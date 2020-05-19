«Пять часов не снимали костюм»: фельдшер скорой помощи пожаловалась на очереди перед приемным отделением коронавирусного госпиталя в Самаре

«Очереди скапливаются по ночам»

В соцсетях появилось обращение сотрудника самарской скорой помощи Валерии Крячко. Девушка написала пост, пока автомобиль ее бригады ждал своей очереди перед дверью приемного отделения СОКБ им.Середавина.

- Моя бригада торчит здесь уже 2,5 часа, причем в защитных костюмах мы находимся уже четыре часа, а наша смена закончилась два часа назад, - пожаловалась девушка. - Попробуйте подышать в обычной маске хотя бы час, не говоря о спецреспираторах, не снимая её с носа, как вы любите это делать, шастая по улице! Плюс костюм, в котором невозможно дышать, и очки, которые до крови натерли лицо. И поток бригад только увеличивается! И все долго. Безумно долго….

Как рассказала девушка, смену ее бригада в итоге сдала в двенадцатом часу ночи, проведя в защитных костюмах пять часов.

Валерия поделилась с земляками наболевшим

Тот факт, что перед приемным отделением коронавирусных госпиталей в Самаре скапливаются очереди из машин скорой помощи, журналисту «КП-Самара» подтвердили и в профсоюзе работников скорой помощи «Действие».

- Ночью перед приемным отделением больницы Середавина нередко приходится стоять по три часа, - рассказала председатель самарского отделения профсоюза Татьяна Рыбина. – Это происходит потому, что мы везем сюда в том числе больных с пневмониями, чтобы сделать компьютерную томографию. А все остальные в это время ждут в очереди.

«Томограф используем как фильтр»

Как пояснили в региональном минздраве, компьютерный томограф приемного отделения СОКБ Середавина используется в качестве «фильтра» при диагностике внебольничной пневмонии на фоне новой короновирусной инфекции.

- С 17 апреля приемное отделение СОКБ им.Середавина в круглосуточном режиме принимает и распределяет пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденной новой короновирусной инфекцией. Площадь приемного отделения позволяет распределять до 10 пациентов одновременно. Скопление машин возникает в результате одновременного приезда машин скорой помощи, - пояснили в ведомстве.

В минздраве уверяют – сейчас очередей из скорых в больнице уже нет, а всего за неделю с 11 по 18 мая бригады скорой помощи доставили сюда 709 пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию с высоким риском COVID 19, которым была выполнена компьютерная томография на этапе приемного отделения.

Медики надеются, что с открытием нового коронавирусного госпиталя проблем с очередями будет меньшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Нас попрекают, что мы купаемся в деньгах»

Валерия говорит – почти на каждом вызове ей приходится слышать, что работники скорой помощи сейчас буквально «купаются в деньгах» благодаря коронавирусным доплатам. Однако упрекающие медиков при этом забывают, что федеральные выплаты положены только тем, кто непосредственно работал с подтвержденным коронавирусом. Например, Валерия сетует - вроде и возила больных с пневмониями, однако пациентов с подтвержденным COVID-19 среди них не оказалось, а потому федеральная выплата ей не положена.

Кстати, с подобными жалобами выступили многие работники скорой помощи. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров услышал их, и в минувшую пятницу принял решение о дополнительной региональной выплате работникам скорой помощи. Такие выплаты получат все, независимо от факта работы с подтвержденным коронавирусом. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи и 5 тысяч рублей каждому водителю.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Вдовенко,

врио министра здравоохранения Самарской области

- В соответствии с изменениями, утвержденными на федеральном уровне, 16 мая произведен перерасчет выплат по Постановлению Правительства РФ № 484 и в кратчайшие сроки средства были выплачены всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Почти всем сотрудникам, кому положены стимулирующие выплаты, деньги перечислены на зарплатные карты уже 17 мая и часть 18 мая. Всего выплаты в полном объеме получили 1890 медицинских работников, в том числе 547 сотрудников «скорой». Общая сумма выплат составила 127, 7 млн рублей. Врачи стационаров, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получили по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, получили выплаты в размере 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палатка для переодевания и труба жизни: как Клиники СамГМУ готовятся к приему больных с коронавирусом

Врачи рассказали, как хорошо подходит для приема больных с COVID-19 инфекционный корпус 1935 года и показали костюмы, в которых будут работать 4-часовые смены (подробности)

«Мы рискуем на каждом выезде»: обещанные президентские надбавки получили только 250 врачей и фельдшеров самарской скорой

Губернатора Дмитрия Азарова попросили разобраться в ситуации (подробности)