отдельный пакет и убирают в холодильник. Позже их положат в специальную сумку-холодильник, маркированную тревожной желтой лентой, и отнесут в лабораторию в другом корпусе.

- Биоматериал поступает к нам в особом стерильном растворе, температура при транспортировке должна составлять от 2 до 8 градусов, - рассказывает журналисту «КП-Самара» врач молекулярной диагностики клинико-диагностической лаборатории СамГМУ Наталья Иванова. – В таких условиях он может храниться от 3 до 5 суток, но мы, конечно, обрабатываем быстрее, стараемся отдать результат уже на следующий день.

Сначала нужно выделить из биоматериала РНКФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как биоматериал должным образом зарегистрируют, его вместе с бланками передают в ПЦР-кабинет. Все коммуникации с лабораторией происходят через специальное окошко, врачи работают в защитных костюмах и масках.

- Самый опасный момент – это когда врач берет мазок и когда потом открывается пробирка с биоматериалом. Какой бы небольшой не была дозировка, все равно образуется аэрозоль, возникает опасность заражения, - говорит Наталья Иванова. – Поэтому мы работаем в защитных костюмах, а помещения регулярно дезинфицируются.

Если у пациента коронавирус, взятый образец будет светиться в аппаратеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующий этап – так называемая «инкубация в термостате». Проще говоря – нагревание пробирок до 65 градусов, чтобы выделить из биоматериала РНК и убрать все лишнее. После этого пробирки так же, через окошко, передаются в кабинет амплификации. Амплификатор – это прибор, в который вставляются пробирки с биоматериалом и специальным веществом-индикатором.

- Одновременно можно загрузить в прибор до 96 проб, из них 94 – это биоматериал и 2 контрольных образца – отрицательный и положительный, чтобы исключить сбои, - объясняет Наталья Иванова. – Если среди образцов будет коронавирусный, то он начнет флюоресцировать, то есть светиться. И мы на экране компьютера увидим соответствующие графики.

Врач молекулярной диагностики Наталья Иванова не боится заразиться коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выделение РНК занимает час-полтора, еще около 40 минут требуется на проведение амплификации. Медики работают в две смены, каждая состоит из двух врачей и одного лаборанта. В среднем за день обрабатывается около 500 анализов, максимум на сегодняшний день - 600 тестов. Но медики уверяют, что, когда отработают процесс до мелочей, смогут тестировать и большее количество пациентов.

- Заразиться коронавирусом не боимся, - уверяет Наталья Иванова. – И защита есть, и опыт работы с инфекциями, хотя с таким классом патогенности имеем дело впервые. Кроме того, каждую неделю проходим дополнительное обучение по этой теме, нас знакомят во всеми последними открытиями и разработками. Так что мы четко понимаем, что и как делать.

Анализ можно сдать только по предварительной записиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Где сдать тест на коронавирус в Самаре, сколько стоит

Сдать тест на коронавирус в Самаре можно по назначению врача в лаборатории Роспортебнадзора и СПИД-центре. Кроме того, можно сдать тест платно:

- в лабораториях Клиник СамГМУ (1800 рублей),

- сети «Ситилаб» (1600 рублей),

- в клинической больнице «РЖД-медицина» (1990 рублей)

- в госпитале «Мать и дитя» (2200 рублей)

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