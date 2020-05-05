Перешли на самогон? Эксперты объяснили, почему в Самарской области подешевела водка и подорожали сигареты

Эксперты объяснили, почему в Самарской области за неделю подешевела водка и подорожали сигареты, и каков прогноз изменения цен в дальнейшем. По мнению специалистов, причина колебаний цен – в изменении спроса. Напомним, по данным Самарастата за неделю с 21 по 27 апреля водка упала в цене более чем на один процент (сейчас средняя стоимость этого напитка в регионе составляет 564 рубля 60 копеек), а сигареты, напротив, подорожали на 0,8%. Эксперты отмечают: колебания цен в 1% могут показаться на первый взгляд незначительными, однако для столь небольшого временного отрезка это достаточно существенно. На повышение стоимости сигарет могли повлиять проинфляционные ожидания курильщиков.

- Сигареты традиционно считаются «стратегическим» товаром для курильщиков, которые склонны запасать их, когда предполагают возможное повышение цен, - пояснил управляющий самарского представителя АО «Финам» Антон Ларионов. – Табачный рынок сильно зависим от крупных транснациональных игроков - возможно, часть курильщиков опасается, что из-за коронавирусных ограничений логистики и колебаний валют цены на них вырастут.

В снижении цен на водку, по мнению экспертов, прослеживается обратная тенденция.

- Скорее всего здесь играет роль снижение покупательской способности населения – у людей заканчиваются деньги. Нельзя исключать влияние еще одного фактора – возможен рост предложения алкоголя по «альтернативному» каналу, - говорит Антон Ларионов. – Возможно, что эти тенденции продолжатся, хотя в полной мере смоделировать дальнейшую ситуацию в нынешних условиях неопределенности очень сложно – все зависит от развития пандемии, продолжения карантина, темпов и характера восстановления экономики.

Напомним, по данным Самарастата перед майскими праздниками также немного подешевели свинина, сосиски, колбаса, подсолнечное масло, молоко, сыры и мука, а шампунь, зубная паста, морковь и репчатый лук, наоборот, подорожали.

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