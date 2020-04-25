"Травят в соцсетях, но кормят хорошо": прилетевший с Гоа фотограф рассказала о карантине и хейтерах

Ольга Санникова – фотограф, четыре года подряд она отдыхала на Гоа в Индии. Девушка заметила: туристов там полно, поэтому в этом году она решила на отдыхе еще и заработать.

Но все планы пошли прахом из-за коронавируса. Границы закрыты, туристов нет, а значит, нет и работы. Кафе - на карантине, продуктовые магазины – тоже. Но даже в чужой стране Ольга не потеряла чувства юмора, здорового оптимизма и веры в лучшее.

Пару дней назад девушка вернулась на родину и столкнулась с хейтерами. Сейчас она живет в обсерваторе и воюет с земляками, которые поливают ее в соцсетях грязью, и а еще скучает по сыну, папе и маме – все они ждут ее с нетерпением дома.

Все идет не по плану

Путевку в Индию Ольга купила в феврале этого года, вместе с ней поехал ученик – для него она должна была стать проводником по Гоа и учителем по искусству фотографии. 10 дней пролетели, не успели они и глазом моргнуть, ученик улетел, а Ольга осталась – нашла себе новое жилье и стала искать клиентов.

Отдых на Гоа омрачился карантиномФото: Из личного архива героя публикации

К счастью, туристов на Гоа – много и они готовы платить хорошие деньги за то, чтобы их счастье запечатлел профессиональный фотограф. Примерно до середины марта все было хорошо, потом границы закрылись, самолеты летать перестали, а поток туристов иссяк.

- У меня были небольшие накопления, но они были отложены на обратный билет в Россию, а тут получилось, что жить было не на что, мне пришлось потратить эту «заначку». Вскоре помощи пришлось просить у друзей и близких в соцсетях – я осталась почти без средств к существованию, а без денег вернуться домой было просто невозможно, - призналась корреспондентам «КП-Самара» Ольга.

22 марта, как вспоминает девушка, на Гоа неожиданно ввели карантин – сначала на один день, а потом его продлили:

- Не работали магазины, кафе - ничего, воду приходилось покупать через местных либо с черного хода по ценам дороже обычного, - рассказывает Ольга. – Никто об этом не предупреждал, мы просто оказались в полной изоляции, и приходилось выкручиваться здесь и сейчас. Естественно, запасов еды и воды у меня не было.

Вид на тропический пляж сменился русским лесомФото: Из личного архива героя публикации

Но оказалось, что это был далеко не последний удар по туристам. Хозяева жилья, где жила Ольга, поставили ее перед выбором: живи, но не выходи на улицу, либо съезжай, если хочешь хоть каплю свободы. Она приехала в Индию, чтобы наслаждаться океаном, поэтому собрала чемоданы и нашла другой отель, где администрация была более сговорчива.

Путь домой

Ольга вступила в несколько чатов, где поддерживали связь между собой люди, которые остались на Гоа – по ее словам, речь шла примерно о 4000 человек. Из этих чатов она узнала, что нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг, после чего она будет в курсе мер, которые предпринимает Россия для того, чтобы вернуть ее на Родину.

- Некоторые получали материальную помощь, но это примерно 5% от моих знакомых, у них как минимум должен был быть куплен обратный билет от 16 марта и позже, в таком случае им перечисляли 2400 рублей в сутки, - рассказывает Ольга. - У меня обратный билет на чартерный рейс был на 9 марта, я не улетела, как вы понимаете, а на более позднюю дату билет купить не успела, потому что надеялась оставаться на Гоа, если будет все нормально с работой, до конца сезона – то есть до середины апреля.

Из Казани в Тольятти туристов везли в сопровождении полиции, Росгвардии и ОМОНаФото: Из личного архива героя публикации

В итоге Ольга каждый день «сканировала» информацию в общих чатах: где и когда российские самолеты будут забирать людей из Индии домой. Помощь была небезвозмездной. Билет на самолет стоил ей 400 евро (около 33 тысяч рублей). Вылетели они 21 апреля, дорога домой заняла 30 часов.

- Мы ожидали, что нас привезут в Казань, но нас трансфером отправили из Казани, где приземлился самолет, под Тольятти, - рассказывает Ольга.

Скафандры и хейтеры

Как говорит Ольга, 59 туристов из Гоа разместили в пансионате «Радуга» в Тольятти, 51 из них – с Гоа, еще 8 – из Турции. Персонал вежливый, приветливый, еда – вкусная, для вегетарианцев даже предусмотрено отдельное меню.

- Нас сюда привезли на двух больших автобусах в сопровождении полиции, Росгвардии и ОМОНа, - рассказывает Ольга. – Сейчас мы живет втроем в одной комнате, нам выходить нельзя. Дважды в день приходят люди, которые измеряют нам температуру, притом, что анализы на коронавирус у нас до сих пор не взяли. Еще раз в день в комнате моют полы. Все, кто к нам приходят, одеты в «скафандры» - у нас же «грязная» зона, даже табличка у нас соответствующая висит.

Сейчас в пансионате "Радуга" в Тольятти около шести десятков человек, которых эвакуировали из-за границыФото: Из личного архива героя публикации

По словам девушки, она очень скучает по «домашним», чем она им может навредить, девушка не понимает:

- Штат Гоа был официально признан зеленой зоной – там нет карантина, нет вируса. Там негде было заразиться. Какую я могу нести угрозу обществу? – недоумевает девушка. – Я вообще, если честно, считаю, что это обычный вирус, каких много на нашей планете. И люди умирают не от коронавируса, а от хронических заболеваний, а вирус становится толчком для их обострения, вот и все.

В Ольгой не согласны хейтеры: ее страничку в соцсетях «атаковали» пользователи, которые возмущены тем, что она «прохлаждается» на турбазе за счет налогоплательщиков, хотя «сама виновата» в том, что поехала за границу, когда это было не слишком безопасно, и не вернулась домой, когда была такая возможность.

- Я по образованию психотерапевт, так что я понимаю,: это просто внутренняя негативная проекция человека, он ее извергает, потому что не может сдержать, - считает Ольга. - Не хочу говорить, что я понимаю и принимаю, нет, я, скорее всего, закрою свою страницу, хватит с меня уже.

К туристам, которые вернулись на родину, заходят только "в скафандрах"Фото: Из личного архива героя публикации

Ольга признается: в свое время посты о том, как ей живется на Гоа, она выкладывала для своих родных, близких и подписчиков, которым ее судьба была небезразлична. Теперь туда вклинились хейтеры. Девушка считает, что это из-за ее комментариев в соцсетях, где она пыталась защитить таких, как она туристов, которые собирались перезимовать в Индии.

- Люди, вы что несете? – возмущена девушка. - Откуда столько негатива и зла? Вокруг какая-то вакханалия творится мы, наоборот, должны объединяться. А люди как будто с ума некоторые посходили. Поэтому в обсервации мы тут в безопасной зоне. Надеюсь, что к моменту нашего освобождения все успокоится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Цена нашей поездки выросла в два раза»: самарчанки рассказали, как коронавирус чуть не запер их в Италии

Даем советы экспертов, что делать, если у вас в планах турпоездка, чего стоит бояться и когда точно нужно отказаться от путешествия (подробности)

"Молодежь устроила вечеринку и их оштрафовали": тольяттинка рассказала, как немцы спасаются от коронавируса

Русские раскупили гречку, а немцы – макароны: о разнице менталитетов и жизни, полной ограничений, «Комсомолке» рассказала бывшая жительница Тольятти, переехавшая в Германию (подробности)