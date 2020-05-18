2020-05-18T18:00:06+03:00
Общество

В Самаре судью, которого подозревают в миллионной взятке, отпустили из-под домашнего ареста

Районный суд по ходатайству следствия отправил Ивана Ежова на принудительную изоляцию от общества, а областной суд это решение отменил
Александра БУДАЕВА
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По версии следствия, судье передали 550 тысяч рублей, но лишь часть купюр были настоящимиПо версии следствия, судье передали 550 тысяч рублей, но лишь часть купюр были настоящимиФото: Оперативная съемка
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Нешуточные страсти разгорелись сегодня в Самарском областном суде: решалась судьба не простого человека, подозреваемого в коррупции, и даже не чиновника – а бывшего судьи. В марте этого года следователи просили суд отправить Ивана Ежова под домашний арест, и решение было вынесено в их пользу. Сам судья и его адвокаты с таким поворотом дел не согласились и дошли до кассационной инстанции. Тут весы правосудия склонились в их пользу.

Напомним, Иван Ежов работал в Автозаводском районном суде Тольятти, в марте 2019 года к нему заявились сотрудники УФСБ России по Самарской области, разгорелся скандал: поползли слухи, что судью задержали при получении взятки.

Иван Ежов продолжил работать, просто через какое-то время перестал рассматривать уголовные дела и «переквалифицировался» на административные. А в сентябре 2019 года подал в отставку. На тот момент вопрос о том, будет ли возбуждено в отношении него, решалось на высшем уровне – в Москве.

В феврале 2020 года в отношении Ивана Ежова все же официально возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», разбираться в том, что и как произошло, доверили самарским следователям.

По предварительным данным, все проблемы начались с уголовного дела о вымогательстве, которое рассматривал подозреваемый. К нему обратился знакомый – силовики говорят, этот человек просил судью о том, чтобы он рассудил не предвзято и вынес объективное решение.

- А судья решил воспользоваться этим для личного обогащения, - говорят в региональном Следственном комитете. – Он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности подсудимого, ограничившись судебным штрафом. В качестве благодарности судья просил передать ему один миллион рублей.

Дальше все пошло не по плану: недавний подсудимый обратился в ФСБ, его сопровождал тот самый знакомый, который когда-то просил справедливого суда. Силовики решили провести оперативный эксперимент, и судье передали часть взятки, вот только из 550 тысяч рублей, которые он взял, 305 оказались муляжом. Как только внушительная пачка денег перекочевала из одних рук в другие, появились ФСБшники.

Самарские следователи беспокоились, что, оставшись на свободе, Иван Ежов может как-то повлиять на сбор улик и свидетельские показания, и поэтому примерно через месяц после возбуждения уголовного дела обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Самарский районный суд логикой следствия согласился. Бывший судья должен был сидеть в вынужденной изоляции без доступа к телефону и интернету до 11 июля, но сегодня все изменилось.

Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в областном суде, решение судов предыдущих инстанций было отменено, а в удовлетворении ходатайства следствия отказано.

Такое решение вступает в силу сразу. А потому с сегодняшнего дня Иван Ежов официально освобожден из-под домашнего ареста.

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Предполагаемое незаконное вознаграждение оценивается в 1 млн рублей (подробностиhttps://www.samara.kp.ru/online/news/3415350/)

ИСТОЧНИК KP.RU

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