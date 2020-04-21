Самарский адвокат рассказал что делать, если полицейские остановили за нарушение режима самоизоляции

Работа и личное — исключения

Борьба с коронавирусом в Самарской области продолжается, людям рекомендуют сидеть дома, а тех, кто вышел на прогулку, могут встретить с вопросами и претензиями правоохранители. Что делать, если полицейские остановили вас за нарушение режима самоизоляции? Дельные советы дал адвокат Сергей Хальченко.

— Постановлением губернатора режим повышенной готовности и срок самоизоляции в регионе продлены до 30 апреля. В случае несоблюдения режима без уважительных причин вы можете быть подвергнуты штрафу, — напоминает Сергей в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Юрист выделяет две основные группы причин, по которым самоизоляцию можно нарушить — работа, которая разрешена, и личные дела — поход в магазин за продуктами и предметами первой необходимости, оказание помощи близким, выгул собаки, обращение к медикам за помощью.

— Если вас все же остановили на улице, то будьте готовы к объяснению причин, по которым вы нарушаете режим самоизоляции, — предупреждает Хальченко. — Если нет четкого объяснения, документов, разрешающих вам находиться на улице, будьте готовы к составлению протокола об административном правонарушении.

5 советов, которые нужно запомнить

Если все ваши аргументы не убедили патрульного, и тот уже заполняет свой бланк и вносит вас в «черный список», то наш собеседник советует запомнить следующее:

Сергей Хальченко рекомендует не паниковать, а четко объяснять причины своих прогулокФото: Предоставлено "Комсомолке"

1. При составлении протокола вам должны разъяснить права и обязанности, в числе которых — возможность воспользоваться помощью адвоката. Рекомендуется указать в протоколе, что желаете воспользоваться помощью защитника, если вам препятствуют на месте совершить звонок адвокату или дождаться его приезда.

2. В протоколе указывается объяснение человека по поводу того, что и почему он нарушил. Здесь необходимо коротко и четко указать обоснованные причины и основания нарушения режима самоизоляции.

3. При подписании протокола внимательно читайте изложенное, под чем вам надлежит поставить подпись. Например, в графе, свидетельствующей о разъяснении вам прав, если в действительности этого не делалось, необходимо написать «не разъяснялись» и поставить подпись.

4. Отказываться от подписи в протоколе бессмысленно. Ваш отказ и «правильность» записей протокола легко будут подтверждены незаинтересованными лицами.

5. Чтобы обеспечить себе право на опровержение совершения правонарушения, в протоколе стоит указать о желании личного участия при его рассмотрении.

Сергей добавляет, что спустя какое-то время после составления протокола его будут рассматривать в суде. К этому времени обязательно подготовьте доказательства того, что вы находились на улице по уважительной причине. Позаботьтесь как о документальных подтверждениях своей правоты, так и о свидетельских показаниях.

За минувшие сутки полицейские составили 133 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции. 2 протокола по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения» на счету транспортной полиции. Между тем в регионе зафиксировано уже 103 случая заболевания COVID-19. Будьте внимательнее!

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