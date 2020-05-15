2020-05-15T17:15:15+03:00
Общество

СНИЛС для ребенка в Самаре 2020: как получить, как узнать номер документа, можно ли оформить онлайн

В Пенсионном фонде рассказали про СНИЛС для ребенка в Самаре 2020 и как его получить
Ольга НОВИКОВА
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Чтобы не стоять в очереди в Пенсионный фонд за выплатой на ребенка, это можно сделать через сайт Госуслуг, но для этого нужен СНИЛСЧтобы не стоять в очереди в Пенсионный фонд за выплатой на ребенка, это можно сделать через сайт Госуслуг, но для этого нужен СНИЛСФото: Ольга НОВИКОВА
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В Пенсионном фонде Самарской области рассказали, как родителям оформить СНИЛС для ребенка в Самаре 2020, как получить, как узнать номер документа, где выдают. Напомним, номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) для ребенка необходим, чтобы получить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет в 5 тысяч рублей и единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в 10 тысяч рублей. Как оказалось, многие жители Самарской области СНИЛС на ребенка в Самаре 2020 оформить не успели, поэтому с подачей заявления на выплату у них возникли сложности. Рассказываем, как родителям оформить СНИЛС для ребенка в Самаре 2020, как получить, как узнать номер документа, где выдают.

Какие документы нужны для оформления СНИЛС на ребенка:

Если СНИЛС оформляется ребенку до 14 лет, то необходим паспорт родителя, который обращается за оформлением, и свидетельство о рождении ребенка.

Если СНИЛС нужно оформить ребенку, которому уже исполнилось 14 лет, то нужен паспорт ребенка и паспорт родителя, если за выдачей СНИЛС обращается родитель. Также ребенок с 14 лет может обратиться за СНИЛС самостоятельно, для этого ему достаточно паспорта

Где выдают СНИЛС на ребенка:

СНИЛС на ребенка выдают в отделениях Пенсионного фонда. Также подать заявление на получение СНИЛС можно через МФЦ. И МФЦ, и отделения Пенсионного фонда в Самаре в период коронавирусной инфекции работают только по предварительной записи.

Можно ли получить СНИЛС дистанционно, через электронные сервисы

Узнать номер СНИЛС можно дистанционно, но только в том случае, если вы уже обращались в Пенсионный фонд за его присвоением. Как пояснили в Пенсионном фонде журналисту «КП-Самара», пластиковая "зеленая карточка" с номером СНИЛС больше не выдается, а сам номер хранится в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг, и его можно распечатать самостоятельно.

Номер СНИЛС можно узнать при помощи сервиса по оформлению выплаты на ребенка на сайте ПФР. Фото: ПФР по самарской области

Номер СНИЛС можно узнать при помощи сервиса по оформлению выплаты на ребенка на сайте ПФР. Фото: ПФР по самарской области

- Если ребенок уже зарегистрирован в ПФР, номер СНИЛС можно узнать через сервис подачи заявления о предоставлении выплаты на ребенка на сайте ПФР, - объяснили в Пенсионном фонде. – Кроме того, можно сделать это по телефону регионального контакт-центра 8 846 339 30 30.

Однако для доступа родителям нужно будет назвать специальное кодовое слово. Устанавливается оно самостоятельно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.

Кодовое слово можно установить самостоятельно

Кодовое слово можно установить самостоятельно

А вот если ребенок не зарегистрирован в ПФР (вы ранее не обращались за СНИЛС), то одному из родителей все-таки придется прийти в отделение Пенсионного фонда лично.

Что делать, если бумага с номером СНИЛС потерялась?

На сайте пенсионного фонда в личном кабинете можно подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства и сразу же его получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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