«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»

Детские трудности

Чуть больше года назад, 15 мая 2019 года, Елена и Александр впервые познакомились с будущими дочками. В семье на тот момент рос сын-старшеклассник, супруги захотели еще детей, встали в очередь на удочерение. Хотели одну дочку, а получили сразу двух. 17 июля исполнится год с того момента, как девочки обрели новую семью.

- Да, временами с ними было нелегко: они не знали элементарных вещей, например, что у каждого в семье есть своя расческа. Девочки учились доверять нам, вместе мы заново осваивали школьную программу. Но в итоге все хорошо: Настя этот школьный год закончила всего с одной тройкой, а Саша в мае получила диплом второй степени за участие во Всероссийском конкурсе к 75-летию со Дня Победы, - рассказывает корреспондентам «КП-Самара» их мама Елена.

Потом украдкой вздыхает: в период самоизоляции семье пришлось непросто: папа работал, а мама-кондитер сидела дома без сохранения зарплаты. И это притом, что они платят ипотеку за «трешку», которую взяли после того, как число детей в семье возросло до трех.

- С другой стороны, хорошо, что я была дома, без меня на дистанционном обучении им пришлось бы худо, - улыбается Елена. – А так я целый день металась из комнаты в комнату, чтобы помочь то дочкам, то сыну. Вместе мы справились.

Первая награда СашенькиФото: Из личного архива героя публикации

Взрослые проблемы

К сожалению, не со всеми проблемами семье удается справляться своими силами. Напомним, в конце прошлого года Елена и Александр узнали, что должны всем вокруг, просто потому что вместе с заботой о девочках приняли на себя их наследство, а значит, и долги их умершей матери. Им говорили, что та задолжала около 50 тысяч рублей за «однушку», в которой жила с дочерьми. Такую сумму родители согласились заплатить. Открыли наследственное дело, и тут выяснилось, что речь идет о долгах не на 50 тысяч, а почти на 2 млн рублей: покойная взяла в ипотеку «двушку», но по кредиту не платила.

Семья пыталась получить помощь в разных инстанциях своими силами, но результата не было. После публикации в «Комсомолке» в дело вмешался заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Хинштейн. Семье обещали чужие долги за коммунальные услуги списать, ипотечную квартиру продать и проблему с банком закрыть.

Но ситуация не сильно изменилась. Ипотечную «двушку» вроде бы продали, но формальности пока не завершены и документы о том, что банк не имеет к Елене и Александру никаких претензий, им пока на руки не дали. Но еще интереснее ситуация с долгами за коммуналку.

- Их списали выборочно: за свет, воду и отопление мы в самом деле больше ничего не должны, признает Елена. - А вот долги за капремонт (8000 рублей), домофон (2000 рублей) и какие-то невыплаченные налоги покойной (2000 рублей) остались. Непонятно, как так?

Бесконечные тяжбы

Еще более странная ситуация складывается с судами. В декабре прошлого года Елена и Александр подали в суд на судебных приставов. Семья просила суд признать незаконным бездействие приставов (они не взыскали долги с матери девочек, пока та была жива) и обязать их выполнить требования исполнительных документов – то есть продать «двушку», взятую в ипотеку, и перечислить полученные деньги банку в счет возмещения ущерба.

Чапаевский городской суд эти требования посчитал обоснованными: ведь с момента возбуждения первого исполнительного производства до смерти женщины прошло два года, а приставы за это время даже не смогли выяснить, где она живет, а заявку о выставлении квартиры на торги за долги, оформили неправильно, поэтому им все пришлось переделывать.

В феврале 2020 года городской суд признал незаконным бездействие приставов и обязал их исполнить требования исполнительных документов – то есть фактически исполнить свою работу. Но не тут-то было. Ведомство подало жалобу в Самарский областной суд.

- Да, действительно, апелляционные жалобы административных ответчиков будут рассмотрены в апелляционной инстанции Самарского областного суда, - подтвердила адвокат Нина Иванова, которая защищала в суде интересы Елены и Александра. - Дата заседания пока неизвестна.

Теперь девочки постоянно что-то мастерят, творят и придумываютФото: Из личного архива героя публикации

- Неужели все начнется снова: транспортные расходы, судебные тяжбы, а деньги на адвоката я где возьму? – схватилась за голову Елена. – Мы до сих пор в сокращенном режиме работаем, денег нет. Суд выиграли, а все равно всем вокруг должны. Где справедливость?

Помочь семье можно при помощи банковского перевода.

Номер карты – 6390 0254 9015 647406 Елена Евгеньевна Б.

Семья будет благодарна за любую сумму.

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