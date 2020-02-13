Захотел благодарность в 1 млн рублей: следователи завели уголовное дело на экс-судью из Тольятти
Бывший судья Автозаводского районного суда Тольятти стал фигурантом уголовного дела. По предварительным данным, речь идет об Иване Ежове. Его заподозрили в получении крупной взятки.
- Председатель СК России по материалам УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Автозаводского района. Оно принято к производству следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в 2018 году к судье обратился его знакомый. Он попросил вынести объективное решение по уголовному делу по обвинению гражданина в вымогательстве. В начале января 2019 года служитель Фемиды, рассматривая данное дело, решил обогатиться. Он рассказал своему знакомому, что заменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности подозреваемого.
За свою услугу судья запросил благодарность в 1 млн рублей. Однако знакомый и бывший подсудимый обратились к правоохранителям. Сотрудники ФСБ задержали судью в марте 2019 года при получении части взятки в размере 550 тысяч рублей. Осенью 2019 года полномочия Ивана Ежова как судьи были прекращены. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU