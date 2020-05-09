2020-05-08T23:38:44+03:00
Общество

Акция Бессмертный полк в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В 12.00 пройдет прямая онлайн-трансляция акции Бессмертный полк в Самаре 9 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 будет проходить в условиях самоизоляцииОнлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 будет проходить в условиях самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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КП-Самара представляет прямую онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк в Самаре 9 мая 2020 года. В нашем городе акция начнется в 12.00 - в это время всем предлагают выйти на балконы или встать около окна в своем доме с портретом своего героического предка. Разместить фотографии можно в своих социальных сетях с хештегом #бессмертныйполкдома

В этом году акция стала виртуальной из-за ситуации с борьбой с коронавирусом. В Самарской области действует режим самоизоляции, горожан просят не выходить на улицы и не собираться большими компаниями. Почтить память предков, благодаря которым мы сейчас можем наслаждаться мирным небом над головой, можно различными способами. В нашей афише перечислены все акции.

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

В преддверии Дня Победы 2020 года КП-Самара уже собрала в цифровой Бессмертный полк 75 лучших историй наших героев. Остальные обязательно прозвучат в нашей онлайн-трансляции акции Бессмертный полк 9 мая 2020 года на сайте kp.ru.

ОНЛАЙН МАРАФОН: #этомойгерой..Будьте с нами. 8 мая в КП-Самара на vk.com. Начало в 16:00 Накануне Дня Победы, эксклюзивно в группе КП-Самара ВКонтакте пройдет онлайн-марафон #этомойгерой. Главными действующими лицами в нем будете вы и ваши близкие. Мы покажем самые трогательные и интересные видео, которые вы присылали нам в рамках конкурса "Цифровой бессмертный полк", и расскажем, как они создавались. Если вы еще не успели прислать нам рассказ о герое вашей семьи, то еще можете успеть. Просто снимите видео и разместите его у себя на стене ВКонтакте с хэштегом #этомойгерой.

Заходите в группу ВКонтакте КП-Самара, оставляйте свои фотографии и истории и мы обязательно расскажем о ваших героях на нашей странице.

Вы можете узнать обо всех событиях Дня Победы 2020 в Самаре в нашей трансляции.

Акция Бессмертный полк в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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