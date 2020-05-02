Человек-паук, человек наук и человек без рук: как я искала любовь, а нашла целый зоопарк на самоизоляции

Самоизоляция – враг человека, что бы там ни говорили умные люди из телевизоров. Сидишь целый день дома, время от времени прогуливаешься из комнаты на кухню, холодильник пустеет, а приложение на смартфоне спустя три недели старательного игнорирования весов удивленно спрашивает: «Алена, вы ли это?» Конечно, я. Только изрядно погрустневшая от четырех набранных килограммов.

К концу апреля я понимаю: надо что-то срочно менять. С подругами уже все обсудили, родители давно знают каждый мой шаг, домашние животные прячутся по углам и со мной больше не разговаривают.

Попытка №1: знакомые знакомых

«Надо найти себе кавалера!» приходит в голову свежая мысль. Прошу друзей и знакомых взять на себя роль сватов и порекомендовать кого-нибудь более или менее приличного.

Изучив список (увы, короткий), выбираю три кандидатуры: музыканта, бизнесмена и турагента.

Музыкант Леня сразу берет быка за рога и уже на третий день знакомства посвящает мне стихи и песни. Сразу становится понятно, почему музыкальная карьера у него не задалась – голос так себе, тексты – слащавые, гитара – расстроена. Общались мы с ним через видеозвонки с мобильника ровно до тех пор, пока я не задремала под очередной его стихотворный опус. Смартфон подло выпал из рук и ударил меня прямо по лбу. «Ты что, спишь?» – тут же обиделся кавалер. На этом наша взаимная симпатия перешла в антипатию, и общение закончилось.

Любовь по интернету - миф или реальность?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Музыка нааас связала», – подпеваю я себе под нос, пока пишу новому кандидату. Обменявшись стандартными приветствиями, информацией об увлечениях и интересах, понимаю, что с этим человеком у нас реально много общего. Бинго! Алексей – кандидат наук по юриспруденции, бизнесмен, поэтому даже на самоизоляции занят почти постоянно. По «Скайпу» мы с ним связывались всего пару раз, все остальное время активно переписываемся в мессенджерах, обсуждаем музыку, книги, фильмы, делимся смешными картинками.

И тут раздается звонок. Беру трубку: «Алена? Здравствуйте, я Марина, жена Алексея, скажите, пожалуйста, какие отношения вас связывают?» Пока я перевариваю информацию, на заднем плане слышу жалобное: «Мариииш, ну что ты, я же говорил, это по работе». Голос уверенного в себе распрекрасного Алексея сейчас похож на блеяние жертвенного барашка. Что делать? «Потопить» предателя или спасти его шкуру? Выбираю второе и надеюсь, что у обманщика хватило мозгов удалять хотя бы часть сообщений. «Марина, здравствуйте, отношения с Алексеем у нас чисто рабочие, наше издание предлагает ему разместить рекламный материал на сайте». Понимаю, что Марину я не убедила, но это уже не мои проблемы.

Как же так? Алексея мне рекомендовали как очень порядочного и совершенно свободного кавалера. После этого желание следовать советам друзей пропадает. Захожу на всякий случай на станицу к турагенту Саше: на фейсбуке это симпатичный успешный парень – вот он на каком-то мероприятии, вот за рулем машины, вот в ресторане. Зато во «ВКонтакте» это совершенно другой парень – на фотках сплошь пьянки и гулянки в компании малосимпатичных друзей и девушек, у которых макияжа на лице больше, чем одежды на выпуклых частях тела. Ой, ну нет, таких «женихов» нам не надо.

И как девушки любовь по интернету находят?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попытка №2: сайты знакомств

По итогам анализа советов «сарафанного радио» и интернет-рейтингов регистрируюсь сразу на трех сайтах: Mamba, Badoo и Love Planet. В «личку» сразу сыпятся фотографии разных частей тела, призывы к виртуальному сексу здесь и сейчас («Видишь, я уже готов?») и комплименты.

Общаюсь одновременно с несколькими парнями, на видеосвязь соглашаюсь выйти с Сергеем. Красавец-спортсмен беседу про книги да современное искусство поддержать не может, зато про кулинарию, здоровье да массажи (в том числе эротические) может говорить бесконечно. Устраиваем с ним романтическое свидание по «Скайпу», в меню у обоих куриная грудка, запеченная в сливках, овощи и бокал белого сухого вина. Проклиная самоизоляцию, к свиданию готовлюсь, как положено: макияж, красивое белье, лучшее платье и… генеральная уборка в комнате. Наконец, «час икс», свет уютно потушен, горит настольная лампа, свечи, мы болтаем. У него «на том конце провода» тоже таинственный полумрак. Все идеально.

Пока Сергей не удаляется на минуточку на кухню. От его движения в воздухе что-то шевельнулось и засеребрилось. Что это? По спине чую холодок. Когда он возвращается, я дико стесняюсь, но прошу включить свет – мол, у тебя за спиной картина такая интересная, хочу рассмотреть. Загорается свет, и я вижу симпатичную модульную картину с изображением Нью-Йорка и… паутину! Это сколько же должно быть там паутины, чтобы ее по видео видно было, вы представляете? Больше пауков в своей жизни я боюсь только змей, поэтому романтический вечер плавно завершаю, а общение с человеком-пауком вскоре сворачиваю на нет.

Как только зарегистрировалась на сайте знакомств, в личку посыпались комплименты и недвусмысленные предложенияФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Честно говоря, после такого открытия у меня начинается легкая паранойя. Следующий кавалер, Вася-василек тоже отправляется в бан: говорит, что трудится на заводе сантехником, а у самого на кухне вода капает. Сапожник без сапог, сантехник без рук – что дальше?

Дальше на моем пути – метросексуал Виталик. Не думала, что встречу в своей жизни мужчину, с которым можно обсудить маникюр и маски для лица и который будет различать и правильно «опознавать» оттенки красного и розового. Виталик работал в барбершопе, во время самоизоляции часть клиентов перекочевала к нему домой. «Зараза к заразе не пристает», - оптимистично смотрит на такой расклад мой новый ухажер.

Я быстро привязываюсь к нему – есть такие «уютные» люди, с ним весело и интересно, мы постоянно обсуждаем какие-то истории из своей жизни, он мне рассказывает про клиентов, я ему – про героев своих статей. А потом он меня бросает со словами «Не хочу, чтобы ты и про меня однажды написала». Что ж, Виталик, ты прям как знал.

Перед тем, как выйти на видеосвязь с кавалером, пришлось провести генеральную уборку по всей квартиреФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попытка №3: брачные агентства

В расстроенных от расставания с Виталиком чувствах (я же ему посвятила лучшие две недели своей жизни!) решаюсь обратиться к профессионалам. Лезу в поисковики, потом в карты, составляю список брачных агентств. Отдельно отмечаю международные – все равно дома сижу, можно и английский по такому случаю подтянуть.

– Наши услуги стоят 25 тысяч рублей, мы заключаем с вами контракт, после чего предоставляем вам несколько кандидатур, а наши зарубежные партнеры покупают вам билет. Вам что больше нравится – Турция, Египет, Тунис? – интересуется у меня приятный женский голос. Судя по детским крикам на заднем фоне, брачное агентство также перешло на «удаленку».

– Хм, а европейцы у вас в наличии есть? – настораживаюсь я.

– Ну, если вы хотите заморочек с визой, то мы можем поработать и с таким запросом. Но это будет вам стоить еще 10 тысяч плюсом, – отвечает мне девушка, и я клятвенно обещаю ей перезвонить, как только надумаю выйти замуж за иностранца. «Продаться в рабство», – поправляет меня внутренний голос.

Как часто наши ожидания отличаются от реальности!Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В других конторах цены примерно те же, спектр услуг различается несильно: кто-то включает в стоимость услуги штатного фотографа (интересно, как это работает в условиях самоизоляции), другие – консультации психологов.

– Опишите себя: возраст, рост, вес, цвет глаз, длина волос, – просит представитель последнего брачного агентства в моем списке. В этот раз я разговариваю с мужчиной, как ни странно, в других конторах мне встречались только женщины.

– Ну, я шатенка с короткими волосами и голубыми глазами, мне 31, вешу я… – тут я всерьез задумываюсь: назвать реальную цифру или досамоизоляционную? Честность победила, и я призналась в страшном преступлении – что вешу я теперь при росте 161 см целых 63 килограмма.

– Понятно, – хмыкает мужчина. – Ну вам нужно будет сделать красивые фотографии у профессионального фотографа. Лучше у нашего специалиста – он знает все наши требования. Потом ваши фото и анкеты мы разошлем нашим клиентам в Европе. Мы сотрудничаем с Германией, Италией, Великобританией, Испанией, Черногорией. Как только карантин ослабнет, сможете уехать к жениху.

– Подождите, а у меня будет доступ к вашей базе женихов, вдруг мне не понравятся ваши кандидаты? – уточняю я.

– Девушка, в вашем возрасте и с вашими параметрами женихов уже не выбирают, – заявляет мне сотрудник брачного агентства. – Так когда вы приедете, чтобы с нами контракт заключить?

– Никогда, – честно отвечаю я и вешаю трубку.

Такого удара моя самооценка не пережила, зализывать раны я по привычке отправилась к холодильнику. Процесс поиска женихов, пожалуй, пока приостановлю – займусь онлайн-фитнесами и йогой. Так хоть кушать будет не совестно.

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