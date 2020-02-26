Экс-замруководителя самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова за многомиллионные взятки от ОПГ и друга посадили на 12 лет

МИНУС 10 МИЛЛИОНОВ

В Ленинском районном суде Самары поставлена точка в громком уголовном деле. Приговор в свой адрес услышал бывший начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрий Сазонов, обвиняемый в получении многомиллионных взяток от ОПГ «Законовские» и директора фотостудии «Арт-Инвест».

На финальном заседании ожидаемо собралось большое количество людей - родные фигуранта, журналисты, просто неравнодушные. Сам полковник, казалось, перед вердиктом был спокоен, поцеловал жену, улыбался, общался с близкими.

Дмитрия Сазонова на оглашении приговора в суде окружила родняФото: Михаил ГОРЮНОВ

Судья Ирина Кузнецова оглашала вердикт больше трех часов. Она признала Сазонова виновным по всем эпизодам, практически повторив доводы обвинителя. Да, Дмитрий брал деньги от «Законовских» с 2008 года. Сначала от их ныне покойного лидера Алексея Рыжова, а потом от знакомого по службе в МВД Александра Орлова. Последний, к слову, и сдал товарища сотрудникам ФСБ. Некоторые встречи он записывал на шпионскую авторучку.

Всего за 10 лет Дмитрий получил от группировки больше 20 миллионов рублей. Около 10 миллионов рублей из обвинения убрали, так как суд установил, что на тот период, когда Сазонов их якобы получал, он не мог помочь ОПГ по своим должностным полномочиям. Деньги, как решило следствие, предназначались за покровительство ЧОПам и «Законовским» в целом.

Как раньше писала «КП-Самара», сам подсудимый отрицал всяческую связь с бандитами, говорил, что их не знает, а Орлов его просто подставил, чтобы помочь в освобождении из мест лишения свободы еще одного экс-главы «Законовских» Сергея Гафурова. Он тоже недавно умер.

ОСОЗНАЛ ОШИБКУ

Во втором вменяемом ему преступлении Дмитрий Сазонов раскаялся.

- Я просто злоупотребил доверием друга. Уже извинился перед ним, но мы и не были в ссоре. 300 тысяч я ему уже возместил, - объяснил экс-замруководителя областного управления Росгвардии.

Речь идет об Артуре Юсупове. Он передавал деньги своему другу Сазонову за то, чтобы тот помогал его студии «Арт-Инвест» со съемкой в родильных домах Самары. Правда, как признался Артур, помощи никакой не получилось. За 3 года силовику было передано 2,4 млн рублей.

В Ленинском районном суде сегодня был большой ажиотажФото: Михаил ГОРЮНОВ

ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ

Подтверждения слов адвокатов Сазонова о том, что в отношении их подзащитного совершена провокация, что его подставили, судья не нашла. Она подчеркнула, что версия обвинения выглядит слаженной, показания свидетелей и правоохранителей, доказательства - не противоречат друг другу.

Кузнецова учла положительную характеристику личности фигуранта, его роль в семье, болезни, но это не сильно облегчило его участь. Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в 220 миллионов рублей. В срок зачтено время, что мужчина уже провел в СИЗО. Кроме того, его лишили звания полковника и запретили работать в силовых структурах в течение 10 лет. Также наложен арест на недвижимость фигуранта, в частности на его загородные участки.

Родственники и друзья осужденного были явно недовольны решением суда. Сам Сазонов уже сказал, что не понимает решение суда и обжалует его. Винит Орлова в провокации.

- Мне не надо милосердия, возьмите и разберитесь во всем, - заявил экс-сотрудник Росгвардии.

Дмитрий Сазонов рассказал, что ждёт от приговора в свой адрес.

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