«Наконец-то мы вместе! И у нас все хорошо!»: несостоявшейся жертве заказного убийства из Тольятти вернули ребенка

Заказ из-за ребенка?

Едва не лишилась жизни, а теперь воссоединилась с сыном. Лето у Марины Горшковой из Тольятти получается насыщенным. С ребенком потерпевшая по громкому уголовному делу об организации убийства увиделась лишь на днях.

Именно Гриша, который в этом году должен пойти во второй класс, считается следователями камнем преткновения между Мариной и адвокатом Михаилом Артюховым, обвиняемым по указанной статье. Год назад мальчик по решению суда остался жить с отцом, но мама не оставляла попыток его вернуть. Возможно, именно поэтому бывший гражданский муж ее и заказал.

— Во время рассмотрения судом первого иска об определении места жительства ребенка Артюхов препятствовал моему общению с сыном. На мои очередные попытки его увидеть мне поступали угрозы, — рассказала Марина корреспонденту «КП-Самара». — Я ждала законного решения суда, но, не взирая на практику, судья по каким-то причинам посчитала нужным оставить жить ребенка с отцом.

Не видела сына с сентября

Наша собеседница заверила, что после суда она пыталась видеться с Гришей в установленное время, совместно с судебными приставами выезжала по адресу его проживания. Но сына в эти дни не было дома, где он — никто не говорил. Номер телефона стал недоступен. Последний раз женщина была рядом со своим ребенком в сентябре прошлого года.

Мальчик долгое время писал маме записки и послания в социальных сетяхФото: соцсети

— В конце июля я в очередной раз обратилась к приставу, но та сообщила мне, что Михаил предоставил документы, подтверждающие его прописку в Москве. Права обращаться к местным судебным приставам я больше не имела, — делится Марина. — Он не давал мне возможности его видеть. Началось с того, что мне предложили подписать документы об определении места жительства ребенка с ним добровольно. Я ответила отказом и начались все интересные события в моей жизни.

31 июля Артюхова задержали. По версии правоохранителей, Михаил нанял мелкого жулика и попросил его убить Марину за 2 миллиона рублей. Когда «киллер» показал заказчику постановочные фотографии окровавленной девушки и получил деньги — юриста заковали в наручники.

Счастливое воссоединение и продолжение расследования

— Потом этого мой ребенок пропал. Я подала заявление полицию, сказала, что его могли видеть родственники Артюхова, — говорит Горшкова. — Я проехала по всем адресам его родственников, но никто не открыл мне дверь. Обзвон тоже не дал результатов — на звонки с моего номера не отвечали.

Полицейские смогли отыскать Гришу. Как оказалось, его увезли в другой город.

Михаил Артюхов по-прежнему находится под стражейФото: соцсети

— Теперь наконец-то мы вместе! И у нас все хорошо! — не скрывает радости Марина. — Сейчас в суд подан иск об определении места жительства со мной. Согласно 160 статьи УПК РФ, при задержании одного из родителей несовершеннолетние дети, проживающие с ним, должны быть переданы второму родителю. Я не лишена родительских прав, соответственно, ребенок должен быть передан мне.

Расследование уголовного дела Михаила Артюхова сейчас продолжается. Обвиняемый арестован до 1 октября. Напомним, что адвокат не признал свою вину. Как заявили его адвокаты, чтобы делать какие-то выводы, сначала нужно разобраться. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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