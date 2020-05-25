Девушку из Тольятти шантажировали интимными фото, украденными с телефона ее мужа

Прошлый год для Кристины А. выдался очень нервным: сначала ее мужа арестовали – говорят, он пытался организовать убийство бывшей жены. А через месяц под пресс попала она сама. Эротические фотографии и видео, которые снимал ее благоверный, каким-то образом попали в чужие руки. Кристине предложили выбор: заплатить 200 тысяч рублей или «засветиться» во всех соцсетях. Девушка придумала третий вариант, пошла ва-банк и не проиграла. Как у нее это получилось, узнали корреспонденты «КП-Самара».

Гром среди ясного неба

Кристина – бывшая чирлидерша, активно поддерживала любимую тольяттинскую хоккейную команду. В ней играли не профи, а любители, но страсти на льду кипели нешуточные. Пару лет назад у нее с одним из игроков закрутился роман, Михаил бросил Марину, с которой на тот момент жил, и они с Кристиной поженились.

Михаил принципиально детей от бывших возлюбленных забирал к себе в семью, благо доходы успешного адвоката позволяли всем жить безбедно. Однако таким поворотом дел довольны были не все. В частности, Марина, с которой он жил до Кристины, подала на него в суд, а потом и написала заявления в полицию, потому что бывший муж не давал ей видеться с сыном.

Михаил придумал неожиданное решение проблемы раз и навсегда: «убить надоедливую мадам, и дело с концом». Но удача оказалась не на его стороне - о планах узнали ФСБшники, убийство инсценировали, а мужчину задержали в тот момент, когда он передавал 2 млн рублей исполнителю.

Произошло это 31 июля прошлого года, и с этого дня жизнь Кристины пошла прахом. Обыски в доме, поиски адвоката, передачки мужу, нервы, попытки найти денег, ведь без мужа финансовое благополучие пошатнулось – жизнь молоденькой девушки превратилась в ад.

Семь бед – один ответ

Она отправила детей Михаила к их мамам, сама вздохнула чуть свободнее, а спустя три недели после ареста мужа в мессенджере получила сообщение с незнакомого номера: «Привет, ты Кристина? Есть интересная информация для тебя».

«Кто это?» - поинтересовалась она у незнакомца, а в ответ получила собственные фотографии весьма эротического содержания. Девушка в буквальном смысле схватилась руками за голову: что это? Миша «баловался» подобными снимками, но у посторонних-то они откуда?

«Весь архив может исчезнуть, а может и нет. Готова обсуждать?» - тут же пришло следующее сообщение. Конечно, она была готова. Вот только цена вопроса оказалась непомерной – 200 тысяч рублей.

Во время переговоров Кристина сторговалась на 150 тысячах, но и этой суммы у нее не было. Чтобы потянуть время, она перевела на указанный ей счет 15 тысяч рублей, потом еще «десятку», а потом подумала: «Чем черт не шутит?» и пошла к ФСБшникам. Тем самым, которые задержали ее мужа.

Кому выгодно?

Буквально на следующий день, 30 августа прошлого года, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали Геннадия К. и Артура С. – мужчины выдали операм свои телефоны со всей перепиской и написали явки с повинной. В отношении них возбудили уголовные дела за вымогательство, расследование недавно завершили.

- Оба обвиняемых свою вину признали полностью и возместили потерпевшей ущерб в размере 25 тысяч рублей, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области. – Сейчас это дело начал рассматривать Комсомольский районный суд города Тольятти.

Зачем они это сделали и откуда взяли фотографии? Вот главные вопросы, на которые искали ответы следователи.

- Геннадий – женат, у него двое детей, с Михаилом он был знаком с 2006 года, - рассказал «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. – Летом 2018 года они рассорились: прошел слух что гражданская жена Михаила, Марина, изменяет супругу как раз с Геннадием, пара распалась, Михаил вскоре женился на Кристине. В том же году на Геннадия возбудили уголовное дело, он был уверен, что это произошло с подачи Михаила. Так это или нет, сейчас уже не выяснить.

Артур лично ни Михаила, ни Кристину не знал, зато подрабатывал водителем у Геннадия – тот попросил его помочь насолить недругу, а заодно и денег подзаработать. Артур и согласился, ведь дело казалось беспроигрышным.

Доступ к чужим секретам

По словам Михаила, интимные фотографии своей жены он никому не показывал, они хранились у него на телефоне. Как выяснилось в ходе следствия, часть фотографий он «сливал» в облачное хранилище, часть, возможно, были в мессенджерах – в переписке с Кристиной. Добыть их оказалось делом техники.

- У Артура был знакомый, который связал его с работником салона сотовой связи – тот сделал дубликат «симки» Михаила, оформив это как восстановление потерянной абонентом SIM-карты, - объяснили схему следователи. - «Услуга» стоила 15300 рублей: из них 300 рублей пошли в кассу, остальные – в карман сотруднику-нарушителю, который оказал услугу постороннему человеку.

С помощью «симки» Геннадий и Артур получили доступ к мессенджерам и контактам Михаила, чем и воспользовались. Кроме шантажа, как выяснили следователи, они провернули еще и мошенничество:

- Сделать это удалось также через мессенджеры, и 235 тысяч рублей ушли на счета, подконтрольные обвиняемым, - говорят в прокуратуре Самарской области.

За вымогательство и мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору, им теперь грозят реальное лишение свободы и крупные штрафы.

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