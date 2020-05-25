"Ко мне пришел "космонавт", но в больницу я не поехал": самарец рассказал, как стал коронавирусным

На 25 мая в Самарской области нашли уже 2118 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся COVID-19 оказался и 49-летний самарец Сергей В. На своей страничке в соцсети он рассказал, как заболел коронавирусом, и почему поначалу не обращал внимание на недомогание.

Заразился на работе

Сергей уверен, что заразился коронавирусом на работе –COVID-19 выявили у одного из его коллег. Говорит, недомогание почувствовал еще в начале прошлой недели. Однако не обращал на него внимания, убеждая самого себя, что всего лишь простыл. Тем более, что проявлялась болезнь обычными симптомами классического ОРВИ.

- Я сам себе говорил: ты, скорее всего, простыл или продрог. Тем более погода была та еще – холодрыга. Именно поэтому у тебя заложенность носа, ломота и небольшая температура. Так что успокойся и иди арбайтен, - рассказывает Сергей. - И я работал, хотя наш рабочий коллектив уже начал косить вирус.

Поскольку на работе выявили COVID-19, у Сергея и других контактных взяли тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Второе тестирование было назначено на 21 мая, и его результат должен был стать известным лишь в понедельник, 25-го мая. А в ночь с пятницы на субботу у Сергея поднялась высоченная температура.

- Убивал ее парацетамолом, причем удачно. И снова говорил сам себе: ты же ответственный. В воскресенье пойдешь на работу, так как там никого нет. Это ж выходной. А в понедельник, если самочувствие не нормализуется, вызовешь врача, - пишет он.

Тест подтвердил коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пришел человек в скафандре»

Однако самочувствие ухудшилось, поэтому Сергею все-таки пришлось позвонить в поликлинику в тот же день.

- По телефону я рассказывал врачу о своих симптомах, а та - о том, что меня надо срочно госпитализировать. А я говорил: «Фигушки». Тогда она отправила ко мне человека в скафандре, которая передала мне больничный и заявление об отказе от госпитализации. Я, кажется, даже всплакнул от умиления и от воспоминаний о детских книжках о космонавтах, - говорит Сергей.

Самарец подписал отказ от госпитализации, и врач уехал, пообещав, что на следующий день у Сергея возьмут мазок на коронавирус.

- В воскресенье, 24-го, это случилось. Мне сказали: Результат будет через три дня. И напомнили, что с субботы, 23-го, я должен употреблять Эргоферон. И я ответил: «Так точно!»

А в понедельник, 25 мая в 8.30 раздался звонок. Тот тест, который Сергей проходил на работе в четверг, оказался положительным.

- Вот так я стал коронавирусным. Разумеется, в этом, на самом деле, приятного мало. Я уже свое отбоялся, наверное, когда узнал, что коронавирус выявили у коллеги, сейчас информацию о том, что тоже заражен, воспринял уже спокойно, был внутренне готов к подобному сценарию, - рассказывает Сергей журналисту «КП-Самара».

«Предупредили, что вирус коварен»

Лечится самарец пока дома. Говорит – это его личное решение. Пока никаких дополнительных обследований ему не назначили, лишь прописали лекарства. Но и после диагноза прошло пока только несколько часов.

- Был бы в больнице, все было бы иначе. Но это было мое решение. И все врачи молодцы. Звонят, предельно вежливы, внимательны, - говорит Сергей. – Хотя, как мне говорили, для коронавируса характерны одышка и кашель, но у меня все шло и сейчас идет как обычное ОРВИ. Никакого кашля не было и нет. Но меня предупредили, что вирус коварен в том, что бывает резкое ухудшение самочувствия, поэтому расслабляться рано.

Больше всего самарец переживает за здоровье сына – у того в выходные тоже поднялась температура. Сейчас молодому человеку уже сделали тест на коронавирус, и семья ждет его результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач из Тольятти рассказал, сколько людей болеют коронавирусом и не знают этого

Николай Ренц - о работе врачей в период пандемии коронавируса, особенностях инфекции и о том, почему людям с хорошим иммунитетом стоит быть особенно осторожными (подробности)

«Переболеют почти все, важно получить небольшую дозу»: инфекционист рассказала, как отличить коронавирус от насморка

Доктор медицинских наук объяснила, есть ли смысл носить маску при пандемии и как «заработать» иммунитет против COVID-19 (подробности)