Штрафы за отсутствие маски у детей в Самаре во время коронавируса: юрист объяснила, на каком основании и кому их могут выписать

С 1 мая на территории Самарской области ввели повсеместный масочный режим. Медицинские многоразовые средства защиты лица, даже респираторы — все это стало неотъемлемым атрибутом гардероба жителей региона. Но всех ли касаются правила? Как быть с подростками? Предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Самаре во время коронавируса, журналистам samara.kp.ru рассказала юрист Татьяна Шадрина.

— Отсутствие маски на взрослом будет квалифицироваться по ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Оно влечет предупреждение или наложение административного штрафа, — напоминает Татьяна.

Наша собеседница отмечает, что по закону административная ответственность для несовершеннолетних наступает только с 16 лет. Правда, за ребят до 18 лет, если у них нет своего заработка, платить все равно придется родителям. Ну или законным представителям юного нарушителя.

— До достижения 16 лет административная ответственность ребенку не грозит, — продолжает Шадрина. — В таком случае могут привлечь родителей по статье КоАП — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

Как делится специалист, аналогичная ситуация будет и в случае, если подростки нарушат режим самоизоляции. Ответственность за них придется нести взрослым. При этом Татьяна добавляет, что устоявшейся судебной практики по таким проблемам пока нет.

Полицейские объяснили «КП-Самара», что за нахождение на улице без маски ни вас, ни ваших детей никто не накажет. В торговых центрах, магазинах, общественном транспорте свои правила. Туда без маски могут и не пустить. Конечно, высаживать ребенка из автобуса или выгонять его из супермаркета нельзя — так будут нарушены его права — но провести разъяснительную беседу, погрозить пальцем кондуктора или охранники вполне могут.

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