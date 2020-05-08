«У меня был на руках контракт с «Лечче», но я испугался»: Александр Соболев – об интересе «Арсенала», Porsche за 8 млн и деньгах в «Крыльях»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, который сейчас находится в аренде в «Спартаке», как и все спортсмены, вынужден поддерживать форму дома. Он сейчас в родном Барнауле вместе с семьей. Несмотря на то, что за красно-белых Соболев провел всего четыре игры и не отметился голами, «Спартак», судя по всему, намерен выкупить нападающего у «Крыльев».

На волне этих новостей Александр Соболев дал интервью тоже форварду «КС», но уже бывшему, известному блогеру Евгению Савину. В новом выпуске «КраСавы» Соболев рассказал о звездой болезни, интересе со стороны клуба из Италии и попадании в сборную на Евро-2020.

«КП-Самара» подготовило краткий конспект интервью. Все сугубо по делу.

Об отношениях с Андреем Тихоновым

Насколько я знаю, Тихонов [в тот момент главный тренер «Крыльев Советов»] хотел вместо меня подписать Сутормина.

Я не могу сказать, что Андрей Тихонов – худший тренер в моей карьере. Но мне кажется, он не любит молодых. Был такой момент – я забиваю «Енисею», мы выигрываем 1:0, это важнейший матч, а он заходит в раздевалку, смеется и говорит: «Как ты это делаешь?». Во всех передачах на «Матч ТВ» он говорит: «Дайте ему [Соболеву] мяч и пустые ворота, он не забьет, а забивает сумасшедшие голы». Так дайте мне пустые ворота. Ни одного момента не было, чтобы я в пустые не забил.

Может быть, это было хорошо. Я был зол на Тихонова, что он так постоянно говорит. Я выходил и забивал. Может быть, Андрей Тихонов все это делал специально. Меня это закаляло.

Этот сезон оказался прорывным для форварда «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Об истории с деньгами при переходе в «Крылья»

Когда переходишь в новый клуб, тебе дают зарплату и подъемные. Когда я пришел в «Крылья», мне не выплатили подъемные. Я был молод и побоялся сказать. Думал, что что-то может сорваться. Перед переходом в «Крылья» я не спал четыре дня.

Когда я переподписал контракт, мне подняли зарплату, но опять ничего не выплатили. Я не могу сказать, что что-то забрал агент. Может быть, ничего и не было. Но об этом говорили. Не пойман – не вор.

Агент говорит, что все чисто и он ничего не брал. Я не стремлюсь ничего доказывать.

А расстались мы с ним, потому что я решил поменять агента. Это было еще в «Енисее».

О звездной болезни

В ФНЛ у меня зарплата была одна, мы вышли в Премьер-лигу и она у меня стала в два раза больше. Я сыграл шесть туров в РПЛ и она стала еще больше. Наверно, появилась мысль, что я в порядке. Я стал плохо тренироваться. Перестал выходить на поле и начал думать: «Как же я не играю? Играют Корниленко, Шейдаев, а я не играю? Я же лучше». Я тогда так думал, психовал на тренировках. Поймал звезду.

Была ситуация. Мы играем на Кубок с «Краснодаром». Я тогда не играл. Божович [главный тренер «КС»] меня к себе вызывает и говорит: «Прояви себя, покажи, что можешь, потому что сейчас второй нападающий – Корниленко». В этой игре я здорово сыграл, забил головой. Мы, правда, проиграли 1:2, но я забил. Следующая игра или через тур – с «Оренбургом», Корнила играть не может на искусственном покрытии, у него болят колени. Мы приезжаем в Оренбург, и я не в составе. В старте должен был выйти Шейдаев, но матч отменили. Тогда я вообще поник. Плохо тренировался.

Потом я ушел в «Енисей» с теми же мыслями, что я в порядке. Первый тур я на замене, второй тур. Тут я понимаю, что дело не в ком-то, а во мне. Что я не в порядке. Тогда начал тренироваться, работать лучше и начал играть за «Енисей», а потом вернулся в Самару.

«Спартаку» Соболев забивал, а вот за «Спартак» в официальных матчах – пока не получается.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О том, что в «Крыльях» помог остаться губернатор

Да, это правда, что я должен был уехать перед сезоном 2019/2020 в аренду из «Крыльев», но вмешался губернатор [Самарской области Дмитрий Азаров]. Я не знаю, какой в клубе был разговор.

О матче с ЦСКА и замене в перерыве

Я слышал, что якобы была ситуация, что кто-то из клуба требовал от Божовича в перерыве матча с ЦСКА [в первом туре сезона, Соболев отметился дублем во втором тайме] меня заменить. Я не знаю, кто заходил в раздевалку. Я узнал об этой истории только через три месяца.

Об интересе из-за границы

Про «Манчестер Юнайтед» - это ложь. Единственное, что я слышал, что приезжали скауты из лондонского «Арсенала». Но они смотрят игроков по всему миру, я даже не заострил на этом внимание.

Скауты приезжали на матч с «Сочи». Я забил два, но не забил пенальти.

Еще интересовались в ЦСКА и «Рубине». По поводу «Динамо» точно не знаю, но, вроде, был интерес.

У меня был на руках контракт с «Лечче» [клуб итальянской Серии А]. Это было за день до закрытия летнего трансферного окна, я не успел даже подумать. Это был не просто переход в другой клуб, а переезд в другую страну. Времени подумать не было, я не решился, испугался.

За «Спартак» Соболев отыграл всего четыре матча, но успел приглянуться руководству и тренерскому штабу. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

О переходе в «Спартак»

Не сказать, что я хотел именно в «Спартак». Я хотел перейти в топ-клуб.

Я не стремлюсь забивать голы в каждом матче, для меня это не важно. Даже если посмотреть на денежные бонусы – гол и голевая передача – это одно и то же действие. Платят одинаково. Пусть я не забиваю, зато забьет Максименко [голкипер «Спартака»] и мы выиграем 1:0.

О контракте со «Спартаком»

Когда нас отпускали на карантин, это было 3 апреля, у нас было собрание. Томас Цорн [генеральный директор «Спартака»] там мне сказал, что все довольны – тренер [Доменико Тедеско], [владелец клуба Леонид] Федун, мы тебя хотим выкупать. После этого я ни с кем не связывался.

О Porsche 911 за 8 млн рублей

Да, я купил у [футболиста «Сочи» Александра] Кокорина «Порш». Но я его взял, когда играл за «Крылья». Все деньги я не отдал ему до сих пор. Мы с Корокиным договорились, что я буду отдавать частями. Я еще должен за машину 1,5 млн. Сейчас зарплата придет, я отдам остальное. За «Порш» я рассчитался за 3-4 месяца.

«Порш» - мечта детства, как и у любого пацана, погонять на быстрой тачке. У меня есть еще семейная машина.

Об отношении к Дзюбе

Я к нему отношусь никак, нейтрально. Мне не нравится, когда нас сравнивают по игре. Мне кажется, мы разные.

Я не такой, как кажется. Везде пишут, что я 1.95 м, а я 1.91 м ростом.

В плане игры Дзюба в порядке. Он и Кокорин сейчас лучше меня, но они уже старички.

О попадании в сборную на Евро-2020

Я думаю, что перенос Евро пошел мне на пользу. За этот год можно доказать, что такой сезон у меня – не случайность.