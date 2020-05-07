«Спартак» до конца мая выкупит Александра Соболева у «Крыльев Советов»

7 Май 2020 2020-05-07T09:42:53+03:00

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», в ближайшее время подпишет со столичным клубом контракт. Красно-белые планируют воспользоваться опцией выкупа игрока.

– «Спартак» заплатил самарцам 500 тысяч евро за аренду, а теперь готовятся полностью выкупить одного из лучших форвардов сезона за 4,5 млн евро, – сообщает «Спорт-Экспресс».

На счету Соболева в этом розыгрыше чемпионата России 10 забитых голов. Все они были забиты за КС. В составе москвичей 22-летний Александр провел 4 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. В минувшем году форвард вызывался в сборную России, однако не провел за первую команду страны ни одного матча.

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ИСТОЧНИК KP.RU