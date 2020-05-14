Самарские медики объяснили, почему не смогли спасти девушку, больную малярией

Отпуск на Гоа закончился трагически: 25-летняя Ирина Мокеева буквально сгорела на глазах у своих родственников. Врачи лечили ее от ОРВИ, а оказалось, что на умирала от малярии.

Девушку осматривали специалисты в 5 разных медучреждениях Самары и области на протяжении недели. 6 февраля она обратилась за помощью в больницу, у нее держалась температура 38,5, болел живот, но врачи диагностировали обычную простуду. От противовирусных препаратов лучше не становилось, родственники вызывали «Скорую помощь», ей ставили разные диагнозы (в том числе панкреатит, инсульт, инфаркт, менингит, гепатит), Ирина Мокеева впала в кому, 11 февраля у нее взяли анализы на малярию, 12 числа диагноз подтвердили, а через несколько часов девушка умерла.

Никто не виноват?

- Как же так? – негодовали родственники. – По телевизору только и говорят, какая замечательная у нас медицина, кто ответит за ее смерть?

Сотрудники регионального Следственного комитета на основе экспертизы, проведенной специалистами Самарской области, пришли к выводу, что никто в гибели 25-летней девушки не виноват.

В январе 2017 года девушка отдыхала с родными на ГоаФото: Предоставлено героем публикации

После этого сводная сестра Ирины, Виктория, подала в суд гражданский иск – в ответчики привлекла все медицинские учреждения, которые «лечили» Мокееву. Суд назначил другую экспертизу, на сей раз в Казани, которая (о, чудо!) пришла к выводу, что девушку лечили неправильно: она вернулась из Индии, где малярия – болезнь достаточно распространенная, а потому у нее можно и нужно было взять анализы именно на эту инфекцию.

Кировский районный суд пришел решил, что виноваты в гибели девушки в таком случае сотрудники поликлиники №4, которые не диагностировали малярию. В счет возмещения морального ущерба с медучреждения было решено взыскать 250 тысяч рублей.

Родственники не согласились ни с суммой, ни с виновностью врачей поликлиники – и до нее, и после Ирину Мокееву много кто осматривал, в том числе в горбольнице №5, в Волжской ЦРБ, в больнице имени Семашко и в клиниках СамГМУ – что же, все они не при чем? Самарский областной суд решил, что все так и есть, и решение районного суда оставил в силе.

Лыко да начало

Сегодня это дело рассматривал Шестой кассационный суд, чье итоговое решение удивило всех участников процесса.

- Экспертиза выявила недостатки оказания медицинской помощи на каждом этапе осмотра Мокеевой в тех медицинских учреждениях, которые мы привлекали к делу в качестве ответчиков. Поэтому мы и считаем, что взыскивать компенсацию морального ущерба нужно со всех, причем сумма в 250 тысяч рублей чрезмерно занижена, мы просим ее увеличить, - озвучил свою позицию в суде юрист компании «AKHINYAN GROUP» Роман Погосян.

ОРВИ, панкреатит, инсульт, инфаркт, менингит, гепатит – какие только диагнозы не ставили Ирине самарские врачиФото: предоставлено героем публикации.

- Да, экспертиза выявила дефекты оказания медицинской помощи, но они не состоят в причинно-следственной связи с гибелью пациентки, - не соглашался с такой позицией представитель больницы имени Семашко.

- Компенсация морального вреда предполагает наличие вины. А к нам пациентку привезли уже на 7 день болезни в крайне тяжелом состоянии, причем только для того, чтобы подтвердить или исключить один из диагнозов, - заявила в суде представитель 5-й медсанчасти. - Никакие действия врачей на тот моменту уже не повлияли бы на самочувствие пациентки, это подтвердили эксперты. Соответственно компенсировать моральный вред не за что – вины наших сотрудников в произошедшем нет.

Представитель прокуратуры неожиданно позицию родственников Мокеевой поддержал и отметил, что в деле множество нарушений, а кто в чем виноват, так до конца выяснить и не удалось.

В Шестом кассационном суде решили, что в этой истории действительно слишком много «темных пятен», поэтому решения судов предыдущих инстанций отменили, а дело отправили в Кировский районный суд на новое рассмотрение.

Когда начнется новый виток разбирательств, пока не известно. Между тем, не смотря на заключения экспертов из Казани, которые увидели множество нарушений в действиях самарских медиков, уголовное дело по факту гибели Ирины Мокеевой до сих пор не возобновили.

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