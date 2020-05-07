«Его использовали как живую мишень!»: в Тольятти неизвестные подстрелили пса по кличке Девятый в дачном массиве

Любители устраивать стрельбища

Май начался для Ольги Бондаренко из Тольятти и ее семьи весьма неожиданно. Первого числа они нашли недалеко от своей дачи в СНТ «Зеленовка-Прилесье» брошенную собаку. Сначала думали, что бедолагу кто-то сбил и бросил, но оказалось все гораздо хуже.

— Это огнестрельное ранение! Собаку оперировали почти два часа. Одна пуля, вернее, то, что от нее осталось, давила на спинной мозг, ее достали вместе с кучей мелких осколков, — рассказывает Ольга корреспонденту «КП-Самара». — Вторая сломала ребро и застряла в нем. Врачи думают, что она не помешает ему восстановиться.

Из Дева изъяли непонятный осколокФото: соцсети

Женщина не знает, кто и зачем издевался над псом. У нее есть только предположения.

— Думаю, что это те, кто ездит на стрельбище, которое недалеко от нашего дачного массива, — говорит жительница автограда. — Его просто использовали как живую мишень! Хотели поиздеваться над нам, попробовать свои силы, проверить меткость. Пулю изъяли какую-то без оболочки. Наверное, пневматика. Врачи говорят, что похожа на самодельную.

Пристроить Дева не получилось

Ольга пыталась пристроить четырехлапого, но сделать этого не получилось — не нашлось достойной передержки. Сейчас бедняга так и остался у нее на даче. Ему даже придумали имя.

— Дети решили назвать его Девятый, потому что у него на бирке последняя цифра девять. Да и в семье у нас трое детей, мы с мужем, плюс три животных. Он девятый получается. Сокращенно зовем Дев, — продолжает наша собеседница. — Скорее всего, останется с нами, хотя хотелось бы ему, конечно, найти дом хороший, передержку с медицинским уходом и за приемлемую цену. Ему нужна реабилитация, а мы работаем четыре дня в неделю.

Псу уже сделали операциюФото: соцсети

После операции Девятый чувствует себя лучше, но не все еще хорошо. Есть, куда стремиться.

— Состояние сейчас точно не скажу, после операции было ухудшение, — говорит Ольга. — Лечение прошли, уколы сделали. Он поел наконец-то. Лапы функционируют, поэтому нужно его попытаться поднять.

Был в отлове

Породу собаки новая хозяйка точно назвать не может. Это метис, близкий к московской сторожевой. Судя по всему, кобелю пять-шесть лет:

Дети Ольги пытаются помочь собакеФото: соцсети

— Ветеринары нам сказали, что незадолго до происшествия его стерилизовали, но не профессионально. Вероятно, это сделали в отлове, а после выпустили недалеко от дачного массива. Еще несколько собак с бирками видели возле наших дач.

Сейчас Девятый продолжает проходить лечение. Часть средств на оказание медицинских услуг оплачивают неравнодушные жители региона. Все, кто готов помочь, могут обратиться лично к Ольге Бондаренко по телефону 89276131242.

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