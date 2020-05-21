2020-05-22T23:31:46+03:00
Общество

"Одну семью расстреляли прямо на глазах прабабушки Насти": история ветерана Анастасии Чистяковой

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Анастасии ЧистяковойИстория ветерана Анастасии Чистяковой
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Рассказывает Кирилл Ревин, правнук:

- Мне посчастливилось целых 13 лет быть рядом со своей прабабушкой Чистяковой (Гапоновой) Анастасией Ивановной. Родилась она в Тульской области, в селе Окороково Одоевского района 1 февраля 1928 года. Когда началась война, ей было 13 лет.

Она рассказывала, что немцы жили в их деревне 1 месяц рядом с их домом. Они выбирали дома почище, поэтому дети специально натаскивали солому и делали беспорядок в доме, чтобы немцы у них не остановились. И однажды немцы вошли к ним в дом. Прабабушка Настя и ее братья и сестры (7 человек) спрятались под лавки, а немцы спросили: «Русский солдат есть?» и потом ушли, при этом забрав кур, поросенка.

Как рассказывала прабабушка, немцы однажды уводили корову со двора моего прадедушки Чистякова Василия Егоровича, было ему 11 лет. Он подбежал к немцу и вцепился в него, тогда фриц его пнул очень сильно. Мальчик отлетел метров на пять. Дети плакали, так как корова была их кормилицей. Приходилось очень тяжело, выживали как могли.

Жители деревни ездили в лес за дровами на лошадях, и фашистские самолеты кружили над ними и бомбили, загоняли в овраги. Одну семью расстреляли прямо на глазах прабабушки Насти. В саму Тулу немцы не вошли, наши солдаты, как рассказывала прабабушка, «поперли» их подальше от Москвы. Прабабушка вместе со своими сверстниками расчищала дорогу зимой для наступления. Каждому подростку был выделен участок - большак. И только они расчистят, метель все закатает, и все начиналось снова... Дети работали наравне со взрослыми. А те, кто был постарше, копали противотанковые рвы.

Еще в селе Окороково был Рогов мост, который служил в годы войны переправой, его бомбили немецкие самолеты, так как один старичок был наводчиком. Мост отстраивали, а немцы снова его бомбили. Потом этого старичка поймали, и фашисты перестали бомбить мост. По сей день этот Рогов мост стоит в Окороково.

К сожалению, моей прабабушки не стало 10 октября 2019 года (91 год) в мой день рождения. Я буду помнить ее всегда, у нас были всегда теплые и дружеские отношения. Мы очень много с ней беседовали. Мне ее очень не хватает.

"Одну семью расстреляли прямо на глазах прабабушки Насти": история ветерана Анастасии Чистяковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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