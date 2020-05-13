2020-05-13T10:35:04+03:00
Общество

"Сложнее всего через костюм успокаивать пациента": самарский врач рассказала, как работает с коронавирусными больными

После начала пандемии гематолог Анна Николаева перешла в инфекционный госпиталь и гордится, что помогает людям возвращаться к обычной жизни
Ольга НОВИКОВА
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Врачу-гематологу теперь пришлось работать с коронавирусомВрачу-гематологу теперь пришлось работать с коронавирусомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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«Начали готовиться, когда вирус был в Китае»

С апреля СОКБ им.Середавина работает в режиме инфекционного госпиталя – здесь переоборудовали несколько существующим отделений, поставили защитные шлюзы, оборудовали койки аппаратами ИВЛ. А врачи экстренно переквалифицировалисчь в пульмонологов и инфекционистов.

- Когда мне сказали, что больницу переоборудуют в инфекционный госпиталь для лечения больных с COVID-19, а мы должны на время стать инфекционистами и пульмонологами, я даже не удивилась, - признается завотделением гематологии СОКБ им.Середавина Анна Николаева. - Готовить медиков к работе с коронавирусом руководство больницы начало еще до того, как эта инфекция пришла в Россию – как только стало понятно, что эпидемия вышла за пределы Китая и рано или поздно доберется до нашей страны. Собирали семинары, ходили на лекции, учились одевать костюмы, сдала онлайн-экзамен на пульмонолога. Все алгоритмы выучили наизусть – хоть в три часа ночи меня разбуди, четко расскажу, куда идти, что делать, где и как переодеть костюм, что делать с больным. Поэтому и страха не было – все знали назубок. Да и потом, у нас областная больница, мы привыкли, что самых тяжелых пациентов всегда везут именно к нам.

«В войну врачам было сложнее»

Первые дни Анна Николаева работала в приемном отделении. Смены по четыре часа, в дежурной бригаде – два врача, две медсестры и лаборант. Признается – поначалу непривычно было видеть коллег и привозящих пациентов врачей скорой помощи в противочумных «скафандрах». Да и самих больных такое окружение повергало в стресс. Но видя, как уверенно и четко действуют медики, они быстро успокаивались.

Анна Николаева признается: сложнее всего было научиться общаться с больными через защитный костюм, ведь для врача установить контакт с пациентом, поддержать, ободрить очень важно. А вот жалобы на то, что в защитном костюме жарко и неудобно, считает надуманными.

- Нормально в этом костюме работается, не понимаю, откуда все эти ужасные истории. Да, остается след от маски на лице, но он исчезает уже через 15 минут. Некоторые говорят, что якобы почерк в двойных перчатках меняется – тоже чушь, - уверяет она. – Пандемия выпала на 75-летие Победы, и это в чем-то даже символично. Вспоминая, в каких условиях приходилось работать врачам и медсестрам в войну, я понимаю, что нам грех жаловаться. Я горжусь, что работаю на передовой борьбы с коронавирусом и помогаю людям вернуться к нормальной жизни. И уверена, что полученные знания по пульмонологии помогут мне в дальнейшем и в моей основной работе с онкобольными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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