В Самаре начали разбирательство по делу депутата, которого обвиняют в распространении фейка

27 Апр 2020 2020-04-27T17:21:42+03:00

Депутат Михаил Матвеев не согласен с тем, что нарушил закон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева полиция требует привлечь к ответственности за распространение фейка. На него составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» и направили материалы в суд.

Силовики считают, что народный избранник зря взбудоражил общественное мнение при помощи сообщения в твиттере, которое касалось ситуации с коронавирусом в Новокуйбышевске. Власти говорят: опубликованная информация - фейк. Матвеев же не согласен.

Разбираться, чья правда сильнее, предоставили судье Октябрьского районного суда Дмитрию Щеблютову. На сегодня было назначено первое заседание, на которое явились... только адвокаты. Все остальные, честно соблюдают режим самоизоляции, в том числе те, кто собирал материалы (полиция), и тот, кто должен предстать перед судом (депутат Матвеев).

– Суд согласился с тем, что рассмотрение этого дела – это не задача первоочередной важности, поэтому заседание перенесли на май, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов. – Также мы заявили ходатайство о привлечении к этому делу представителя прокуратуры. По таким материалам участие прокуроров не обязательно, но мы считаем, что в данном случае это необходимо. Суд вправе по ходатайству стороны обязать его участвовать в процессе.

Будет ли прокурор на следующем заседании, пока не ясно, суд этот вопрос не разрешил. Заседание назначили на 7 мая, состоится ли оно, будет зависеть от того, снимут ли 30 апреля режим самоизоляции по всей стране.

В случае, если суд признает Михаила Матвеева виновным в распространении фейковой информации, его могут оштрафовать. Закон предусматривает для граждан штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Также по решению суда может быть конфискован предмет, с помощью которого была сделана сомнительная публикация, – компьютер, ноутбук или смартфон.

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ИСТОЧНИК KP.RU