Главврач из Тольятти рассказал, сколько людей болеют коронавирусом и не знают этого

Главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Тольятти. Напомним, что несколько дней назад глава автограда пригрозил изолировать город, если граждане будут вести себя так безответственно. Количество зараженных коронавирусом жителей в Тольятти уже приближается к 600. И это один из худших результатов в пересчете на 1000 жителей в регионе. Заслуженный врач поделился своим мнением, сколько же тольяттинцев сегодня реально могут уже болеть коронавирусом и возможно ли выявить всех?

"У нас заполнены почти все койки"

К сожалению, ситуация развивалась по негативному сценарию. На 18 мая у нас фактически были развернуты 750 коек и все они заполнены. Как я уже говорил ранее, лечение под присмотром врачей инфекционистов проходят пациенты, у которых пока не подтверждены тесты на коронавирус, но картина заболевания похожа на COVID-вирусную пневмонию. У нас есть и пациенты на ИВЛ, и кислородозависимые пациенты. У всех - пневмония различной степени тяжести и различный объем поражения легких. И у всех есть вероятность, что пневмония вызвана коронавирусом. Там есть специфические и очень характерные признаки общей картины, в этом мы в своем прогнозе не ошибаемся.

Я хочу сказать, что врачи сегодня работают 24 на 7. Мы делаем очень много компьютерных томографий, аппарат не простаивает. До 230 исследований в сутки проводим. Доступ к снимкам врачи могут получить и на дому, идет дистанционная расшифровка снимков - все для того, чтобы сделать больше.

У нас нагрузка на наши аппараты в среднем в три раза выше, чем по РФ, сопоставима с нагрузкой на аппараты во Франции и в Канаде. Честно отрабатываем с персоналом стоимость дорогого оборудования, в хвост и в гриву его эксплуатируем.

Сильный иммунный ответ убивает органы

У меня часто спрашивают, сколько людей болеют коронавирусом и их никто не выявил. Я думаю, это достаточно большое число. У нас лежит около 700 человек - а подтвержденных среди них лишь около 300. И это почти все, у кого есть симптомы. По разным данным это могут быть 20-30% от всех больных. Если даже взять эту цифру за основу, можно представить, сколько всего человек могут представлять опасность. С одной стороны, это нормальная ситуация для формирования хорошей, адекватной иммунной прослойки. Естественная иммунизация важна для прекращения пандемии, ведь в таком случае вирус прекратит бесконтрольно распространяться, натыкаясь на человека с иммунитетом, он просто будет погибать.

С другой стороны, нет никаких гарантий, что вы перенесете заболевание легко. Поэтому нужны маски, защита. Мы видим сегодня, что даже хороший иммунитет иногда играет плохую службу, ведь происходит чрезмерный иммунный ответ и этот взрыв повреждает внутренние органы и весь организм.

Так или иначе иммунизация населения произодйет, но пренебрегать средствами защиты не стоит, защищайте себя и близких людей, и даже если вы заразитесь, то получите небольшую дозу инфицируюшего вещества.

В июне хотим вернуться к плановым операциям

Сегодня мы вынуждены работать только с больными коронавирусом. Им мы делаем все необходимые операции: уже принимали роды, лечили аппендицит, делали коронарное шунтирование сосудов. Надеюсь, что в июне мы сможем вернуться к плановым операциям.

Но для этого нужно, чтобы все вели себя ответственно. Сегодня мы уже не госпитализируем бессимптомных носителей, делали это только в начале эпидемии. Но ведь тут вопрос в нашей дисциплине. Я сам был вынужден испортить отношения со многими людьми, которые рассуждали так: мол, я болею коронавирусом, хорошо себя чувствую, но не буду сидеть дома. Я сразу говорил, что это - преступление. Заражение вич-инфекцией осознанное - это уголовное преступление, а здесь что? Я уверен, что должно быть также.

Николай Ренц о том, как в Тольятти лечат больных коронавирусом.Главный врач Николай Альфредович Ренц о ситуации с COVID-19

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