Коронавирус в Самаре, последние новости на 13 мая 2020 года: плохая самоизоляция и рост числа заболевших

Делимся самыми последними новостями про коронавирус в Самаре на 13 мая 2020 года. В регионе уже потихоньку начали снимать ограничения, но Covid-19 продолжает наступать. Расслабляться пока рано, особенно жителям больших городов. Рассказываем, что произошло за минувшие сутки, и чего ждать в ближайшее время.

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области

12 числа коронавирус выявили еще у 66 жителей региона. Общее число инфицированных составляет уже 1083 человека. 174 из них выздоровели. 9, к сожалению, скончались. Отметим, что среди заболевших оказалась и супруга нового министра ЖКХ области Василия Мишина. В связи с этим его отправили на карантин.

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории губернии, 24 человека заболели в Самаре, 19 – в Тольятти. В Сызрани таких 7. В Ставропольском районе 5. По 2 в Новокуйбышевске, Кинеле и Красноярском районе. Единичные случаи – в Жигулевске, Чапаевске, Кинельском, Безенчукском и Волжском районах.

- 31 ранее контактировал с уже заболевшими коронавирусом. 12 таких пациентов в Самаре, по 6 – в Тольятти и Сызрани, 3 в Ставропольском районе, 2 в Новокуйбышевске. По одному в Красноярском районе и Кинеле. Еще у 35 заболевших коронавирус найден при диагнозе "внебольничная пневмония и ОРВИ", - указано в сообщении.

Всего в стране за сутки выявили еще 10899 человек с Covid-19. В списке лидеров Москва, Московская область, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Тысячи тестов и выздоровевшие

Активно продолжается тестирование жителей Самарской области на выявление коронавируса. 12 мая в оперштабе проинформировали, что за сутки проведено 3090 тестов. Общее число таких анализов составляет 79437. Под наблюдением врачей остаются больше 700 человек.

Добавим, что накануне в Самаре из специализированных больниц выписали 7 пациентов, у которых ранее диагностировали этот опасный вирус. 19 человек - из регионального центра и Чапаевска - завершили амбулаторное лечение. Таким образом, вчера излечились от инфекции еще 26 жителей Самарской области.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас в медучреждениях 2600 коек для людей с Covid-19. По мнению специалистов, нужно еще как минимум 700, чтобы 50 % коечного фонда были свободны. Все дело в том, что в больницы помещали бессимптомных пациентов, и 60 % коек оказались заняты.

Дома лечатся не больше 10 % от общего числа заболевших. Это люди бессимптомные, которые чувствуют себя нормально. В любом случае, за ними наблюдают врачи.

Нарушители самоизоляции

Сервис Яндекс.Карты поделился, что в Самарской области очень низкий индекс самоизоляции. В областном центре днем 12 мая цифра была крайне маленькой - всего 1,3 балла. Лучший из городов губернии в этом плане – Чапаевск. Там граждане изолировались на 2,2 балла.

За нарушителями следят правоохранители и власти.

– За прошедшие сутки выявлено 83 нарушения: 59 зафиксировала полиция, один случай – транспортная полиция, органы муниципальной власти – 13, органы исполнительной власти – 10, – говорится в сообщении оперативного штаба.

На ряд нарушителей составлены протоколы. Напоминаем, что режим самоизоляции действует в Самаре и области как минимум до 18 мая. Так, до этого же дня продлили и запрет на посещение кладбищ. Там сейчас можно только хоронить.

В то же время с 13 мая в обычном режиме заработают пригородные поезда. Количество вагонов также будет увеличено. Правда, любителям покататься на электричках рекомендуют - без надобности никуда ездить не нужно.