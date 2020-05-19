2020-05-19T18:46:51+03:00
Общество

«Пять часов не снимали костюм»: фельдшер скорой помощи пожаловалась на очереди перед приемным отделением коронавирусного госпиталя в Самаре

Причиной столпотворения стала процедура компьютерной томографии. Однако в минздраве уверяют, что сейчас никаких очередей нет.
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Вот такие очереди работники скорой помощи зафиксировали перед приемным отделением СОКБ Середавина на прошлой неделе. Фото: предоставлено "Комсомолке"Вот такие очереди работники скорой помощи зафиксировали перед приемным отделением СОКБ Середавина на прошлой неделе. Фото: предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

«Очереди скапливаются по ночам»

В соцсетях появилось обращение сотрудника самарской скорой помощи Валерии Крячко. Девушка написала пост, пока автомобиль ее бригады ждал своей очереди перед дверью приемного отделения СОКБ им.Середавина.

- Моя бригада торчит здесь уже 2,5 часа, причем в защитных костюмах мы находимся уже четыре часа, а наша смена закончилась два часа назад, - пожаловалась девушка. - Попробуйте подышать в обычной маске хотя бы час, не говоря о спецреспираторах, не снимая её с носа, как вы любите это делать, шастая по улице! Плюс костюм, в котором невозможно дышать, и очки, которые до крови натерли лицо. И поток бригад только увеличивается! И все долго. Безумно долго….

Как рассказала девушка, смену ее бригада в итоге сдала в двенадцатом часу ночи, проведя в защитных костюмах пять часов.

Валерия поделилась с земляками наболевшим

Валерия поделилась с земляками наболевшим

Тот факт, что перед приемным отделением коронавирусных госпиталей в Самаре скапливаются очереди из машин скорой помощи, журналисту «КП-Самара» подтвердили и в профсоюзе работников скорой помощи «Действие».

- Ночью перед приемным отделением больницы Середавина нередко приходится стоять по три часа, - рассказала председатель самарского отделения профсоюза Татьяна Рыбина. – Это происходит потому, что мы везем сюда в том числе больных с пневмониями, чтобы сделать компьютерную томографию. А все остальные в это время ждут в очереди.

«Томограф используем как фильтр»

Как пояснили в региональном минздраве, компьютерный томограф приемного отделения СОКБ Середавина используется в качестве «фильтра» при диагностике внебольничной пневмонии на фоне новой короновирусной инфекции.

- С 17 апреля приемное отделение СОКБ им.Середавина в круглосуточном режиме принимает и распределяет пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденной новой короновирусной инфекцией. Площадь приемного отделения позволяет распределять до 10 пациентов одновременно. Скопление машин возникает в результате одновременного приезда машин скорой помощи, - пояснили в ведомстве.

В минздраве уверяют – сейчас очередей из скорых в больнице уже нет, а всего за неделю с 11 по 18 мая бригады скорой помощи доставили сюда 709 пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию с высоким риском COVID 19, которым была выполнена компьютерная томография на этапе приемного отделения.

Медики надеются, что с открытием нового коронавирусного госпиталя проблем с очередями будет меньше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Медики надеются, что с открытием нового коронавирусного госпиталя проблем с очередями будет меньшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Нас попрекают, что мы купаемся в деньгах»

Валерия говорит – почти на каждом вызове ей приходится слышать, что работники скорой помощи сейчас буквально «купаются в деньгах» благодаря коронавирусным доплатам. Однако упрекающие медиков при этом забывают, что федеральные выплаты положены только тем, кто непосредственно работал с подтвержденным коронавирусом. Например, Валерия сетует - вроде и возила больных с пневмониями, однако пациентов с подтвержденным COVID-19 среди них не оказалось, а потому федеральная выплата ей не положена.

Кстати, с подобными жалобами выступили многие работники скорой помощи. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров услышал их, и в минувшую пятницу принял решение о дополнительной региональной выплате работникам скорой помощи. Такие выплаты получат все, независимо от факта работы с подтвержденным коронавирусом. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи и 5 тысяч рублей каждому водителю.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Вдовенко,

врио министра здравоохранения Самарской области

- В соответствии с изменениями, утвержденными на федеральном уровне, 16 мая произведен перерасчет выплат по Постановлению Правительства РФ № 484 и в кратчайшие сроки средства были выплачены всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Почти всем сотрудникам, кому положены стимулирующие выплаты, деньги перечислены на зарплатные карты уже 17 мая и часть 18 мая. Всего выплаты в полном объеме получили 1890 медицинских работников, в том числе 547 сотрудников «скорой». Общая сумма выплат составила 127, 7 млн рублей. Врачи стационаров, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получили по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, получили выплаты в размере 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палатка для переодевания и труба жизни: как Клиники СамГМУ готовятся к приему больных с коронавирусом

Врачи рассказали, как хорошо подходит для приема больных с COVID-19 инфекционный корпус 1935 года и показали костюмы, в которых будут работать 4-часовые смены (подробности)

«Мы рискуем на каждом выезде»: обещанные президентские надбавки получили только 250 врачей и фельдшеров самарской скорой

Губернатора Дмитрия Азарова попросили разобраться в ситуации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
«Пять часов не снимали костюм»: фельдшер скорой помощи пожаловалась на очереди перед приемным отделением коронавирусного госпиталя в Самаре
Причиной столпотворения стала процедура компьютерной томографии. Однако в минздраве уверяют, что сейчас никаких очередей нет.
Новости 24
Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы
В Самаре безработным предложат временное трудоустройство
Россияне после коронакризиса скупают резиновые лодки и товары для авто
Жительница Украины узнала, что ее удочерили, и теперь ищет своих родственников из Самарской области
В Самаре управляющие компании без денег не смогут зайти на рынок
Президент потребовал не перекладывать вину за проблемы с выплатами медикам на главврачей больниц
В Самаре отдали под суд директора парка детских развлечений, в котором пострадал ребенок
Тренер «Крыльев Советов» считает, что не стоит возобновлять РПЛ
В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа
Больше, чем Москва: Самарская область получит миллиард на «коронавирусные» выплаты медикам
Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Дмитрий Азаров провел встречу с представителями коллективов скорой помощи
Стало известно, почему администрация подняла вопрос о признании дома на ул. Самарской аварийным
В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста
Жительница Самары считает, что девушка-наркоманка довела ее сына до смерти
50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь
«Будем делать добро вместе»: страховая медицинская компания «АСКОМЕД» продолжает благотворительную акцию «Спасибо, доктор»
На дороги Самары вернулся электробус
В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ
Оперштаб назвал количество самарцев, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса